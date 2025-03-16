Порушення в поїздах Укрзалізниці — за що можуть оштрафувати пасажира у 2025

Провідниця біжить по перону. Фото: УНІАН

Подорожуючи залізницею пасажири повинні дотримуватись норм законодавства та правил перебування в поїздах. За їх порушення українців чекає покарання. Деякі штрафи можуть здатися смішними, але є і більш відчутні суми. Тож щоб не втрапити в халепу варто заздалегідь ознайомитися з правилами, які діють в Укрзалізниці.

Про те, на скільки та за що можуть оштрафувати пасажирів Укрзалізниці у 2025 році, зазначається в Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Одне з найпоширеніших порушень — спроба скористатися поїздом без квитка. У такому випадку штраф становитиме десятикратну вартість проїзду. Наприклад, якщо квиток коштує 600 грн, то штраф сягне 6 000 грн.

Оплата здійснюється у касах, терміналах або через мобільні додатки. Тож краще заздалегідь подбати про проїзний документ, ніж ризикувати своїми грошима.

Які штрафи можуть отримати пасажири Укрзалізниці у 2025 році

Хоча решта штрафів не настільки сильно вдарять по гаманцю пасажира, отримати один з них добровільно точно ніхто не захоче. У 2025 році українців можуть оштрафувати:

За перевищення дозволеної норми ручної поклажі — 17 грн. За порушення правил пожежної безпеки — 850 грн для громадян і 10 200 грн для посадових осіб. У разі недотримання правил перевезення небезпечних речовин або порушення норм провезення ручної поклажі — попередження або штраф 102-170 грн. За виготовлення підроблених квитків або інших проїзних документів з метою продажу — штраф від 510 до 850 грн.

Окрім того, відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, зокрема статті 110, за пошкодження обладнання у вагонах або скла локомотивів передбачено штраф у розмірі від 170 до 510 грн (від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Викидання сміття через вікна чи двері вагонів, а також перехід через колії у невстановлених місцях тягне за собою покарання від 34 до 170 грн (стаття 109 КУпАП).

Куріння у заборонених місцях, зокрема у вагонах і тамбурах приміських поїздів, тягне за собою фінансову відповідальність — від 85 до 340 грн (5-20 неоподатковуваних мінімумів).

Самовільний проїзд у вантажних поїздах, висадка або посадка під час руху, проїзд на дахах чи підніжках вагонів, а також безпідставна зупинка поїзда обійдуться порушнику від 119 до 255 грн (7-15 неоподатковуваних мінімумів). За пошкодження залізничної колії штраф становить від 170 до 510 грн.

Раніше ми писали, що Україні окремі категорії громадян подорожуючи електричками мають право на пільги. Для декого білети відпускають зі знижкою, тоді як для інших — проїзд взагалі безплатний.

Також ми розповідали, що кожного дня тисячі українців користуються послугами Укрзалізниці, але деяких пасажирів можуть не пустити у вагон або висадити вже в дорозі. Іноді це трапляється не лише через відсутність квитка, а й з інших причин.