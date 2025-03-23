Технический сбой в Укрзализныце — как пассажирам приобрести билет

Люди заходят в поезд. Фото: УНИАН

23 марта в Укрзализныце возник технический сбой в работе IT-системы. Из-за этого пассажиры временно не могут покупать билеты через официальный сайт и мобильное приложение компании. Также приостановлен онлайн-заказ дополнительных услуг и не работают справочные сервисы.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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В Укрзализныце уверяют, что технические специалисты уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить нормальную работу всех сервисов. Чтобы уменьшить неудобства для пассажиров, компания усилила работу касс:

на вокзалах работает больше кассиров;

начальникам поездов разрешили оформлять билеты прямо в поезде, если есть срочная необходимость.

Также сообщается, что продажа билетов на международные рейсы, которые отправляются 23 и 24 марта, организована непосредственно в кассах вокзалов. Приобрести их можно с 10:00 до полного восстановления онлайн-системы.

Если ранее приобретенный билет пока не отображается в приложении, пассажирам советуют проверить свою электронную почту — там должна быть PDF-копия билета. Компания просит пассажиров отнестись с пониманием к ситуации и приносит извинения за временные неудобства.

Ранее мы писали, что в Украине люди, которым исполнилось 60 лет, имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, но это касается не всех его видов.

Также мы рассказывали, что Укрзализныця сообщила пассажирам, что некоторые категории людей могут путешествовать поездами на льготных условиях. Для того чтобы получить бесплатный билет или скидку, необходимо предъявить документ, подтверждающий такое право.