Такси за незаконну риболовлю збільшено — який “трофей” обійдеться найдорожче у 2025

Штраф може сягнути 5000 грн — за що каратимуть рибалок з 1 квітня
З 1 квітня на більшості рибогосподарських водойм України починає діяти нерестова заборона на вилов риби. Це необхідний захід для збереження водних біоресурсів, адже саме в цей період риба розмножується і стає вразливою. За порушення заборони, рибалок будуть штрафувати.
Про те, які штрафи загрожуватимуть рибалкам з 1 квітня, нагадали в Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.
Які обмеження почнуть діяти з 1 квітня
Щоб риболовля в період нересту залишалася законною, слід дотримуватися правил любительського рибальства. Зокрема:
- ловити рибу тільки з берега;
- рибалити поза межами нерестовищ;
- використовувати вудку з максимум двома гачками або спінінг з однією штучною приманкою.
Крім того, рибалкам слід мати з собою пристрої для вимірювання ваги та довжини виловленої риби. Добовий улов не повинен перевищувати 3 кг, але дозволяється додатково зберегти одну рибину, якщо її розмір перевищує мінімально дозволений. Наприклад:
- щука –- від 50 см;
- судак –- від 42 см;
- сазан (короп) і лящ –- від 35 см у дніпровських водосховищах і від 30 см в інших водоймах;
- плітка –- від 18 см у водосховищах Дніпра (в інших водоймах обмежень немає).
Повний список розмірів міститься в додатку 1 до Правил любительського рибальства.
Який штраф можуть отримати рибалки у 2025 році
За незаконний вилов передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, а також штрафи. У 2025 році розмір компенсації за кожну виловлену особину становить:
- сом — 5 117 грн;
- сазан — 3 706 грн;
- судак — 3 587 грн;
- щука — 3 468 грн;
- окунь — 3 162 грн;
- лящ — 1 649 грн;
- лин — 1 598 грн;
- карась сріблястий — 1581 грн;
- плітка, краснопірка, плоскирка — по 1 564 грн.
Терміни дії нерестової заборони можуть змінюватися залежно від регіону. Актуальну інформацію можна знайти в Додатку 3 до Правил любительського рибальства.
Раніше ми писали, що в Україні діють суворі обмеження на рибальство в нерестовий період, щоб зберегти рибні популяції. Заборона триває з 1 квітня до 30 травня у річках і притоках, а на озерах, затоках і водосховищах — до 19 червня.
Також ми розповідали, що лісові пожежі найчастіше виникають через людську недбалість. Навесні, з потеплінням, ризик загорянь різко зростає, особливо під час пікніків. Маленьке багаття у спеку та вітер може спричинити масштабну пожежу.
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