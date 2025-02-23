Выплаты и льготы для детей погибших военных — какую поддержку оказывает государство в 2025

Мальчик возле полки с книжками. Фото: Pexels

Из-за военных действий многие граждане Украины отправились на фронт защищать свою страну. К сожалению в свои семьи вернутся не все. Дети погибших военнослужащих имеют гарантированное право на финансовую и социальную поддержку от государства. В частности, несовершеннолетние могут получать пенсию в связи с потерей кормильца.

О том, какие выплаты и льготы гарантирует государство детям погибших военных в 2025 году, объяснили на портале "Дія".

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Какие выплаты получают дети погибших военных

Пенсия по потере кормильца предоставляется детям до 18 лет независимо от того, находились ли они на иждивении погибшего. Эта выплата также распространяется на студентов дневной формы обучения в школах, профессионально-технических училищах и учреждениях высшего образования — до 23 лет.

Дети-сироты получают эту пенсию независимо от факта обучения до достижения 23-летнего возраста. Размер выплаты определяется обстоятельствами гибели кормильца и варьируется от 30% до 70% его денежного обеспечения.

Какие льготы предоставляет государство в 2025 году

Дети, чьи родители погибли во время службы, пользуются рядом льгот, предусмотренных для семей погибших воинов. В частности, они имеют право на:

Первоочередное место в детских садах. Доступ к бесплатному Интернету в учебных заведениях. Бесплатную психологическую помощь. Бесплатное пользование учебниками из библиотечного фонда. Поступление в государственные и коммунальные высшие учебные заведения без конкурсного отбора. Полное покрытие расходов на обучение из госбюджета при поступлении по государственному или региональному заказу. Частичное покрытие стоимости контрактного обучения через льготные кредиты.

Также для студентов дневной формы обучения предоставляется социальная стипендия и право на льготное или бесплатное проживание в студенческих общежитиях.

Ранее мы писали, что все украинские военные, как мобилизованные, так и контрактники, имеют право на жилье. В Украине предусмотрены различные варианты обеспечения жилищными условиями защитников.

Также мы рассказывали, что военные со статусом участника боевых действий (УБД) могут рассчитывать на дополнительные государственные льготы. Они предусматривают скидки на коммунальные услуги, в частности на газ и электроэнергию.