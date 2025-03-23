Пільги для мешканців сіл — за що не потрібно платити у 2025

Людина рахує комунальні витрати. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці, які працювали в сільській місцевості та залишаються там після виходу на пенсію, можуть отримати пільги від держави. Завдяки цьому вони можуть суттєво зменшити свої щомісячні витрати.

Про те, які пільги можуть оформити пенсіонери, які проживають у сільській місцевості у 2025 році, повідомили в Пенсійному фонді України.

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Вони мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг і на придбання пального для печей та газу за встановленими нормами. Ці пільги надаються колишнім працівникам:

освіти;

музеїв;

бібліотек;

медицини;

фармацевтики;

що займались захистом рослин;

інших культурних і освітніх установ.

Щоб отримати пільгу, пенсіонер повинен мати не менше трьох років стажу в цій професії та на момент виходу на пенсію працювати на посаді, яка дає право на таку допомогу.

Також важливим є рівень доходу сім’ї пільговика, який не повинен перевищувати 4 240 гривень на людину на місяць. Пільга надається на рік, починаючи з моменту звернення, але не пізніше кінця поточного року. Вона поширюється тільки на самого пенсіонера.

Як оформити пільги у 2025 році

Щоб отримати пільгу, потрібно подати заяву та документи, які підтверджують проживання в сільській місцевості, а також довідку про право на пільгу від органів освіти, охорони здоров’я, культури чи адміністрації організації, де працював пенсіонер. Якщо установа була ліквідована, таку довідку можна отримати в сільській чи селищній раді на основі трудової книжки.

Заяву можна подати особисто до сервісних центрів Пенсійного фонду, через представників місцевих органів самоврядування або онлайн через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія".

Раніше ми писали, що старість — це час, коли людина потребує додаткової допомоги, але інколи її не має кому надати. Для таких пенсіонерів держава передбачила спеціальні доплати.

Також ми розповідали, що люди з третьою групою інвалідності — це громадяни, які мають незначні порушення здоров'я, що помірно обмежують їх здатність працювати та виконувати повсякденні завдання. Вони здатні виконувати більшість звичних функцій, але потребують підтримки та соціальних пільг.