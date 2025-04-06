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Правила Укрзализныци — кого могут высадить из поезда в апреле

6 апреля 2025 16:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Конечная для пассажиров Укрзализныци — кого могут снять с поезда в апреле 2025 года
Проводник проверяет билет. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Вполне логично, что пассажиры Укрзализныци имеют не только права, но и обязанности. За нарушение определенных норм украинцы могут получить штраф, а в отдельных случаях — их могут попросить покинуть поезд.

О том, за что украинцев могут высадить из поезда в апреле 2025 года, отмечается в приказе "Об утверждении Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

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Какие права имеют пассажиры поезда

Пассажир, который приобрел билет на одну станцию, а сел в поезд на другой, имеет право занять место, указанное в его билете. В случае ошибки, когда на одно место продано два билета, начальник поезда и проводник должны обеспечить место для каждого пассажира. В таком случае составляется акт.

Если указанного в билете места нет, начальник поезда обязан предложить пассажиру место в другом вагоне без дополнительной оплаты, даже если оно находится в вагоне высшего класса. Если пассажир соглашается на место в более низком классе, ему должны компенсировать разницу стоимости.

Если ни одно место в поезде не подходит, пассажир может быть переведен в другой поезд бесплатно, с переоформлением билета. В случае отказа от всех вариантов, ему должны вернуть деньги за проезд и услуги.

Пассажиры, которые случайно сели не в тот поезд, должны оставить его на ближайшей станции. Начальник поезда составляет акт, который позволяет бесплатно вернуться к начальной станции. В случае, когда пассажир из-за этого не успевает на свой поезд, ему предоставляется акт и возможность обновить билет для дальнейшей поездки.

В некоторых случаях пассажиры могут сесть в поезд без билета с согласия начальника поезда. В таких ситуациях билеты оформляются непосредственно в поезде.

Для каждого пассажира вес ручной клади не должен превышать 36 кг, при этом объем багажа не должен выходить за пределы места, отведенного для него. Места для багажа распределяются следующим образом:

  • ящики под нижними полками — для багажа пассажиров на нижних полках;
  • для пассажиров верхних полок — багажные полки над ними или полка над дверью в купе.

Однако это скорее рекомендация, пассажиры могут договариваться между собой, как разместить багаж.

За что украинцев могут снять с поезда

Пассажир, который находится в состоянии явного алкогольного опьянения и нарушает правила поведения, может быть высажен из поезда. В таком случае в билете ставится отметка: "Отказано в перевозке по п. 8.38 Правил".

Если пассажир нуждается в медицинской помощи, его могут снять с поезда с сопровождением медперсонала. В случае, если пассажир находится в бессознательном состоянии, его вещи передают начальнику вокзала.

Кроме того, пассажиры, имеющие запрещенные для перевозки предметы и отказывается их изъять, также могут быть высажены из поезда.

Ранее мы писали, что в Украине существует ряд льгот для пользователей железнодорожным транспортом. Они позволяют представителям определенных категорий граждан путешествовать бесплатно или по сниженной цене на пригородных электропоездах, региональных и некоторых поездах дальнего следования.

Также мы рассказывали, что в системе Укрзализныци произошел значительный технический сбой. Из-за чего билеты можно было приобрести только через кассы. Однако пассажиры интересуются, как этот сбой повлиял на процесс возврата ранее купленных билетов.

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