Рыбаков предупредили о больших штрафах — за что будут наказывать с 1 апреля

Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

Период нереста — это время, когда в Украине вводятся особые ограничения на рыбалку, направленные на сохранение водных ресурсов. Это комплекс мероприятий, предусматривающий сезонные запреты, нормы вылова и ограничения на ловлю определенных видов рыб.

О том, за что могут оштрафовать рыбаков в апреле 2025 года, отмечается в Правилах любительского рыболовства.

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За что украинские рыбаки могут получить штраф в апреле

Чтобы предотвратить истощение популяций рыб, в Украине действуют строгие ограничения на рыболовство в период нереста. Основные запреты установлены с 1 апреля до 30 мая для рек и их притоков, а на водохранилищах, озерах и заливах ограничения продлятся до 19 июня.

Украинцам, которые решат проигнорировать запреты и заниматься рыбалкой вопреки правилам, грозят значительные штрафы. В частности:

за леща — 1 649 грн;

за окуня — 3 162 грн;

за судака — 3 587 грн;

за сома — 5 117 грн.

Кроме этого, в зимний период также действует запрет на вылов — с 1 ноября до момента начала нереста. Он может корректироваться в зависимости от региональных особенностей. Дополнительно установлены специальные ограничения, например, вылов щуки запрещен в период с 15 февраля по 31 марта.

Нарушение установленных правил влечет за собой серьезные санкции — от штрафов до уголовной ответственности. За ловлю щуки в запрещенный период предусмотрен штраф в размере 3 468 грн. За вылов раков до 30 июня также будут наказывать. За каждого незаконно выловленного рака рыбак может получить штраф в 3 332 грн.

Сколько рыбы разрешено ловить в 2025 году

Для сохранения равновесия экосистемы государство определило строгие нормы по допустимому количеству вылова. Один рыбак может поймать не более 3 кг рыбы одного вида в сутки.

Также предусмотрено разрешение на вылов одной трофейной рыбы — например, сома, длина которого должна быть не менее 60-80 см. В нерестовый период рыбачить можно только с берега с помощью одной удочки с двумя крючками или спиннинга с одной приманкой.

После окончания ограничений количество разрешенных крючков увеличивается до семи. Это способствует контролю за популяцией рыбы и предотвращает ее чрезмерный вылов.

Несмотря на многочисленные запреты, существуют виды рыб, вылов которых не контролируется. Среди них:

ротан;

тюлька;

синька;

солнечный окунь.

Также введена норма по "прилову" — то есть рыбы, которая не соответствует минимальным размерам. Она может составлять не более 10% от общего веса улова. Это позволяет минимизировать вред для молодой рыбы и способствует ее естественному восстановлению.

Ранее мы писали, что вскоре в Украине вступит в силу запрет на вылов рыбы во время нереста в водоемах. Рыбакам, которых поймают на нарушении этого правила, будут грозить значительные штрафы.

Также мы рассказывали, что граждане Украины, которые пользуются паспортами в форме книжечки, должны обновлять фотографии в документе по достижении 25-летнего и 45-летнего возраста. В случае несвоевременного вклеивания фото паспорт теряет силу, а его владельцу могут выписать штраф.