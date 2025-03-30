Безплатний проїзд в потягах Укрзалізниці — кому будуть доступні пільги у квітні 2025

Провідниці біля потяга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні передбачено низку пільг на залізничний транспорт для різних категорій громадян. Вони дають змогу безплатно або зі знижкою подорожувати приміськими електропоїздами, регіональними та певними поїздами далекого сполучення.

Про те, хто зможе придбати квиток на потяг на пільгових умовах у квітні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Для кого діятимуть пільгові умови у квітні

Через технічний збій, сайт Укрзалізниці наразі не працює. Саме там українці могли ознайомитись з переліком пільговиків та умовами надання знижок на залізничні квитки. Тому редакція сайту Новини.LIVE вирішила нагадати, хто з громадян України зможе заощадити на поїздках потягом у квітні.

Скриншот: Сайт Укрзалізниці

Люди пенсійного віку можуть безплатно їздити приміськими електричками, пред’явивши пенсійне посвідчення. Однак на потяги далекого сполучення ця пільга не поширюється — квитки необхідно купувати за повну вартість.

Люди з інвалідністю мають право на безплатний проїзд у приміських електричках. Для поїздок у поїздах далекого сполучення вони та їхні супроводжуючі можуть отримати 50% знижку у період з 1 жовтня по 15 травня.

Діти з багатодітних родин можуть безплатно користуватися приміськими електричками за наявності відповідного посвідчення.

Студенти, які навчаються на денній формі, мають 50% знижку на квитки у плацкартні вагони поїздів далекого сполучення, регіональні потяги (вагони 2 та 3 класу) та приміські електрички. Обов’язково потрібно мати студентський квиток.

Хто ще має право на безплатний проїзд у поїзді

Учасники бойових дій можуть безплатно їздити приміськими електричками. Для поїздок у поїздах далекого сполучення їм надається право на безплатний квиток один раз на два роки в обидва боки або 50% знижку раз на рік. До пільгових категорій також належать:

Чорнобильці та їхні родини. Учасники Другої світової війни. Батьки військових, які загинули або зникли безвісти. Ветерани МВС, військової служби, податкової служби. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Пільговий проїзд залізничним транспортом — це важливий елемент соціальної підтримки українців, який допомагає багатьом громадянам зекономити на поїздках. Пенсіонери, студенти, люди з інвалідністю, ветерани та інші категорії можуть подорожувати потягом безплатним або зі знижкою, пред’явивши відповідні документи. Ознайомитися з детальними умовами можна буде на сайті Укрзалізниці, коли він відновить свою роботу.

Раніше ми писали, що малюки до шести років можуть подорожувати громадським транспортом безплатно, за умови, що не займають окремого місця. Це правило поширюється як на автобусні перевезення в межах населеного пункту, так і на міжміські та міжнародні маршрути.

Також ми розповідали, що метро залишається одним із найдоступніших і найшвидших способів пересування в мегаполісах. У 2025 році вартість разової поїздки для українців становить 8 гривень. Проте деякі категорії громадян можуть користуватися підземкою без оплати проїзду.