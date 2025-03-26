Рибалок попередили про великі штрафи — за що каратимуть з 1 квітня

Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН

Період нересту — це час, коли в Україні вводяться особливі обмеження на риболовлю, спрямовані на збереження водних ресурсів. Це комплекс заходів, що передбачає сезонні заборони, норми вилову та обмеження на ловлю певних видів риб.

Про те, за що можуть оштрафувати рибалок у квітні 2025 року, зазначається в Правилах любительського рибальства.

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За що українські рибалки можуть отримати штраф у квітні

Щоб запобігти виснаженню популяцій риб, в Україні діють суворі обмеження на рибальство в період нересту. Основні заборони встановлені з 1 квітня до 30 травня для річок і їхніх приток, а на водосховищах, озерах і затоках обмеження триватимуть до 19 червня.

Українцям, які вирішать проігнорувати заборони та займатися риболовлею всупереч правилам, загрожують значні штрафи. Зокрема:

за ляща — 1 649 грн;

за окуня — 3 162 грн;

за судака — 3 587 грн;

за сома — 5 117 грн.

Окрім цього, у зимовий період також діє заборона на вилов — з 1 листопада до моменту початку нересту. Вона може коригуватися залежно від регіональних особливостей. Додатково встановлені спеціальні обмеження, наприклад, вилов щуки заборонено в період із 15 лютого по 31 березня.

Порушення встановлених правил тягне за собою серйозні санкції — від штрафів до кримінальної відповідальності. За ловлю щуки в заборонений період передбачений штраф у розмірі 3 468 грн. За вилов раків до 30 червня також каратимуть. За кожного незаконно виловленого рака рибалка може отримати штраф у 3 332 грн.

Скільки риби дозволено ловити у 2025 році

Для збереження рівноваги екосистеми держава визначила суворі норми щодо допустимої кількості вилову. Один рибалка може зловити не більше 3 кг риби одного виду на добу.

Також передбачено дозвіл на вилов однієї трофейної риби — наприклад, сома, довжина якого повинна бути не меншою за 60-80 см. У нерестовий період рибалити можна тільки з берега за допомогою однієї вудки з двома гачками або спінінга з однією приманкою.

Після закінчення обмежень кількість дозволених гачків збільшується до семи. Це сприяє контролю за популяцією риби та запобігає її надмірному вилову.

Попри численні заборони, існують види риб, вилов яких не контролюється. Серед них:

ротан;

тюлька;

синька;

сонячний окунь.

Також запроваджено норму щодо "прилову" — тобто риби, яка не відповідає мінімальним розмірам. Вона може становити не більше 10% від загальної ваги улову. Це дозволяє мінімізувати шкоду для молодої риби та сприяє її природному відновленню.

Раніше ми писали, що невдовзі в Україні набуде чинності заборона на вилов риби під час нересту у водоймах. Рибалкам, яких упіймають на порушенні цього правила, загрожуватимуть значні штрафи.

Також ми розповідали, що громадяни України, які користуються паспортами у формі книжечки, повинні оновлювати фотографії у документі після досягнення 25-річного та 45-річного віку. У разі несвоєчасного вклеювання фото паспорт втрачає чинність, а його власнику можуть виписати штраф.