Пільги, знижки та програми лояльності від Укрзалізниці — що доступно пасажирам у 2025

Провідниця перевіряє квиток. Фото: УНІАН

Пасажирам Укрзалізниці нагадали, що деякі категорії громадян можуть подорожувати поїздами на пільгових умовах. Щоб отримати безплатний квиток або знижку, достатньо пред’явити документ, який гарантує таке право.

Про те, хто з українців може подорожувати залізницею безплатно або зі знижкою у 2025 році, зазначається на офіційному сайті Укрзалізниці.

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Більшість громадян України оплачують квитки на поїзд в повному обсязі, але, завдяки пільгам та програмам лояльності, деякі пасажири можуть значно заощадити. Ба більше є категорії громадян, для яких квитки взагалі безплатні. Це стосується:

Дітей до 6 років, які подорожують із супроводом дорослих та не займають окреме місце. Квиток оформлювати не потрібно, однак при посадці слід мати свідоцтво про народження дитини та паспорт людини що супроводжує. Військовослужбовців, які мають право на безплатний проїзд потягами Укрзалізниці один раз на два роки (в обидві сторони) або можуть скористатися 50% знижкою раз на рік на внутрішніх маршрутах. Людей з інвалідністю I та II групи, отриманою через бойові дії, які можуть подорожувати потягами безплатно один раз на рік (туди та назад). Членів родини загиблих або поранених військовослужбовців (батьки або подружжя), які можуть скористатися правом на безоплатний проїзд один раз на два роки на міжнародних рейсах до країн СНД. Учасників Другої світової війни, яким також надається правом на безплатний проїзд.

Хто має право на знижку у 2025 році

Окрім пільговиків, є ще кілька категорій пасажирів, для яких Укрзалізниця передбачила чималі знижки. Мова про:

Дітей від 6 до 14 років, які мають можливість придбати квитки зі знижкою 25% на внутрішніх поїздах. Учнів та студентів, які отримують 50% знижку на квитки для внутрішніх рейсів (крім вагонів СВ, купе та 1 класу, а також регіональних поїздів). Для цього необхідно пред'явити учнівський або студентський квиток. Рідних загиблих чи поранених військовослужбовців, які можуть отримати 50% знижку на проїзд один раз на рік. Людей з інвалідністю I та II групи через війну, які мають право купувати квитки зі знижкою 50% з 1 жовтня по 15 травня на внутрішніх рейсах.

Як працює програма лояльності від Укрзалізниці

Додатково Укрзалізниця пропонує програму лояльності та спеціальні знижки, що дозволяють пасажирам заощадити на квитках в потягах Інтерсіті та Інтерсіті+.

Залежно від дня відправлення квитки на такі потяги можуть відпускатись зі знижкою.

Наприклад на Інтерсіті, проїзний документ коштуватиме дешевше на вівторок та середу, коли можна заощадити 10% від вартості квитка. Для Інтерсіті + все трішки складніше:

Вівторок — знижка 15% на квитки І класу. Середа — знижка 10% на I клас. Четвер — 10% знижка на II клас. Субота — 10% знижка на обидва класи.

Пасажири можуть отримати 10% знижку при купівлі квитків "туди-назад" на Інтерсіті+ (І та II класи). Також діє динамічна система цін:

при купівлі за 20-15 днів до поїздки на I клас Інтерсіті+ діє знижка 10%;

за 4-2 дні до поїздки ціна зростає на 10%;

придбання квитка за день до відправлення коштує на 15% дорожче.

Скриншот: Укрзалізнийя

Варто зазначити, що ці зміни тарифів стосуються тільки плацкартної частини квитка, на II клас і звичайні Інтерсіті тарифи не змінюються.

Пасажири також можуть накопичувати бонуси за придбання квитків на Інтерсіті+ I класу. Для цього потрібно зареєструватись у бонусній програмі на сайті "Укрзалізниці".

1 бонус нараховується за кожні витрачені 10 гривень на плацкарт. Накопичені бонуси можна використовувати після покупки 9 квитків. Відстежувати бонуси зручно через мобільний застосунок УЗ.

Раніше ми розповідали, що подорожуючи потягами, пасажири мають дотримуватися законів та правил поведінки в вагоні. За порушення можуть загрожувати штрафи, деякі з яких можуть бути доволі значними. Щоб уникнути неприємностей, варто заздалегідь ознайомитися з правилами Укрзалізниці.

Також ми розповідали, що кожного дня тисячі людей користуються потягами Укрзалізниці. Проте деяких пасажирів можуть не допустити або навіть висадити з поїзда після відправлення. Це може трапитись не лише через відсутність квитка, а й з інших причин.