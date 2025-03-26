Рыбаков предупредили о больших штрафах — за что будут наказывать с 1 апреля

Новые ограничения для рыбаков — за что оштрафуют в апреле
Период нереста — это время, когда в Украине вводятся особые ограничения на рыбалку, направленные на сохранение водных ресурсов. Это комплекс мероприятий, предусматривающий сезонные запреты, нормы вылова и ограничения на ловлю определенных видов рыб.
О том, за что могут оштрафовать рыбаков в апреле 2025 года, отмечается в Правилах любительского рыболовства.
За что украинские рыбаки могут получить штраф в апреле
Чтобы предотвратить истощение популяций рыб, в Украине действуют строгие ограничения на рыболовство в период нереста. Основные запреты установлены с 1 апреля до 30 мая для рек и их притоков, а на водохранилищах, озерах и заливах ограничения продлятся до 19 июня.
Украинцам, которые решат проигнорировать запреты и заниматься рыбалкой вопреки правилам, грозят значительные штрафы. В частности:
- за леща — 1 649 грн;
- за окуня — 3 162 грн;
- за судака — 3 587 грн;
- за сома — 5 117 грн.
Кроме этого, в зимний период также действует запрет на вылов — с 1 ноября до момента начала нереста. Он может корректироваться в зависимости от региональных особенностей. Дополнительно установлены специальные ограничения, например, вылов щуки запрещен в период с 15 февраля по 31 марта.
Нарушение установленных правил влечет за собой серьезные санкции — от штрафов до уголовной ответственности. За ловлю щуки в запрещенный период предусмотрен штраф в размере 3 468 грн. За вылов раков до 30 июня также будут наказывать. За каждого незаконно выловленного рака рыбак может получить штраф в 3 332 грн.
Сколько рыбы разрешено ловить в 2025 году
Для сохранения равновесия экосистемы государство определило строгие нормы по допустимому количеству вылова. Один рыбак может поймать не более 3 кг рыбы одного вида в сутки.
Также предусмотрено разрешение на вылов одной трофейной рыбы — например, сома, длина которого должна быть не менее 60-80 см. В нерестовый период рыбачить можно только с берега с помощью одной удочки с двумя крючками или спиннинга с одной приманкой.
После окончания ограничений количество разрешенных крючков увеличивается до семи. Это способствует контролю за популяцией рыбы и предотвращает ее чрезмерный вылов.
Несмотря на многочисленные запреты, существуют виды рыб, вылов которых не контролируется. Среди них:
- ротан;
- тюлька;
- синька;
- солнечный окунь.
Также введена норма по "прилову" — то есть рыбы, которая не соответствует минимальным размерам. Она может составлять не более 10% от общего веса улова. Это позволяет минимизировать вред для молодой рыбы и способствует ее естественному восстановлению.
Ранее мы писали, что вскоре в Украине вступит в силу запрет на вылов рыбы во время нереста в водоемах. Рыбакам, которых поймают на нарушении этого правила, будут грозить значительные штрафы.
Также мы рассказывали, что граждане Украины, которые пользуются паспортами в форме книжечки, должны обновлять фотографии в документе по достижении 25-летнего и 45-летнего возраста. В случае несвоевременного вклеивания фото паспорт теряет силу, а его владельцу могут выписать штраф.
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