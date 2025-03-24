Сбой в системе Укрзализныци — как вернуть все деньги за билеты

Поезд стоит на перроне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В системе Укрзализныци 23 марта произошел масштабный технический сбой. Сейчас идет работа над восстановлением онлайн-сервисов, а билеты можно приобрести только через кассы. Однако пассажиров интересует, как сбой повлиял на процедуру возврата ранее приобретенных железнодорожных билетов.

Новини. LIVE рассказывают, как действовать пассажирам, которые хотят вернуть деньги за билеты на поезда Укрзализныци.

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Возврат билетов УЗ

— какую сумму компенсируют

В Укрзализныце объяснили, что сбой не повлиял на общие правила компании, которые действовали до этого времени, поэтому возврат средств за билеты осуществляется по обычному регламенту, а сумма зависит от времени, которое осталось до отправления поезда:

более 24 часов — 100% стоимости билета и плацкарты;

100% стоимости билета и плацкарты; от 24 до 6 часов — полная стоимость билета и 50% плацкарты;

полная стоимость билета и 50% плацкарты; менее чем за 6 часов до отправления и не более 1 часа после — возвращается только стоимость билета, а стоимость плацкарты не выплачивается.

Стоимость билетов не возмещается, если после отправления поезда прошел один час и более.

Оформить возврат ранее приобретенных билетов можно в кассах Укрзализныци. Для этого, как и раньше, необходимо предоставить любой документ, удостоверяющий личность пассажира:

паспорт;

военный билет;

водительское удостоверение;

служебное удостоверение;

студенческий билет.

Также в компании предусмотрели возможности для онлайн-возврата билетов. Для этого необходимо отправить на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона.

"Заявка будет обработана в течение трех дней с момента восстановления работы систем", — добавили в УЗ.

Приобретенный билет не подгружается — как действовать

После сбоя, который произошел в системе Укрзализныци, некоторые пассажиры жалуются, что не могут зайти в приложение и загрузить ранее приобретенные билеты. В таких случаях в Укрзализныце посоветовали проверить почту — там есть PDF-дубликат.

Если же в почте также не сохранился электронный документ, пассажиры могут обратиться в любую кассу УЗ или же направляться непосредственно к поезду, на который был приобретен билет — поездные бригады, утверждают в компании, проинформированы, как действовать в подобных случаях.

Билеты на поезда для военных — как приобрести

В приложении Армия + из-за масштабного сбоя также невозможно приобрести железнодорожные билеты. Но компания позаботилась о решении этой проблемы.

"Обеспечим, чтобы Военнослужащие Сил обороны Украины, которые нуждаются в срочных поездках и не могут приобрести билеты онлайн, обязательно могли доехать", — отметили в Укрзализныце.

Военнослужащим сейчас предлагают следующие варианты:

оформить билеты во всех кассах вокзалов по стране, в частности приоритетно в кассах для военных;

или оформить проезд непосредственно на борту с помощью начальника поезда (все получили соответствующие инструкции).

В Укрзализныце добавили, что все поезда движутся без изменений в графиках, а компания продолжает работу над восстановлением сервисов.

Ранее мы писали, какие услуги недоступны пассажирам Укрзализныци из-за масштабной таргетированной кибератаки на сервисы компании.

Также мы рассказывали, что Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из наиболее уязвимых регионов, оказавшихся под угрозой атак со стороны страны-агрессора России.