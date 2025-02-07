Де українцям найпростіше отримати громадянство ЄС і що для цього потрібно

Паспортний Сервіс. Фото: Google Maps

Українці можуть отримати другий паспорт, використовуючи різні способи, доступні в конкретних державах. Наприклад, десь можна "купити" громадянство, точніше, отримати за великі інвестиції. Але це дорого і довго, натомість деякі країни Європейського Союзу дозволяють пришвидшити процес завдяки репатріації.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українці можуть легко отримати громадянство ЄС.

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Громадянство за репатріацією

Так називають процедуру повернення на батьківщину корінних мешканців та їх нащадків. Якщо ваші предки проживали за кордоном, але переїхали в Україну (добровільно чи примусово, як часто траплялося у 20 столітті), ви маєте право відновити громадянство після детального аналізу родоводу фахівцями.

Програма репатріації має низку переваг:

не треба багаторазово відвідувати міграційну службу та дотримуватися великої кількості вимог для оформлення другого паспорту;

від претендентів не вимагають підтвердити підстави для імміграції;

процедура відбувається відносно швидко — в середньому від 12 місяців;

не потрібно сплачувати державні мита.

Де найпростіше отримати друге громадянство

Румунія

Стаття 11 закону "Про румунське громадянство" від 01.03.1991 року визначає, що програма репатріації поширюється на осіб, чиї предки до 3-го ступеня спорідненості мешкали на території держави, яка у певні історичні періоди мала інші кордони.

З 1918 до 1940 року Північна Буковина входила до складу Королівства Румунія. Українці, чиї батьки, (пра-)бабуся/дідусь проживали там, мають право набути громадянства. Причому не обов’язково нині мешкати в межах Одеської/Чернівецької області, достатньо довести наявність таких пращурів, аби отримати другий паспорт за спрощеною процедурою.

Болгарія

Репатріація доступна українцям, які мають етнічну приналежність до місцевого населення. Потрібно довести наявність принаймні одного родича (аж до лінії прабабусь/прадідусів) з болгарським паспортом. Серед інших обов’язкових вимог — відсутність судимостей і заборони на в’їзд до Європейського Союзу, а також досягнення повноліття.

Процедура відновлення статусу за корінням не передбачає сплату державного мита. Кандидату треба лише зібрати гроші на супровід юридичних фахівців і відвідування міграційних служб.

Нагадаємо, українці можуть отримати громадянство Мальти, заплативши гроші. Якщо інвестувати понад 600 000 євро і придбати житло на острові, другий паспорт видають за 36 місяців. У разі збільшення суми до 750 000 євро процедура пришвидшується до 1 року.

Також ми писали, що влада України планує запровадити множинне громадянство. У грудні 2024 року Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні. Він визначає вимоги для іноземців, які хочуть отримати українське громадянство.