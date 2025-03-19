Пільги, знижки та програми лояльності від Укрзалізниці — що доступно пасажирам у 2025

Знижки від Укрзалізниці — на що розраховувати пасажирам у 2025
Пасажирам Укрзалізниці нагадали, що деякі категорії громадян можуть подорожувати поїздами на пільгових умовах. Щоб отримати безплатний квиток або знижку, достатньо пред’явити документ, який гарантує таке право.
Про те, хто з українців може подорожувати залізницею безплатно або зі знижкою у 2025 році, зазначається на офіційному сайті Укрзалізниці.
Хто може користуватись послугами УЗ на пільгових умовах у 2025 році
Більшість громадян України оплачують квитки на поїзд в повному обсязі, але, завдяки пільгам та програмам лояльності, деякі пасажири можуть значно заощадити. Ба більше є категорії громадян, для яких квитки взагалі безплатні. Це стосується:
- Дітей до 6 років, які подорожують із супроводом дорослих та не займають окреме місце. Квиток оформлювати не потрібно, однак при посадці слід мати свідоцтво про народження дитини та паспорт людини що супроводжує.
- Військовослужбовців, які мають право на безплатний проїзд потягами Укрзалізниці один раз на два роки (в обидві сторони) або можуть скористатися 50% знижкою раз на рік на внутрішніх маршрутах.
- Людей з інвалідністю I та II групи, отриманою через бойові дії, які можуть подорожувати потягами безплатно один раз на рік (туди та назад).
- Членів родини загиблих або поранених військовослужбовців (батьки або подружжя), які можуть скористатися правом на безоплатний проїзд один раз на два роки на міжнародних рейсах до країн СНД.
- Учасників Другої світової війни, яким також надається правом на безплатний проїзд.
Хто має право на знижку у 2025 році
Окрім пільговиків, є ще кілька категорій пасажирів, для яких Укрзалізниця передбачила чималі знижки. Мова про:
- Дітей від 6 до 14 років, які мають можливість придбати квитки зі знижкою 25% на внутрішніх поїздах.
- Учнів та студентів, які отримують 50% знижку на квитки для внутрішніх рейсів (крім вагонів СВ, купе та 1 класу, а також регіональних поїздів). Для цього необхідно пред'явити учнівський або студентський квиток.
- Рідних загиблих чи поранених військовослужбовців, які можуть отримати 50% знижку на проїзд один раз на рік.
- Людей з інвалідністю I та II групи через війну, які мають право купувати квитки зі знижкою 50% з 1 жовтня по 15 травня на внутрішніх рейсах.
Як працює програма лояльності від Укрзалізниці
Додатково Укрзалізниця пропонує програму лояльності та спеціальні знижки, що дозволяють пасажирам заощадити на квитках в потягах Інтерсіті та Інтерсіті+.
Залежно від дня відправлення квитки на такі потяги можуть відпускатись зі знижкою.
Наприклад на Інтерсіті, проїзний документ коштуватиме дешевше на вівторок та середу, коли можна заощадити 10% від вартості квитка. Для Інтерсіті + все трішки складніше:
- Вівторок — знижка 15% на квитки І класу.
- Середа — знижка 10% на I клас.
- Четвер — 10% знижка на II клас.
- Субота — 10% знижка на обидва класи.
Пасажири можуть отримати 10% знижку при купівлі квитків "туди-назад" на Інтерсіті+ (І та II класи). Також діє динамічна система цін:
- при купівлі за 20-15 днів до поїздки на I клас Інтерсіті+ діє знижка 10%;
- за 4-2 дні до поїздки ціна зростає на 10%;
- придбання квитка за день до відправлення коштує на 15% дорожче.
Варто зазначити, що ці зміни тарифів стосуються тільки плацкартної частини квитка, на II клас і звичайні Інтерсіті тарифи не змінюються.
Пасажири також можуть накопичувати бонуси за придбання квитків на Інтерсіті+ I класу. Для цього потрібно зареєструватись у бонусній програмі на сайті "Укрзалізниці".
1 бонус нараховується за кожні витрачені 10 гривень на плацкарт. Накопичені бонуси можна використовувати після покупки 9 квитків. Відстежувати бонуси зручно через мобільний застосунок УЗ.
Раніше ми розповідали, що подорожуючи потягами, пасажири мають дотримуватися законів та правил поведінки в вагоні. За порушення можуть загрожувати штрафи, деякі з яких можуть бути доволі значними. Щоб уникнути неприємностей, варто заздалегідь ознайомитися з правилами Укрзалізниці.
Також ми розповідали, що кожного дня тисячі людей користуються потягами Укрзалізниці. Проте деяких пасажирів можуть не допустити або навіть висадити з поїзда після відправлення. Це може трапитись не лише через відсутність квитка, а й з інших причин.
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