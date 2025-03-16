Льготы для пассажиров с детьми — какие скидки на билеты Укрзализныци можно получить в 2025

Пассажир с детьми. Фото: УНИАН

После начала полномасштабной войны железная дорога стала одним из ключевых способов передвижения по стране. Для маленьких пассажиров Укрзализныця предусмотрела ряд льгот и специальных услуг во время путешествий поездами.

О том, какие скидки можно получить путешествуя поездом с детьми в 2025 году, отмечается на сайте Укрзализныци.

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Родители, которые путешествуют вместе с детьми, могут воспользоваться выгодными условиями проезда. В 2025 году Укрзализныця предоставляет скидки на билеты и дополнительные услуги для удобства поездок таким пассажирам.

Так, для детей в возрасте до 6 лет предусмотрена возможность бесплатного проезда при условии, что ребенок не занимает отдельного места. При этом количество таких бесплатных поездок не ограничивается, независимо от типа поезда.

Пассажиры в возрасте от 6 до 14 лет могут рассчитывать на скидку 25% при покупке билета на места в пассажирских вагонах любой категории. Однако стоит помнить, что детям до 14 лет разрешено путешествовать исключительно в сопровождении взрослых лиц.

Что такое детский вагон и кто в нем может путешествовать

В Укрзализныце отмечают, что специально оборудованный детский вагон создан для удобных и приятных поездок семей с маленькими детьми. Внутри этого вагона маленьким пассажирам предлагают:

раскраски;

детское меню;

интерактивные плакаты;

специальное постельное белье;

бизиборды (игрушки для развития).

Кроме этого, сам вагон имеет оригинальную отделку. Стены окрашены в яркие цвета, каждое купе украшено рисунками, а на потолке можно увидеть звездное небо. Фактически, этот вагон - настоящая детская комната на рельсах.

Путешествовать в детском вагоне могут семьи с детьми до 18 лет, хотя, как подчеркивают в Укрзализныце, основной акцент сделан на комфорт именно самых младших пассажиров. К тому же он расположен между стандартными вагонами, а потому зайти в него могут все желающие.

Ранее мы писали, что в Украине предусмотрен льготный проезд в общественном транспорте для отдельных групп населения, в том числе и для детей. Однако существуют определенные условия и ограничения, о которых нужно знать заранее.

Также мы рассказывали, что во время путешествия по железной дороге пассажиры должны соблюдать требования законодательства и правил поведения в вагонах. За несоблюдение установленных норм предусмотрена ответственность.