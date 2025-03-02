Швидко отримати громадянство — яка країна ЄС видає другий паспорт у березні 2025 року

Паспортний сервіс у Києві. Фото: Google Maps

Існують різні способи набуття громадянства. Наприклад, завдяки натуралізації, репатріації, інвестиціям, одруженню, за правом народження тощо. Українцям найпростіше отримати другий паспорт, використовуючи свою етнічну приналежність до держави. Не потрібно багато років проживати на території країни чи витрачати сотні тисяч євро.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка держава ЄС швидко дає паспорт у березні.

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Де найшвидше отримати громадянство

Дуже просто і рекордно швидко українці можуть стати громадянами Румунії. Для цього треба довести, що ваші предки до третього покоління народилися/жили на території держави. Цьому є історичне пояснення: у 20 столітті відбулося масове переселення румунів по країнам, які входили у Радянський Союз. Плюс частина нинішньої України колись належала Румунії.

Тому чимало українців можуть похвалитися іноземним корінням, особливо місцеве населення Буковини. Процедура репатріації забезпечує багатьма перевагами, зокрема не треба ідеально знати національну мову, здійснювати капіталовкладення чи безперервно проживати в Румунії довгий час.

Для порівняння, щоб отримати паспорт через натуралізацію, потрібно мешкати там протягом 5-8 років. А репатріація дозволяє набути громадянство через 1-2 роки.

Як довести своє румунське коріння

Необхідно зібрати документи, які підтверджують, що предки колись проживали на території республіки або народилися там. Підійдуть акти громадянського стану, а саме:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження;

свідоцтво про смерть предків.

Щоб отримати документи, можна звернутися в РАЦС/державний архів або скористатися послугами профільних юристів, які пришвидшать процес. Також доведеться підготувати досьє претендента, чітко виклавши ланцюжок родоводу.

Зауважимо, громадянство надають лише повнолітнім українцям без судимостей, які не загрожують національній безпеці Румунії.

Що дає румунський паспорт

Оскільки Румунія входить у Європейський Союз, то її громадяни мають чимало переваг. Наприклад, дозволяється безвізовий в’їзд у велику кількість держав. Плюс можна вільно працювати, навчатися і проживати будь-де в ЄС без необхідності оформлення додаткових дозволів.

Звісно, власники паспорта мають доступ до соціальних послуг і систем охорони здоров’я в країнах об’єднання, можуть навчатися в університетах ЄС із правом на стипендії, відкрити бізнес і долучитися до європейських фінансових ринків.

Нагадаємо, російські олігархи зможуть отримати американський паспорт за інвестицію розміром 5 млн доларів. Президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить програму для іноземних інвесторів, які купуватимуть місцеве громадянство.

Також ми писали, що в багатьох країнах можна розраховувати на автоматичне набуття громадянства за правом народження. Тобто дитина, з’явившись на світ, отримає місцевий паспорт і всі права громадянина, навіть якщо батьки — іноземці.