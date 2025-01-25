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Туристичний рай — де відпочити за системою "все включено" у 2025

25 січня 2025 10:39
Єлизавета Супівська - редактор
Бюджетні курорти за системою "все включено" — що обрати у 2025 році
Відпочинок на пляжі. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Туристи звикли, що обслуговування в готелях за системою "все включено" автоматично означає великі витрати на проживання. Проте можна знайти бюджетні варіанти в Європі і не тільки, які дозволяють відпочити з багатьма зручностями не за "всі гроші світу".

Фахівці сайту Travel Supermarket проаналізували цінові пропозиції в різних країнах і знайшли недорогі туристичні напрямки у 2025 році.

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Де відпочити за системою "все включено"

В розрахунку найкращого співвідношення ціни до якості обслуговування експерти брали до уваги вартість путівок на 7 днів у літній період. Важливо уточнити, що сервіс надає інформацію про витрати з урахуванням вильоту з Лондона. Українці можуть ще більше зекономити, обравши трансфер поблизу. Наприклад, із Польщі чи інших сусідніх держав.

  • Даламан, Туреччина

Популярний курорт розташований на південному заході Туреччини, в провінції Мугла. Він приваблює гостей з усього світу мальовничими пляжами, кришталево чистим морем і неймовірними видами на гори. З розваг доступні рафтинг, яхтинг, екскурсії на човнах, відвідування античних міст тощо. Семиденні путівки коштують від 400 фунтів стерлінгів, тобто від 21 000 грн. Досить бюджетно як для системи "все включено".

 

Даламан, Туреччина
Відпочинок у Даламані, Туреччина. Фото: Tripadvisor
  • Майорка, Іспанія

Острів входить до складу Балеарського архіпелагу в Середземному морі. Пляжі Плайя-де-Муро, Кала-Мескіда, Са-Калобра тощо вражають чистотою піску, а старі вулички столиці Пальми з арабськими лазнями, королівським палацом Альмудайна і собором Ла-Сеу здатні задовольнити тягу до культурного/архітектурного збагачення. Бухти зі смарагдовою водою нікого не залишать байдужими, як і готелі європейського рівня. Відвідати Майорку можна за 540 фунтів стерлінгів (28 000 грн).

 

Майорка, Іспанія
Відпочинок на Майорці, Іспанія. Фото: Tripadvisor
  • Мальта

Ще один острів у Середземному морі, невелика держава-архіпелаг, в яку з’їжджаються відпочивальники за теплою атмосферою, незабутніми враженнями від унікальних культурних пам’яток, насолодою від чистої природи та активними розвагами. Мальта неабияк підходить для пляжного відпочинку, екскурсій та дозвілля, з чим допомагає м’який середземноморський клімат. Вартість семиденної путівки обійдеться у 425 фунтів стерлінгів (22 000 грн) і більше.

 

Острів Мальта
Відпочинок на острові Мальта. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, у 2025 році Буковель відвідало більше туристів, ніж минулого зимового сезону. Заклади зафіксували збільшення кількості відвідувачів, а деякі готелі взагалі не мали відбою від клієнтів. Порівняно з 2023-м, західні області України прийняли на 30-40% більше туристів.

Також ми писали, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин особисто відвідав новостворений курорт Вонсан-Кальма, аби проінспектувати туристичну інфраструктуру. Його відкриття тимчасово відклали, але це не заважає обговорювати в мережі розташування курорту поблизу ракетного полігону.

туристи відпочинок курорти ціни острів

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11:28 Рови та паркан — на Одещині посилюють прикордонний контроль

11:23 Черги на кордоні України — на двох КПП помітили скупчення авто

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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