Где украинцам проще всего получить гражданство ЕС и что для этого нужно

Гражданство ЕС — где украинцам проще всего получить паспорт
Украинцы могут получить второй паспорт, используя различные способы, доступные в конкретных государствах. Например, где-то можно "купить" гражданство, точнее, получить за большие инвестиции. Но это дорого и долго, зато некоторые страны Европейского Союза позволяют ускорить процесс благодаря репатриации.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как украинцы могут легко получить гражданство ЕС.
Гражданство по репатриации
Так называют процедуру возвращения на родину коренных жителей и их потомков. Если ваши предки проживали за границей, но переехали в Украину (добровольно или принудительно, как часто случалось в 20 веке), вы имеете право восстановить гражданство после подробного анализа родословной.
Программа репатриации имеет ряд преимуществ:
- не надо многократно посещать миграционную службу и соблюдать большое количество требований для оформления второго паспорта;
- от претендентов не требуют подтвердить основания для иммиграции;
- процедура происходит относительно быстро — в среднем от 12 месяцев;
- не нужно платить государственные пошлины.
Где проще всего получить второе гражданство
- Румыния
Статья 11 закона "О румынском гражданстве" от 01.03.1991 года определяет, что программа репатриации распространяется на лиц, чьи предки до 3-й степени родства жили на территории государства, которое в определенные исторические периоды имело другие границы.
С 1918 до 1940 года Северная Буковина входила в состав Королевства Румыния. Украинцы, чьи родители, (пра-)бабушка/дедушка проживали там, имеют право получить гражданство. Причем не обязательно сейчас жить в пределах Одесской/Черновицкой области, достаточно доказать наличие таких предков, чтобы получить второй паспорт по упрощенной процедуре.
- Болгария
Репатриация доступна украинцам, которые имеют этническую принадлежность к местному населению. Нужно доказать наличие по крайней мере одного родственника (вплоть до линии прабабушек/прадедушек) с болгарским паспортом. Среди других обязательных требований — отсутствие судимостей и запрета на въезд в Европейский Союз, а также достижение совершеннолетия.
Процедура восстановления статуса по корням не предусматривает уплату государственной пошлины. Кандидату надо лишь собрать деньги на сопровождение юридических специалистов и посещение миграционных служб.
Напомним, украинцы могут получить гражданство Мальты, заплатив деньги. Если инвестировать более 600 000 евро и приобрести жилье на острове, второй паспорт выдают за 36 месяцев. В случае увеличения суммы до 750 000 евро процедура ускоряется до 1 года.
Также мы писали, что власти Украины планируют ввести множественное гражданство. В декабре 2024 года Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении. Он определяет требования для иностранцев, которые хотят получить украинское гражданство.
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