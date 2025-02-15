Второй паспорт за инвестиции – где гражданство стоит дешевле всего в 2025 году

Паспорт гражданина Украины. Фото:УНИАН

Многие страны предлагают иностранцам гражданство за инвестиции. Схема так называемых "золотых виз" позволяет относительно быстро получить второй паспорт. Условия отличаются в каждом государстве, суммы также варьируются. Не помешает узнать, где размеры инвестиций наименьшие.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких странах относительно небольшие суммы инвестиций для получения гражданства.

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Популярность золотых виз вызвало беспокойство Европейского Союза. Страны-члены призвали отказаться от программ инвестиций для внутренней безопасности, потому что возникли потенциальные риски уклонения от уплаты налогов, отмывания средств и увеличения коррупции. Некоторые государства прислушались к призыву, но во многих местах такие программы до сих пор существуют.

Антигуа и Барбуда

Это независимое государство, расположенное в группе Малых Антильских островов в восточной части Карибского моря. Оно предлагает одну из самых дешевых программ покупки гражданства — за взнос 130 000 долларов для семьи из четырех человек (без учета сборов за юридическую проверку). С паспортом можно постоянно проживать в большинстве стран-членов Карибского сообщества, в которое входят 15 государств Карибского бассейна.

Антигуа и Барбуда в Карибском море. Фото: Tripadvisor

Вануату

Островное тихоокеанское государство в Меланезии предлагает гражданство за 130 000 долларов взноса в Государственный фонд развития. Плюс стоит учесть плату за проведение комплексного юридического аудита (2 000 долларов) и паспортный сбор (160 долларов). В 2022 году ЕС приостановил действие соглашения о безвизовом режиме с Вануату "из-за рисков, связанных со схемами предоставления гражданства инвесторам".

Государство Вануату в Меланезии. Фото: Tripadvisor

Гренада

Это островное государство в Карибском море, гражданство которого стоит 150 000 долларов (взнос в Национальный фонд трансформации Гренады). Дополнительные сборы включают плату за рассмотрение заявления — 1 500 долларов, плату за комплексную проверку — 5 000 долларов, комиссию за оформление — 1 500 долларов. Что интересно, паспортная программа Гренады обеспечивает безвизовый доступ в Китай.

Гренада в Карибском море. Фото: Tripadvisor

Напомним, в Украине давно пытаются ввести множественное гражданство. В Верховную Раду неоднократно подавали законопроекты, за один из них народные депутаты проголосовали в декабре 2024 года. Правда, он касается иностранцев, которые хотят получить украинский паспорт.

Также мы писали, что украинцы могут стать гражданами Мальты за инвестиции. Нужно заплатить 750 000 евро для получения второго паспорта через 12 месяцев. За сумму от 600 000 евро гражданство приобретают через три года.