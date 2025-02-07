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Громадянство ЄС — де українцям найпростіше отримати паспорт

7 лютого 2025 13:25
Єлизавета Супівська - редактор
Де українцям найпростіше отримати громадянство ЄС і що для цього потрібно
Паспортний Сервіс. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Українці можуть отримати другий паспорт, використовуючи різні способи, доступні в конкретних державах. Наприклад, десь можна "купити" громадянство, точніше, отримати за великі інвестиції. Але це дорого і довго, натомість деякі країни Європейського Союзу дозволяють пришвидшити процес завдяки репатріації.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як українці можуть легко отримати громадянство ЄС.

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Громадянство за репатріацією

Так називають процедуру повернення на батьківщину корінних мешканців та їх нащадків. Якщо ваші предки проживали за кордоном, але переїхали в Україну (добровільно чи примусово, як часто траплялося у 20 столітті), ви маєте право відновити громадянство після детального аналізу родоводу фахівцями.

Програма репатріації має низку переваг:

  • не треба багаторазово відвідувати міграційну службу та дотримуватися великої кількості вимог для оформлення другого паспорту;
  • від претендентів не вимагають підтвердити підстави для імміграції;
  • процедура відбувається відносно швидко — в середньому від 12 місяців;
  • не потрібно сплачувати державні мита.

Де найпростіше отримати друге громадянство

  • Румунія

Стаття 11 закону "Про румунське громадянство" від 01.03.1991 року визначає, що програма репатріації поширюється на осіб, чиї предки до 3-го ступеня спорідненості мешкали на території держави, яка у певні історичні періоди мала інші кордони.

З 1918 до 1940 року Північна Буковина входила до складу Королівства Румунія. Українці, чиї батьки, (пра-)бабуся/дідусь проживали там, мають право набути громадянства. Причому не обов’язково нині мешкати в межах Одеської/Чернівецької області, достатньо довести наявність таких пращурів, аби отримати другий паспорт за спрощеною процедурою.

  • Болгарія

Репатріація доступна українцям, які мають етнічну приналежність до місцевого населення. Потрібно довести наявність принаймні одного родича (аж до лінії прабабусь/прадідусів) з болгарським паспортом. Серед інших обов’язкових вимог — відсутність судимостей і заборони на в’їзд до Європейського Союзу, а також досягнення повноліття.

Процедура відновлення статусу за корінням не передбачає сплату державного мита. Кандидату треба лише зібрати гроші на супровід юридичних фахівців і відвідування міграційних служб.

Нагадаємо, українці можуть отримати громадянство Мальти, заплативши гроші. Якщо інвестувати понад 600 000 євро і придбати житло на острові, другий паспорт видають за 36 місяців. У разі збільшення суми до 750 000 євро процедура пришвидшується до 1 року.

Також ми писали, що влада України планує запровадити множинне громадянство. У грудні 2024 року Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні. Він визначає вимоги для іноземців, які хочуть отримати українське громадянство.

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