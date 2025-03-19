Льготы, скидки и программы лояльности от Укрзализныци — что доступно пассажирам в 2025 году

Проводник проверяет билет. Фото: УНИАН

Пассажирам Укрзализныци напомнили, что некоторые категории граждан могут путешествовать поездами на льготных условиях. Чтобы получить бесплатный билет или скидку, достаточно предъявить документ, который гарантирует такое право.

О том, кто из украинцев может путешествовать железной дорогой бесплатно или со скидкой в 2025 году, говорится на официальном сайте Укрзализныци.

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Большинство граждан Украины оплачивают билеты на поезд в полном объеме, но, благодаря льготам и программам лояльности, некоторые пассажиры могут значительно сэкономить. Более того, есть категории граждан, для которых билеты вообще бесплатные. Это касается:

Детей до 6 лет, которые путешествуют с сопровождением взрослых и не занимают отдельное место. Билет оформлять не нужно, однако при посадке следует иметь свидетельство о рождении ребенка и паспорт сопровождающего человека. Военнослужащих, которые имеют право на бесплатный проезд поездами Укрзализныци один раз в два года (в обе стороны) или могут воспользоваться 50% скидкой раз в год на внутренних маршрутах. Людей с инвалидностью I и II группы, полученной из-за боевых действий, которые могут путешествовать поездами бесплатно один раз в год (туда и обратно). Членов семьи погибших или раненых военнослужащих (родители или супруги), которые могут воспользоваться правом на бесплатный проезд один раз в два года на международных рейсах в страны СНГ. Участников Второй мировой войны, которым также предоставляется право на бесплатный проезд.

Кто имеет право на скидку в 2025 году

Кроме льготников, есть еще несколько категорий пассажиров, для которых Укрзализныця предусмотрела немалые скидки. Речь о:

Детях от 6 до 14 лет, которые имеют возможность приобрести билеты со скидкой 25% на внутренних поездах. Учеников и студентов, которые получают 50% скидку на билеты для внутренних рейсов (кроме вагонов СВ, купе и 1 класса, а также региональных поездов). Для этого необходимо предъявить ученический или студенческий билет. Родных погибших или раненых военнослужащих, которые могут получить 50% скидку на проезд один раз в год. Людей с инвалидностью I и II группы из-за войны, которые имеют право покупать билеты со скидкой 50% с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах.

Как работает программа лояльности от Укрзализныци

Дополнительно Укрзализныця предлагает программу лояльности и специальные скидки, позволяющие пассажирам сэкономить на билетах в поездах Интерсити и Интерсити+.

В зависимости от дня отправления билеты на такие поезда могут отпускаться со скидкой. Например, на Интерсити, проездной документ будет стоить дешевле на вторник и среду, когда можно сэкономить 10% от стоимости билета. Для Интерсити + все немного сложнее:

Вторник — скидка 15% на билеты I класса. Среда — скидка 10% на I класс. Четверг — 10% скидка на II класс. Суббота — 10% скидка на оба класса.

Пассажиры могут получить 10% скидку при покупке билетов "туда-обратно" на Интерсити+ (І и II классы). Также действует динамическая система цен:

при покупке за 20-15 дней до поездки на I класс Интерсити+ действует скидка 10%;

за 4-2 дня до поездки цена возрастает на 10%;

приобретение билета за день до отправления стоит на 15% дороже.

Скриншот: Укрзализныця

Стоит отметить, что эти изменения тарифов касаются только плацкартной части билета, на II класс и обычные Интерсити тарифы не меняются.

Пассажиры также могут накапливать бонусы за приобретение билетов на Интерсити+ I класса. Для этого нужно зарегистрироваться в бонусной программе на сайте "Укрзализныци".

1 бонус начисляется за каждые потраченные 10 гривен на плацкарт. Накопленные бонусы можно использовать после покупки 9 билетов. Отслеживать бонусы удобно через мобильное приложение УЗ.

Ранее мы рассказывали, что путешествуя поездами, пассажиры должны соблюдать законы и правила поведения в вагоне. За нарушение могут грозить штрафы, некоторые из которых могут быть довольно значительными. Чтобы избежать неприятностей, стоит заранее ознакомиться с правилами Укрзализныци.

Также мы рассказывали, что каждый день тысячи людей пользуются поездами Укрзализныци. Однако некоторых пассажиров могут не допустить или даже высадить из поезда после отправления. Это может случиться не только из-за отсутствия билета, но и по другим причинам.