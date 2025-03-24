Льготы для детей войны — на какую поддержку рассчитывать в апреле

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине статус "ребенка войны" предоставляют гражданам, которые на момент окончания Второй мировой войны еще не достигли 18 лет. Этот статус гарантирует людям определенные льготы и помощь от государства.

О том, что будет с поддержкой людей со статусом "ребенок войны" в ближайшее время, отмечается в законе Украины "О социальной защите детей войны".

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Украинцы, которым на момент окончания Второй мировой не исполнилось 18 лет, имеют право на получение статуса "ребенка войны". Его часто путают с другим статусом "ребенок, пострадавший в результате боевых действий и вооруженных конфликтов", но это разные понятия. Последний касается событий современной российской агрессии или антитеррористических операций.

В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О социальной защите детей войны" от 20 января 2018 года, лица с упомянутым статусом могут рассчитывать на такие льготы:

Дополнительный отпуск: до 14 дней без сохранения зарплаты по желанию. Оплата больничного: 100% компенсация независимо от трудового стажа. Выбор времени для отпуска: можно самостоятельно выбирать, когда брать основной отпуск. Земельный участок: первоочередное право получить землю под строительство, садоводство или огородничество. Сохранение работы: если на предприятии сокращают штат, лица со статусом "ребенка войны" имеют преимущество остаться на должности. Скидка на коммуналку: 25% скидки на оплату газа, электроэнергии и других услуг (в пределах норм потребления), если средний доход на одного члена семьи за последние полгода не превышает 4240 грн.

Чтобы получить эти льготы, нужно подтвердить статус "ребенка войны". Соответствующая отметка ставится в пенсионном удостоверении органами социальной защиты.

Ранее мы писали, что в Украине люди в возрасте от 60 лет могут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако эта льгота распространяется не на все типы транспорта.

Также мы рассказывали, что граждане, которые работали и проживают в сельской местности после выхода на пенсию, имеют возможность получить дополнительную государственную поддержку. Благодаря таким льготам пенсионеры могут значительно сократить свои расходы.