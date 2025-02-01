В якій країні можна швидко отримати громадянство і що для цього треба

Паспортний Сервіс. Фото: УНІАН

Країни Європейського Союзу мають власні умови для отримання громадянства, але здебільшого на оформлення паспорта треба чекати роки. Існує система, яка ламає неприступність ЄС у цьому питанні, але нею можуть скористатися тільки дуже заможні люди. Йдеться про інвестиції, за які купується інше громадянство.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка країна дозволяє отримати громадянство за дуже короткий проміжок часу.

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Як стати громадянином Мальти

Острів розташований у Середземному морі та входить до Мальтійського архіпелагу. Це популярний туристичний курорт і культурна південноєвропейська перлина. У 2020 році місцевий уряд запустив програму надання громадянства на підставі значного внеску в соціальний та економічний розвиток країни (MEIN).

Потрібно мати інвестиції на суму 600 000 євро і бути резидентом Мальти протягом 36 місяців. Можна скоротити час очікування до 12 місяців за фінансовий вклад у розмірі 750 000 євро. Плюс доведеться пройти перевірку на доброчесність.

Щоб стати резидентом (отримати вид на проживання), необхідно орендувати житло на суму від 10 000 євро на рік плюс заплатити державний внесок (98 000 євро) і благодійну допомогу (2 000 євро). У разі придбання нерухомості від 300 000 євро внесок зменшиться до 68 000 євро.

Спосіб отримання громадянства доволі дорогий, проте набагато швидший, ніж у багатьох інших європейських країнах. Наприклад, португальський паспорт видають за інвестиції від 280 000 євро, але чекати доведеться 5 років. Стати громадянином Греції можна за 250 000 євро через 7 років.

Міграція на Мальту є непоганою альтернативою, оскільки проживання там дає багато переваг. Наприклад, діє спрощена система оподаткування, яка дозволяє економити на державних зборах. Плюс на острові одна з найбільш надійних систем охорони здоров’я серед держав ЄС.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, судові позови проти рішення Дональда Трампа щодо скасування громадянства за правом народження у США подали 22 штати, очолювані демократами. Позивачі наголошують, що указ суперечить Конституції та рішенням Верховного суду.

Також ми писали, що українці можуть недорого відпочити на Мальті, обравши цей напрямок влітку 2025 року. Там діє система обслуговування "все включено", але проживання і послуги не коштують дуже дорого. За семиденну путівку на двох із вильотом у Лондоні треба заплатити від 22 000 грн.