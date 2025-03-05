Пільговий проїзд в електричках — кому не потрібно платити у 2025 році

Люди йдуть на електричку. Фото: УНІАН

В Україні передбачені пільги на проїзд у приміських поїздах для окремих категорій громадян. Деякі з них можуть подорожувати електричками безплатно, а інші отримують знижку на квиток.

Про те, хто може користуватись приміськими електричками на пільгових умовах у 2025 році, зазначається на сайті Укрзалізниці.

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Хто має право на безплатний проїзд у 2025 році

Поїздки приміськими електричками для багатьох українців можуть бути суттєво дешевшими або навіть безплатними. Зокрема, у 2025 році, за квиток не будуть платити такі категорії громадян:

Пенсіонери за віком. Діти з багатодітних родин. Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю. Батьки військових, які загинули, зникли безвісти чи померли під час служби. Захисники України, учасники АТО/ООС, УБД та постраждалі учасники Революції Гідності. Особи з інвалідністю I, II, III групи, які є ветеранами Другої світової війни або прирівняні до них. Ветерани бойових дій, колишні військовослужбовці, партизани та учасники руху Опору. Особи з інвалідністю внаслідок воєнних дій та ті, хто прирівняний до них. Один супроводжуючий для людини з інвалідністю I групи з-поміж ветеранів війни (за умови спільної подорожі). Діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи та отримали інвалідність через аварію на ЧАЕС. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в спеціальних закладах або інтернатах. Особи, які супроводжують людей з інвалідністю I групи або ветеранів бойових дій віком від 85 років, якщо їм встановлено I групу інвалідності. Ліквідатори аварії на ЧАЕС (категорія 1 і 2), а також постраждалі внаслідок ядерних випробувань чи військових навчань із використанням ядерної зброї. Ветерани військової служби, правоохоронних органів, податкової міліції, пожежної охорони, кримінально-виконавчої служби, цивільного захисту та Держспецзв’язку.

Хто може придбати квиток на електричку зі знижкою у 2025 році

Деякі категорії громадян не можуть безплатно користуватись приміськими електричками, але для них передбачені знижки. Це стосується:

Дітей у віці 6-14 років — 25% знижки на вартість квитка. Студентів вищих навчальних закладів (I-IV рівнів акредитації) та учнів профтехучилищ — 50% знижки на квиток. Громадян, які супроводжують людей з інвалідністю I групи чи дитину з інвалідністю — 50% знижки на проїзд у період із 1 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок.

Для отримання безплатного або пільгового проїзду необхідно пред’явити документ, що підтверджує відповідний статус. Детальні умови та перелік необхідних документів можна знайти на офіційному сайті Укрзалізниці.

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