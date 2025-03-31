Такси за незаконну риболовлю збільшено — який “трофей” обійдеться найдорожче у 2025

Чоловік рибалить. Фото: Pexels

З 1 квітня на більшості рибогосподарських водойм України починає діяти нерестова заборона на вилов риби. Це необхідний захід для збереження водних біоресурсів, адже саме в цей період риба розмножується і стає вразливою. За порушення заборони, рибалок будуть штрафувати.

Про те, які штрафи загрожуватимуть рибалкам з 1 квітня, нагадали в Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

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Які обмеження почнуть діяти з 1 квітня

Щоб риболовля в період нересту залишалася законною, слід дотримуватися правил любительського рибальства. Зокрема:

ловити рибу тільки з берега;

рибалити поза межами нерестовищ;

використовувати вудку з максимум двома гачками або спінінг з однією штучною приманкою.

Крім того, рибалкам слід мати з собою пристрої для вимірювання ваги та довжини виловленої риби. Добовий улов не повинен перевищувати 3 кг, але дозволяється додатково зберегти одну рибину, якщо її розмір перевищує мінімально дозволений. Наприклад:

щука –- від 50 см;

судак –- від 42 см;

сазан (короп) і лящ –- від 35 см у дніпровських водосховищах і від 30 см в інших водоймах;

плітка –- від 18 см у водосховищах Дніпра (в інших водоймах обмежень немає).

Повний список розмірів міститься в додатку 1 до Правил любительського рибальства.

Який штраф можуть отримати рибалки у 2025 році

За незаконний вилов передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, а також штрафи. У 2025 році розмір компенсації за кожну виловлену особину становить:

сом — 5 117 грн;

сазан — 3 706 грн;

судак — 3 587 грн;

щука — 3 468 грн;

окунь — 3 162 грн;

лящ — 1 649 грн;

лин — 1 598 грн;

карась сріблястий — 1581 грн;

плітка, краснопірка, плоскирка — по 1 564 грн.

Скриншот: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Терміни дії нерестової заборони можуть змінюватися залежно від регіону. Актуальну інформацію можна знайти в Додатку 3 до Правил любительського рибальства.

Раніше ми писали, що в Україні діють суворі обмеження на рибальство в нерестовий період, щоб зберегти рибні популяції. Заборона триває з 1 квітня до 30 травня у річках і притоках, а на озерах, затоках і водосховищах — до 19 червня.

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