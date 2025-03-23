Помощь малообеспеченным семьям — сколько можно получить в 2025 году

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине действует программа государственной помощи для семей, которые оказались в трудном материальном положении. Если совокупный доход семьи не дотягивает до прожиточного минимума, такая семья может претендовать на финансовую поддержку от государства.

О том, как малообеспеченной семье оформить выплаты и какой их размер в 2025 году, отмечается в законе "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Кто может получить помощь в 2025 году

Малообеспеченной считается семья, чей среднемесячный доход ниже установленного прожиточного минимума. Это должно быть обусловлено независимыми от семьи обстоятельствами — например, потеря работы или болезнь. Чтобы получить помощь, необходимо обратиться в органы соцзащиты или Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ). Для этого нужно:

Подготовить пакет документов (перечень предоставят в соцзащите или ЦПАУ). Написать заявление на получение помощи. Подать документы и заявление лично или отправить по почте по месту жительства.

Помощь назначается на шесть месяцев. Если семья и в дальнейшем соответствует критериям (в частности, имеет низкий доход), выплаты можно продолжить.

Сколько будут выплачивать в 2025 году

Правительство повысило размеры помощи для малообеспеченных семей. В 2025 году суммы выглядят так:

для трудоспособных лиц — 1 816,8 грн;

для пенсионеров и людей с инвалидностью — 2 361 грн;

для детей до 6 лет — 3 716,35 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 4 634,2 грн;

для студентов до 23 лет (при условии обучения) — 4 390,6 грн.

Выплаты можно получить на банковскую карточку или через Укрпочту. Помощь рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и ее фактическим среднемесячным доходом. Ее размер зависит от количества членов семьи и их возраста.

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