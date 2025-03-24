Украинцев могут наказать за документы — о каком нюансе надо знать в 2025 году

Работница паспортного стола. Фото: УНИАН

Украинцы, которые имеют паспорт в виде книжечки, обязаны вклеивать новые фотографии по достижении 25 и 45 лет. Это нужно сделать в течение месяца после дня рождения. Если этого не сделать вовремя, паспорт становится недействительным, а владельцу могут выписать штраф от 17 до 51 гривны.

О том, почему паспорт украинцев может стать недействительным и что делать в такой ситуации, объяснили в Государственной миграционной службе.

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Что делать, если паспорт-книжечка стал недействительным

В учреждении объяснили, что сам паспорт-книжечка остается действительным без ограничения срока, а значит менять его на ID-карту никто не заставляет. Но есть важный нюанс — если вы пропустили месячный срок для вклеивания фото, старый паспорт уже не восстановят. В таком случае придется оформлять ID-карту. Она также обязательно выдается, если:

паспорт испортился;

вы потеряли паспорт или его похитили;

вы изменили фамилию или другие персональные данные.

Пользование недействительным паспортом считается нарушением. Если вы впервые не успели вклеить фото, могут ограничиться предупреждением. При повторном нарушении в течение года — штраф от 17 до 51 гривны.

Как заменить водительское удостоверение

Украинцы также могут заменить старые ламинированные водительские права на новые, в формате ID-карты. Это можно сделать в любом сервисном центре МВД. Стоимость услуги — 608 гривен плюс банковская комиссия. Рекомендуется обновить права тем, кто:

получил удостоверение до 2013 года;

имеет права, которые не отображаются в электронных реестрах.

Чтобы заменить удостоверение, нужно предварительно записаться онлайн или воспользоваться терминалом в сервисном центре. С собой нужно иметь старое водительское удостоверение, паспорт (книжечка с пропиской или ID-карта со справкой о месте жительства) и медицинскую справку (на период действия военного положения можно обойтись без нее).

Ранее мы писали, что в Украине каждый житель обязан иметь официально оформленную прописку. Отсутствие зарегистрированного места жительства может стать препятствием при оформлении отдельных административных услуг, а также обернуться наложением штрафа.

Также мы рассказывали, что существует несколько путей приобретения гражданства. Это может быть натурализация, репатриация, инвестиционная программа, брак, право рождения и другие основания. Для украинцев самым легким способом получить второй паспорт является ссылка на свои этнические корни.