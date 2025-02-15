Другий паспорт за інвестиції – де громадянство коштує найдешевше у 2025 році

Паспорт громадянина України. Фото:УНІАН

Чимало країн пропонують іноземцям громадянство за інвестиції. Схема так званих "золотих віз" дозволяє відносно швидко отримати другий паспорт. Умови відрізняються в кожній державі, суми також варіюються. Не завадить дізнатися, де розміри інвестицій найменші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких країнах відносно невеликі суми інвестицій для отримання громадянства.

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Популярність золотих віз викликала занепокоєння Європейського Союзу. Країн-членів закликали відмовитися від програм інвестицій задля внутрішньої безпеки, бо виникли потенційні ризики ухилення від сплати податків, відмивання коштів і збільшення корупції. Деякі держави дослухалися до заклику, але в багатьох місцях такі програми досі існують.

Антигуа і Барбуда

Це незалежна держава, розташована в групі Малих Антильських островів у східній частині Карибського моря. Вона пропонує одну з найдешевших програм купівлі громадянства — за внесок 130 000 доларів для сім'ї з чотирьох осіб (без урахування зборів за юридичну перевірку). З паспортом можна постійно проживати в більшості країн-членів Карибського співтовариства, до якого входять 15 держав Карибського басейну.

Антигуа і Барбуда в Карибському морі. Фото: Tripadvisor

Вануату

Острівна тихоокеанська держава в Меланезії пропонує громадянство за 130 000 доларів внеску в Державний фонд розвитку. Плюс варто врахувати плату за проведення комплексного юридичного аудиту (2 000 доларів) і паспортний збір (160 доларів). У 2022 році ЄС призупинив дію угоди про безвізовий режим з Вануату "через ризики, пов'язані зі схемами надання громадянства інвесторам".

Держава Вануату в Меланезії. Фото: Tripadvisor

Гренада

Це острівна держава в Карибському морі, громадянство якої коштує 150 000 доларів (внесок до Національного фонду трансформації Гренади). Додаткові збори включають плату за розгляд заяви — 1 500 доларів, плату за комплексну перевірку — 5 000 доларів, комісію за оформлення — 1 500 доларів. Що цікаво, паспортна програма Гренади забезпечує безвізовий доступ до Китаю.

Гренада в Карибському морі. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, в Україні давно намагаються запровадити множинне громадянство. До Верховної Ради неодноразово подавали законопроєкти, за один з них народні депутати проголосували у грудні 2024 року. Щоправда, він стосується іноземців, які хочуть отримати український паспорт.

Також ми писали, що українці можуть стати громадянами Мальти за інвестиції. Потрібно заплатити 750 000 євро для отримання другого паспорта через 12 місяців. За суму від 600 000 єврогромадянство набувають через три роки.