Штрафы в поездах Укрзализныци — сколько и за что придется платить пассажирам в 2025

Проводник проверяет билет. Фото: УНИАН

Поезд — это транспорт, в котором существуют четкие правила поведения, и пассажиры должны их соблюдать. За некоторые нарушения украинцы могут получить немалый штраф.

О том, какие штрафы могут получить пассажиры Укрзализныци в 2025 году, отмечается в ст. 109 и ст. 110 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Какое наказание за безбилетный проезд в 2025 году

Первое нарушение, за которое можно получить штраф, самое очевидное — безбилетный проезд. За попытку проехать зайцем украинцам грозит едва ли не самое суровое наказание. В 2025 году, за пребывание в поезде без проездного документа, придется отдать сумму, в 10 раз превышающую стоимость проезда.

Билеты на некоторые поезда Укрзализныци стоят сотни гривен, а потому за попытку проехать без документа, пассажиру придется заплатить кругленькую сумму. Например, если стоимость проезда составляет 300 грн, то попытка путешествовать зайцем, обойдется пассажиру в 3 000 грн.

За что еще штрафуют пассажиров в 2025 году

В Кодексе Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусмотрено, за какие действия граждан могут привлечь к административной ответственности при пользовании железнодорожным транспортом. В 2025 году суммы следующие:

Выбрасывание мусора из поезда, а также переход путей в запрещенном месте — предупреждение или штраф от 34 до 170 грн. Порча имущества в вагонах — например, повреждение стекла или оборудования. Штраф: от 170 до 510 грн. Курение в вагонах или тамбурах, в том числе в зонах, где это запрещено (включая метро). Могут ограничиться предупреждением, а могут и оштрафовать на суму от 85 до 340 грн. Проезд в грузовом поезде, прыжки на крышу или подножки вагонов, посадка или высадка на ходу, а также безосновательная остановка поезда — штраф от 119 до 255 грн. Повреждение путей, светофоров или другой инфраструктуры: пассажиры платят от 170 до 510 грн, должностные лица — от 340 до 1020 грн. Неправильное пересечение путей гужевым транспортом или перегон скота через рельсы — штраф для граждан от 170 до 340 грн, а для должностных лиц — от 255 до 425 грн.

Также запрещается класть на рельсы посторонние предметы, которые могут повредить движению. За такое нарушение в 2025 году можно получить штраф от 255 до 680 грн.

Ранее мы писали, что пассажиры, которые пользуются услугами Укрзализныци, не только наделены определенными правами, но и должны соблюдать установленные правила. В случае нарушения некоторых из них граждане могут быть высажены из поезда.

Также мы рассказывали, что у украинских пенсионеров есть возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно. Однако такая льгота действует не везде. В некоторых видах транспорта расходы на проезд придется покрывать самостоятельно.