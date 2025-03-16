Льготы для пассажиров с детьми — какие скидки на билеты Укрзализныци можно получить в 2025

Скидки от Укрзализныци — что доступно пассажирам с детьми в 2025
После начала полномасштабной войны железная дорога стала одним из ключевых способов передвижения по стране. Для маленьких пассажиров Укрзализныця предусмотрела ряд льгот и специальных услуг во время путешествий поездами.
О том, какие скидки можно получить путешествуя поездом с детьми в 2025 году, отмечается на сайте Укрзализныци.
Сколько придется заплатить за детский билет на поезд в 2025 году
Родители, которые путешествуют вместе с детьми, могут воспользоваться выгодными условиями проезда. В 2025 году Укрзализныця предоставляет скидки на билеты и дополнительные услуги для удобства поездок таким пассажирам.
Так, для детей в возрасте до 6 лет предусмотрена возможность бесплатного проезда при условии, что ребенок не занимает отдельного места. При этом количество таких бесплатных поездок не ограничивается, независимо от типа поезда.
Пассажиры в возрасте от 6 до 14 лет могут рассчитывать на скидку 25% при покупке билета на места в пассажирских вагонах любой категории. Однако стоит помнить, что детям до 14 лет разрешено путешествовать исключительно в сопровождении взрослых лиц.
Что такое детский вагон и кто в нем может путешествовать
В Укрзализныце отмечают, что специально оборудованный детский вагон создан для удобных и приятных поездок семей с маленькими детьми. Внутри этого вагона маленьким пассажирам предлагают:
- раскраски;
- детское меню;
- интерактивные плакаты;
- специальное постельное белье;
- бизиборды (игрушки для развития).
Кроме этого, сам вагон имеет оригинальную отделку. Стены окрашены в яркие цвета, каждое купе украшено рисунками, а на потолке можно увидеть звездное небо. Фактически, этот вагон - настоящая детская комната на рельсах.
Путешествовать в детском вагоне могут семьи с детьми до 18 лет, хотя, как подчеркивают в Укрзализныце, основной акцент сделан на комфорт именно самых младших пассажиров. К тому же он расположен между стандартными вагонами, а потому зайти в него могут все желающие.
Ранее мы писали, что в Украине предусмотрен льготный проезд в общественном транспорте для отдельных групп населения, в том числе и для детей. Однако существуют определенные условия и ограничения, о которых нужно знать заранее.
Также мы рассказывали, что во время путешествия по железной дороге пассажиры должны соблюдать требования законодательства и правил поведения в вагонах. За несоблюдение установленных норм предусмотрена ответственность.
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