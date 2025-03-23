Технічний збій в Укрзалізниці — як пасажирам придбати квиток

Люди заходять в поїзд. Фото: УНІАН

23 березня в Укрзалізниці виник технічний збій у роботі IT-системи. Через це пасажири тимчасово не можуть купувати квитки через офіційний сайт та мобільний застосунок компанії. Також призупинено онлайн-замовлення додаткових послуг і не працюють довідкові сервіси.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Що робити пасажирам Укрзалізниці

В Укрзалізниці запевняють, що технічні фахівці вже працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити нормальну роботу всіх сервісів. Щоб зменшити незручності для пасажирів, компанія підсилила роботу кас:

на вокзалах працює більше касирів;

начальникам поїздів дозволили оформлювати квитки прямо у потязі, якщо є термінова потреба.

Також повідомляється, що продаж квитків на міжнародні рейси, які відправляються 23 та 24 березня, організовано безпосередньо у касах вокзалів. Придбати їх можна з 10:00 до повного відновлення онлайн-системи.

Якщо раніше придбаний квиток наразі не відображається у застосунку, пасажирам радять перевірити свою електронну пошту — там має бути PDF-копія квитка. Компанія просить пасажирів поставитися з розумінням до ситуації та перепрошує за тимчасові незручності.

Раніше ми писали, що в Україні люди, яким виповнилося 60 років, мають право безплатно користуватися громадським транспортом, але це стосується не всіх його видів.

Також ми розповідали, що Укрзалізниця повідомила пасажирів, що деякі категорії людей можуть подорожувати потягами на пільгових умовах. Для того, щоб отримати безплатний квиток або знижку, необхідно пред’явити документ, що підтверджує таке право.