Збій у системі Укрзалізниці — як повернути усі гроші за квитки

Поїзд стоїть на пероні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У системі Укрзалізниці 23 березня стався масштабний технічний збій. Наразі триває робота над відновленням онлайн-сервісів, а квитки можна придбати лише через каси. Однак пасажирів цікавить, як збій вплинув на процедуру повернення раніше придбаних залізничних квитків.

Новини. LIVE розповідають, як діяти пасажирам, які хочуть повернути кошти за квитки на поїзди Укрзалізниці.

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В Укрзалізниці пояснили, що збій не вплинув на загальні правила компанії, які діяли до цього часу, тож повернення коштів за квитки здійснюється за звичним регламентом, а сума залежить від часу, який залишився до відправлення поїзда:

понад 24 години — 100% вартості квитка та плацкарти;

від 24 до 6 годин — повна вартість квитка та 50% плацкарти;

менше ніж за 6 годин до відправлення і не більше 1 години після — повертається тільки вартість квитка, а вартість плацкарти не виплачується.

Вартість квитків не відшкодовується, якщо після відправлення поїзда минула одна година і більше.

Оформити повернення раніше придбаних квитків можна в касах Укрзалізниці. Для цього, як і раніше, необхідно надати будь-який документ, що засвідчує особу пасажира:

паспорт;

військовий квиток;

посвідчення водія;

службове посвідчення;

студентський квиток.

Також в компанії передбачили можливості для онлайн-повернення квитків. Для цього необхідно надіслати на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону.

"Заявка буде оброблена протягом трьох днів з моменту відновлення роботи систем", — додали в УЗ.

Придбаний квиток не підвантажується — як діяти

Після збою, який відбувся в системі Укрзалізниці, деякі пасажири скаржаться, що не можуть зайти у застосунок та завантажити раніше придбані квитки. У таких випадках в Укрзалізниці порадили перевірити пошту — там є PDF-дублікат.

Якщо ж у пошті також не зберігся електронний документ, пасажири можуть звернутися до будь-якої каси УЗ або ж прямувати безпосередньо до потяга, на який був придбаний квиток, — поїзні бригади, стверджують у компанії, поінформовані, як діяти у подібних випадках.

Квитки на поїзди для військових — як придбати

У додатку Армія+ через масштабний збій також неможливо придбати залізничні квитки. Але компанія подбала про розв'язання цієї проблеми.

"Забезпечимо, щоб військовослужбовці Сил оборони України, які мають потребу в термінових поїздках і не можуть придбати квитки онлайн, обов'язково могли доїхати", — наголосили в Укрзалізниці.

Військовослужбовцям наразі пропонують такі варіанти:

оформити квитки в усіх касах вокзалів по країні, зокрема пріоритетно в касах для військових;

⁠⁠або оформити проїзд безпосередньо на борту за допомогою начальника поїзда (всі отримали відповідні інструкції).

В Укрзалізниці додали, що усі поїзди рухаються без змін у графіках, а компанія продовжує роботу над відновленням сервісів.

Раніше ми писали, які послуги недоступні пасажирам Укрзалізниці через масштабну таргетовану кібератаку на сервіси компанії.

Також ми розповідали, що Укрзалізниця продовжує евакуювати людей з найбільш вразливих регіонів, що опинилися під загрозою атак з боку країни-агресора Росії.