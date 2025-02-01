В какой стране можно быстро получить гражданство и что для этого надо

Паспортный Сервис. Фото: УНИАН

Страны Европейского Союза имеют собственные условия для получения гражданства, но в основном на оформление паспорта надо ждать годы. Существует система, которая ломает неприступность ЕС в этом вопросе, но ею могут воспользоваться только очень состоятельные люди. Речь идет об инвестициях, за которые покупается другое гражданство.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая страна позволяет получить гражданство за очень короткий промежуток времени.

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Как стать гражданином Мальты

Остров расположен в Средиземном море и входит в Мальтийский архипелаг. Это популярный туристический курорт и культурная южноевропейская жемчужина. В 2020 году местное правительство запустило программу предоставления гражданства на основании значительного вклада в социальное и экономическое развитие страны (MEIN).

Нужно иметь инвестиции на сумму 600 000 евро и быть резидентом Мальты в течение 36 месяцев. Можно сократить время ожидания до 12 месяцев за финансовый вклад в размере 750 000 евро. Плюс придется пройти проверку на добропорядочность.

Чтобы стать резидентом (получить вид на жительство), необходимо арендовать жилье на сумму от 10 000 евро в год плюс заплатить государственный взнос (98 000 евро) и благотворительную помощь (2 000 евро). В случае приобретения недвижимости от 300 000 евро взнос уменьшится до 68 000 евро.

Способ получения гражданства довольно дорогой, зато гораздо более быстрый, чем во многих других европейских странах. Например, португальский паспорт выдают за инвестиции от 280 000 евро, но ждать придется 5 лет. Стать гражданином Греции можно за 250 000 евро через 7 лет.

Миграция на Мальту является неплохой альтернативой, поскольку проживание там дает много преимуществ. Например, действует упрощенная система налогообложения, которая позволяет экономить на государственных сборах. Плюс на острове одна из самых надежных систем здравоохранения среди государств ЕС.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, судебные иски против решения Дональда Трампа об отмене гражданства по праву рождения в США подали 22 штата, возглавляемые демократами. Истцы отмечают, что указ противоречит Конституции и решению Верховного суда.

Также мы писали, что украинцы могут недорого отдохнуть на Мальте, выбрав это направление летом 2025 года. Там действует система обслуживания "все включено", но проживание и услуги не стоят очень дорого. За семидневную путевку на двоих с вылетом в Лондоне надо заплатить от 22 000 грн.