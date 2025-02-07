Где украинцам проще всего получить гражданство ЕС и что для этого нужно

Паспортный Сервис. Фото: Google Maps

Украинцы могут получить второй паспорт, используя различные способы, доступные в конкретных государствах. Например, где-то можно "купить" гражданство, точнее, получить за большие инвестиции. Но это дорого и долго, зато некоторые страны Европейского Союза позволяют ускорить процесс благодаря репатриации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцы могут легко получить гражданство ЕС.

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Гражданство по репатриации

Так называют процедуру возвращения на родину коренных жителей и их потомков. Если ваши предки проживали за границей, но переехали в Украину (добровольно или принудительно, как часто случалось в 20 веке), вы имеете право восстановить гражданство после подробного анализа родословной.

Программа репатриации имеет ряд преимуществ:

не надо многократно посещать миграционную службу и соблюдать большое количество требований для оформления второго паспорта;

от претендентов не требуют подтвердить основания для иммиграции;

процедура происходит относительно быстро — в среднем от 12 месяцев;

не нужно платить государственные пошлины.

Где проще всего получить второе гражданство

Румыния

Статья 11 закона "О румынском гражданстве" от 01.03.1991 года определяет, что программа репатриации распространяется на лиц, чьи предки до 3-й степени родства жили на территории государства, которое в определенные исторические периоды имело другие границы.

С 1918 до 1940 года Северная Буковина входила в состав Королевства Румыния. Украинцы, чьи родители, (пра-)бабушка/дедушка проживали там, имеют право получить гражданство. Причем не обязательно сейчас жить в пределах Одесской/Черновицкой области, достаточно доказать наличие таких предков, чтобы получить второй паспорт по упрощенной процедуре.

Болгария

Репатриация доступна украинцам, которые имеют этническую принадлежность к местному населению. Нужно доказать наличие по крайней мере одного родственника (вплоть до линии прабабушек/прадедушек) с болгарским паспортом. Среди других обязательных требований — отсутствие судимостей и запрета на въезд в Европейский Союз, а также достижение совершеннолетия.

Процедура восстановления статуса по корням не предусматривает уплату государственной пошлины. Кандидату надо лишь собрать деньги на сопровождение юридических специалистов и посещение миграционных служб.

Напомним, украинцы могут получить гражданство Мальты, заплатив деньги. Если инвестировать более 600 000 евро и приобрести жилье на острове, второй паспорт выдают за 36 месяцев. В случае увеличения суммы до 750 000 евро процедура ускоряется до 1 года.

Также мы писали, что власти Украины планируют ввести множественное гражданство. В декабре 2024 года Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении. Он определяет требования для иностранцев, которые хотят получить украинское гражданство.