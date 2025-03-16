Нарушения в поездах Укрзализныци — за что могут оштрафовать пассажира в 2025

Проводница бежит по перрону. Фото: УНИАН

Путешествуя по железной дороге пассажиры должны придерживаться норм законодательства и правил пребывания в поездах. За их нарушение украинцев ждет наказание. Некоторые штрафы могут показаться смешными, но есть и более ощутимые суммы. Поэтому чтобы не попасть в неприятную историю стоит заранее ознакомиться с правилами, которые действуют в Укрзализныце.

О том, на сколько и за что могут оштрафовать пассажиров Укрзализныци в 2025 году, отмечается в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

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Одно из самых распространенных нарушений — попытка воспользоваться поездом без билета. В таком случае штраф составит десятикратную стоимость проезда. Например, если билет стоит 600 грн, то штраф достигнет 6 000 грн.

Оплата осуществляется в кассах, терминалах или через мобильные приложения. Поэтому лучше заранее позаботиться о проездном документе, чем рисковать своими деньгами.

Какие штрафы могут получить пассажиры Укрзализныци в 2025 году

Хотя остальные штрафы не настолько сильно ударят по кошельку пассажира, получить один из них добровольно точно никто не захочет. В 2025 году украинцев могут оштрафовать:

За превышение разрешенной нормы ручной клади — 17 грн. За нарушение правил пожарной безопасности — 850 грн для граждан и 10 200 грн для должностных лиц. В случае несоблюдения правил перевозки опасных веществ или нарушения норм провоза ручной клади — предупреждение или штраф 102-170 грн. За изготовление поддельных билетов или других проездных документов с целью продажи — штраф от 510 до 850 грн.

Кроме того, согласно Кодексу об административных правонарушениях, в частности статьи 110, за повреждение оборудования в вагонах или стекла локомотивов предусмотрен штраф в размере от 170 до 510 грн (от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Выбрасывание мусора через окна или двери вагонов, а также переход через пути в неустановленных местах влечет за собой наказание от 34 до 170 грн (статья 109 КУоАП).

Курение в запрещенных местах, в частности в вагонах и тамбурах пригородных поездов, влечет за собой финансовую ответственность — от 85 до 340 грн (5-20 необлагаемых минимумов).

Самовольный проезд в грузовых поездах, высадка или посадка во время движения, проезд на крышах или подножках вагонов, а также безосновательная остановка поезда обойдутся нарушителю от 119 до 255 грн (7-15 необлагаемых минимумов). За повреждение железнодорожного пути штраф составляет от 170 до 510 грн.

Ранее мы писали, что Украине отдельные категории граждан путешествуя электричками имеют право на льготы. Для некоторых билеты отпускают со скидкой, тогда как для других — проезд вообще бесплатный.

Также мы рассказывали, что каждый день тысячи украинцев пользуются услугами Укрзализныци, но некоторых пассажиров могут не пустить в вагон или высадить уже в пути. Иногда это случается не только из-за отсутствия билета, но и по другим причинам.