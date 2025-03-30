Бесплатный проезд в поездах Укрзализныци — кому будут доступны льготы в апреле 2025

Проводники возле поезда. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине предусмотрен ряд льгот на железнодорожный транспорт для различных категорий граждан. Они позволяют бесплатно или со скидкой путешествовать пригородными электропоездами, региональными и определенными поездами дальнего следования.

О том, кто сможет приобрести билет на поезд на льготных условиях в апреле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Для кого будут действовать льготные условия в апреле

Из-за технического сбоя, сайт Укрзализныци пока не работает. Именно там украинцы могли ознакомиться с перечнем льготников и условиями предоставления скидок на железнодорожные билеты. Поэтому редакция сайта Новини.LIVE решила напомнить, кто из граждан Украины сможет сэкономить на поездках поездом в апреле.

Скриншот: Сайт Укрзализныци

Люди пенсионного возраста могут бесплатно ездить пригородными электричками, предъявив пенсионное удостоверение. Однако на поезда дальнего следования эта льгота не распространяется — билеты необходимо покупать за полную стоимость.

Люди с инвалидностью имеют право на бесплатный проезд в пригородных электричках. Для поездок в поездах дальнего следования они и их сопровождающие могут получить 50% скидку в период с 1 октября по 15 мая.

Дети из многодетных семей могут бесплатно пользоваться пригородными электричками при наличии соответствующего удостоверения.

Студенты, обучающиеся на дневной форме, имеют 50% скидку на билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования, региональные поезда (вагоны 2 и 3 класса) и пригородные электрички. Обязательно нужно иметь студенческий билет.

Кто еще имеет право на бесплатный проезд в поезде

Участники боевых действий могут бесплатно ездить пригородными электричками. Для поездок в поездах дальнего следования им предоставляется право на бесплатный билет один раз в два года в обе стороны или 50% скидку раз в год. К льготным категориям также относятся:

Чернобыльцы и их семьи. Участники Второй мировой войны. Родители военных, которые погибли или пропали без вести. Ветераны МВД, военной службы, налоговой службы. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Льготный проезд железнодорожным транспортом — это важный элемент социальной поддержки украинцев, который помогает многим гражданам сэкономить на поездках. Пенсионеры, студенты, люди с инвалидностью, ветераны и другие категории могут путешествовать поездом бесплатно или со скидкой, предъявив соответствующие документы. Ознакомиться с детальными условиями можно будет на сайте Укрзализныци, когда он возобновит свою работу.

Ранее мы писали, что малыши до шести лет могут путешествовать общественным транспортом бесплатно, при условии, что не занимают отдельного места. Это правило распространяется как на автобусные перевозки в пределах населенного пункта, так и на междугородние и международные маршруты.

Также мы рассказывали, что метро остается одним из самых доступных и быстрых способов передвижения в мегаполисах. В 2025 году стоимость разовой поездки для украинцев составляет 8 гривен. Однако некоторые категории граждан могут пользоваться подземкой без оплаты проезда.