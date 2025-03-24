Українців можуть покарати за документи — про який нюанс треба знати у 2025 році

Працівниця паспортного столу. Фото: УНІАН

Українці, які мають паспорт у вигляді книжечки, зобов’язані вклеювати нові фотографії після досягнення 25 та 45 років. Це потрібно зробити протягом місяця після дня народження. Якщо цього не зробити вчасно, паспорт стає недійсним, а власнику можуть виписати штраф від 17 до 51 гривні.

Про те, чому паспорт українців може стати недійсним та що робити в такій ситуації, пояснили в Державній міграційній службі.

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Що робити, якщо паспорт-книжечка став недійсним

В установі пояснили, що сам паспорт-книжечка залишається дійсним без обмеження терміну, а отже змінювати його на ID-картку ніхто не змушує. Але є важливий нюанс — якщо ви пропустили місячний термін для вклеювання фото, старий паспорт вже не поновлять. У такому разі доведеться оформлювати ID-картку. Вона також обов’язково видається, якщо:

паспорт зіпсувався;

ви втратили паспорт або його викрали;

ви змінили прізвище чи інші персональні дані.

Користування недійсним паспортом вважається порушенням. Якщо ви вперше не встигли вклеїти фото, можуть обмежитися попередженням. При повторному порушенні протягом року — штраф від 17 до 51 гривні.

Як замінити водійське посвідчення

Українці також можуть замінити старі ламіновані водійські права на нові, у форматі ID-картки. Це можна зробити у будь-якому сервісному центрі МВС. Вартість послуги — 608 гривень плюс банківська комісія. Рекомендується оновити права тим, хто:

отримав посвідчення до 2013 року;

має права, які не відображаються в електронних реєстрах.

Щоб замінити посвідчення, потрібно попередньо записатися онлайн або скористатися терміналом у сервісному центрі. З собою потрібно мати старе водійське посвідчення, паспорт (книжечка з пропискою або ID-картка з довідкою про місце проживання) та медичну довідку (на період дії воєнного стану можна обійтись без неї).

Раніше ми писали, що в Україні кожен мешканець зобов’язаний мати офіційно оформлену прописку. Відсутність зареєстрованого місця проживання може стати перешкодою при оформленні окремих адміністративних послуг, а також обернутися накладенням штрафу.

Також ми розповідали, що існує кілька шляхів набуття громадянства. Це може бути натуралізація, репатріація, інвестиційна програма, шлюб, право народження та інші підстави. Для українців найлегшим способом отримати другий паспорт є посилання на своє етнічне коріння.