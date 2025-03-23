Льготы для жителей сел — за что не нужно платить в 2025 году

Льготы для жителей сел — что покрывает государство в 2025
Украинцы, которые работали в сельской местности и остаются там после выхода на пенсию, могут получить льготы от государства. Благодаря этому они могут существенно уменьшить свои ежемесячные расходы.
О том, какие льготы могут оформить пенсионеры, проживающие в сельской местности в 2025 году, сообщили в Пенсионном фонде Украины.
За что могут не платить некоторые пенсионеры в селе
Они имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг и на приобретение топлива для печей и газа по установленным нормам. Эти льготы предоставляются бывшим работникам:
- образования;
- музеев;
- библиотек;
- медицины;
- фармацевтики;
- занимавшихся защитой растений;
- других культурных и образовательных учреждений.
Чтобы получить льготу, пенсионер должен иметь не менее трех лет стажа в этой профессии и на момент выхода на пенсию работать на должности, которая дает право на такую помощь.
Также важным является уровень дохода семьи льготника, который не должен превышать 4 240 гривен на человека в месяц. Льгота предоставляется на год, начиная с момента обращения, но не позднее конца текущего года. Она распространяется только на самого пенсионера.
Как оформить льготы в 2025 году
Чтобы получить льготу, нужно подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности, а также справку о праве на льготу от органов образования, здравоохранения, культуры или администрации организации, где работал пенсионер. Если учреждение было ликвидировано, такую справку можно получить в сельском или поселковом совете на основе трудовой книжки.
Заявление можно подать лично в сервисные центры Пенсионного фонда, через представителей местных органов самоуправления или онлайн через веб-портал Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія".
Ранее мы писали, что старость — это время, когда человек нуждается в дополнительной помощи, но иногда ее некому предоставить. Для таких пенсионеров государство предусмотрело специальные доплаты.
Также мы рассказывали, что люди с третьей группой инвалидности — это граждане, которые имеют незначительные нарушения здоровья, умеренно ограничивающие их способность работать и выполнять повседневные задачи. Они способны выполнять большинство привычных функций, но нуждаются в поддержке и социальных льготах.
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