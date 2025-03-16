Пільги для пасажирів з дітьми — які знижки на квитки Укрзалізниці можна отримати у 2025

Пасажирка з дітьми. Фото: УНІАН

Після початку повномасштабної війни залізниця стала одним із ключових способів пересування країною. Для маленьких пасажирів Укрзалізниця передбачила низку пільг та спеціальних послуг під час подорожей потягами.

Про те, які знижки можна отримати подорожуючи потягом з дітьми у 2025 році, зазначається на сайті Укрзалізниці.

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Батьки, які подорожують разом із дітьми, можуть скористатися вигідними умовами проїзду. У 2025 році Укрзалізниця надає знижки на квитки та додаткові послуги для зручності поїздок таким пасажирам.

Отож, для дітей віком до 6 років передбачена можливість безплатного проїзду за умови, що дитина не займає окремого місця. При цьому кількість таких безплатних поїздок не обмежується, незалежно від типу поїзда.

Пасажири віком від 6 до 14 років можуть розраховувати на знижку 25% при купівлі квитка на місця в пасажирських вагонах будь-якої категорії. Однак варто пам'ятати, що дітям до 14 років дозволено подорожувати виключно в супроводі дорослих осіб.

Що таке дитячий вагон та хто в ньому може подорожувати

В Укрзалізниці зазначають, що спеціально обладнаний дитячий вагон створений для зручних та приємних поїздок сімей із маленькими дітьми. Усередині цього вагона маленьким пасажирам пропонують:

розмальовки;

дитяче меню;

інтерактивні плакати;

спеціальну постільну білизну;

бізіборди (іграшки для розвитку).

Окрім цього, сам вагон має оригінальне оздоблення. Стіни пофарбовані у яскраві кольори, кожне купе прикрашене малюнками, а на стелі можна побачити зоряне небо. Фактично, цей вагон — справжня дитяча кімната на рейках.

Подорожувати в дитячому вагоні можуть сім'ї з дітьми до 18 років, хоча, як підкреслюють в "Укрзалізниці", основний акцент зроблений на комфорт саме наймолодших пасажирів. До того ж він розташований між стандартними вагонами, а тому зайти до нього можуть усі охочі.

Раніше ми писали, що в Україні передбачено пільговий проїзд у громадському транспорті для окремих груп населення, зокрема й для дітей. Проте існують певні умови та обмеження, про які потрібно знати заздалегідь.

Також ми розповідали, що під час подорожі залізницею пасажири мають дотримуватись вимог законодавства та правил поведінки у вагонах. За недотримання встановлених норм передбачена відповідальність.