Пільги для дітей війни — на яку підтримку розраховувати в квітні

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

В Україні статус "дитини війни" надають громадянам, які на момент закінчення Другої світової війни ще не досягли 18 років. Цей статус гарантує людям певні пільги та допомогу від держави.

Про те, що буде з підтримкою людей зі статусом "дитина війни" найближчим часом, зазначається в законі України "Про соціальний захист дітей війни".

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Українці, яким на момент закінчення Другої світової не виповнилося 18 років, мають право на отримання статусу "дитини війни". Його часто плутають з іншим статусом — "дитина, яка постраждала внаслідок бойових дій та збройних конфліктів", але це різні поняття. Останній стосується подій сучасної російської агресії чи антитерористичних операцій.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" від 20 січня 2018 року, особи зі згаданим статусом можуть розраховувати на такі пільги:

Додаткова відпустка: до 14 днів без збереження зарплати за бажанням. Оплата лікарняного: 100% компенсація незалежно від трудового стажу. Вибір часу для відпустки: можна самостійно обирати, коли брати основну відпустку. Земельна ділянка: першочергове право отримати землю під будівництво, садівництво або городництво. Збереження роботи: якщо на підприємстві скорочують штат, особи зі статусом "дитини війни" мають перевагу залишитися на посаді. Знижка на комуналку: 25% знижки на оплату газу, електроенергії та інших послуг (у межах норм споживання), якщо середній дохід на одного члена сім’ї за останні пів року не перевищує 4240 грн.

Щоб отримати ці пільги, потрібно підтвердити статус "дитини війни". Відповідна відмітка ставиться у пенсійному посвідченні органами соціального захисту.

Раніше ми писали, що в Україні люди віком від 60 років можуть скористатися правом на безплатний проїзд у громадському транспорті. Однак ця пільга поширюється не на всі типи транспорту.

Також ми розповідали, що громадяни, які працювали та проживають у сільській місцевості після виходу на пенсію, мають можливість отримати додаткову державну підтримку. Завдяки таким пільгам пенсіонери можуть значно скоротити свої витрати.