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Железнодорожные льготы в 2025 — у кого есть скидки на электрички

5 марта 2025 12:05
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготный проезд в электричках — кому не нужно платить в 2025 году
Люди идут на электричку. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине предусмотрены льготы на проезд в пригородных поездах для отдельных категорий граждан. Некоторые из них могут путешествовать электричками бесплатно, а другие получают скидку на билет.

О том, кто может пользоваться пригородными электричками на льготных условиях в 2025 году, отмечается на сайте Укрзализныци.

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Кто имеет право на бесплатный проезд в 2025 году

Поездки пригородными электричками для многих украинцев могут быть существенно дешевле или даже бесплатными. В частности, в 2025 году, за билет не будут платить такие категории граждан:

  1. Пенсионеры по возрасту.
  2. Дети из многодетных семей.
  3. Лица с инвалидностью и дети с инвалидностью.
  4. Родители военных, погибших, пропавших без вести или умерших во время службы.
  5. Защитники Украины, участники АТО/ООС, УБД и пострадавшие участники Революции Достоинства.
  6. Лица с инвалидностью I, II, III группы, которые являются ветеранами Второй мировой войны или приравнены к ним.
  7. Ветераны боевых действий, бывшие военнослужащие, партизаны и участники движения Сопротивления.
  8. Лица с инвалидностью вследствие военных действий и те, кто приравнен к ним.
  9. Один сопровождающий для человека с инвалидностью I группы из числа ветеранов войны (при условии совместного путешествия).
  10. Дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и получившие инвалидность из-за аварии на ЧАЭС.
  11. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые учатся в специальных учреждениях или интернатах.
  12. Лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы или ветеранов боевых действий в возрасте от 85 лет, если им установлена I группа инвалидности.
  13. Ликвидаторы аварии на ЧАЭС (категория 1 и 2), а также пострадавшие в результате ядерных испытаний или военных учений с использованием ядерного оружия.
  14. Ветераны военной службы, правоохранительных органов, налоговой милиции, пожарной охраны, уголовно-исполнительной службы, гражданской защиты и Госспецсвязи.

Кто может приобрести билет на электричку со скидкой в 2025 году

Некоторые категории граждан не могут бесплатно пользоваться пригородными электричками, но для них предусмотрены скидки. Это касается:

  1. Детей в возрасте 6-14 лет — 25% скидки на стоимость билета.
  2. Студентов высших учебных заведений (I-IV уровней аккредитации) и учащихся профтехучилищ — 50% скидки на билет.
  3. Граждан, сопровождающих людей с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью — 50% скидки на проезд в период с 1 октября по 15 мая без ограничения количества поездок.

Для получения бесплатного или льготного проезда необходимо предъявить документ, подтверждающий соответствующий статус. Подробные условия и перечень необходимых документов можно найти на официальном сайте Укрзализныци.

Ранее мы писали, что железная дорога — удобный и быстрый способ путешествия, которым пользуются тысячи украинцев. Однако перед поездкой стоит узнать правила Укрзализныци относительно ручной клади и запрещенных к перевозке вещей.

Также мы рассказывали, что некоторых пассажиров Укрзализныци могут не допустить в вагон или высадить в дороге. Кроме отсутствия билета, существуют и другие причины для отказа в проезде.

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