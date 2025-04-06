Кінцева для пасажирів Укрзалізниці — кого можуть зняти з поїзда у квітні 2025

Провідник перевіряє квиток. Фото: УНІАН

Цілком логічно, що пасажири Укрзалізниці мають не лише права, а й обов'язки. За порушення певних норм українці можуть отримати штраф, а в окремих випадках — їх можуть попросити покинути потяг.

Про те, за що українців можуть висадити з поїзда у квітні 2025 року, зазначається в наказі "Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

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Які права мають пасажири поїзда

Пасажир, який придбав квиток на одну станцію, а сів в поїзд на іншій, має право зайняти місце, вказане в його квитку. У разі помилки, коли на одне місце продано два квитки, начальник поїзда та провідник повинні забезпечити місце для кожного пасажира. У такому випадку складається акт.

Якщо вказаного у квитку місця немає, начальник поїзда зобов'язаний запропонувати пасажиру місце в іншому вагоні без додаткової оплати, навіть якщо воно знаходиться в вагоні вищого класу. Якщо пасажир погоджується на місце в нижчому класі, йому повинні компенсувати різницю вартості.

Якщо жодне місце в поїзді не підходить, пасажир може бути переведений в інший поїзд безплатно, з переоформленням квитка. У випадку відмови від усіх варіантів, йому повинні повернути гроші за проїзд і послуги.

Пасажири, які випадково сіли не в той поїзд, мають залишити його на найближчій станції. Начальник поїзда складає акт, який дозволяє безплатно повернутися до початкової станції. У випадку, коли пасажир через це не встигає на свій поїзд, йому надається акт і можливість оновити квиток для подальшої поїздки.

У деяких випадках пасажири можуть сісти в потяг без квитка за згодою начальника поїзда. У таких ситуаціях квитки оформлюються безпосередньо в поїзді.

Для кожного пасажира вага ручної поклажі не повинна перевищувати 36 кг, при цьому обсяг багажу не має виходити за межі місця, відведеного для нього. Місця для багажу розподіляються наступним чином:

ящики під нижніми полицями — для багажу пасажирів на нижніх полицях;

для пасажирів верхніх полиць — багажні полиці над ними або полиця над дверима в купе.

Однак це радше рекомендація, пасажири можуть домовлятися між собою, як розмістити багаж.

За що українців можуть зняти з поїзда

Пасажир, який перебуває в стані явного алкогольного сп'яніння і порушує правила поведінки, може бути висаджений з поїзда. В такому випадку у квитку ставиться позначка: "Відмовлено в перевезенні за п. 8.38 Правил".

Якщо пасажир потребує медичної допомоги, його можуть зняти з поїзда з супроводом медперсоналу. У разі, якщо пасажир знаходиться в несвідомому стані, його речі передають начальнику вокзалу.

Окрім того, пасажири, що мають заборонені для перевезення предмети та відмовляється їх вилучити, також можуть бути висаджені з поїзда.

Раніше ми писали, що в Україні існує ряд пільг для користувачів залізничним транспортом. Вони дозволяють представникам певних категорій громадян подорожувати безплатно або за зниженою ціною на приміських електропоїздах, регіональних та деяких поїздах далекого сполучення.

Також ми розповідали, що в системі Укрзалізниці стався значний технічний збій, через що квитки можна було придбати лише через каси. Однак пасажири цікавляться, як цей збій вплинув на процес повернення раніше куплених квитків.