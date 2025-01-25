Бюджетні курорти за системою "все включено" — що обрати у 2025 році

Туристичний рай — де відпочити за системою "все включено" у 2025
Туристи звикли, що обслуговування в готелях за системою "все включено" автоматично означає великі витрати на проживання. Проте можна знайти бюджетні варіанти в Європі і не тільки, які дозволяють відпочити з багатьма зручностями не за "всі гроші світу".
Фахівці сайту Travel Supermarket проаналізували цінові пропозиції в різних країнах і знайшли недорогі туристичні напрямки у 2025 році.
Де відпочити за системою "все включено"
В розрахунку найкращого співвідношення ціни до якості обслуговування експерти брали до уваги вартість путівок на 7 днів у літній період. Важливо уточнити, що сервіс надає інформацію про витрати з урахуванням вильоту з Лондона. Українці можуть ще більше зекономити, обравши трансфер поблизу. Наприклад, із Польщі чи інших сусідніх держав.
- Даламан, Туреччина
Популярний курорт розташований на південному заході Туреччини, в провінції Мугла. Він приваблює гостей з усього світу мальовничими пляжами, кришталево чистим морем і неймовірними видами на гори. З розваг доступні рафтинг, яхтинг, екскурсії на човнах, відвідування античних міст тощо. Семиденні путівки коштують від 400 фунтів стерлінгів, тобто від 21 000 грн. Досить бюджетно як для системи "все включено".
- Майорка, Іспанія
Острів входить до складу Балеарського архіпелагу в Середземному морі. Пляжі Плайя-де-Муро, Кала-Мескіда, Са-Калобра тощо вражають чистотою піску, а старі вулички столиці Пальми з арабськими лазнями, королівським палацом Альмудайна і собором Ла-Сеу здатні задовольнити тягу до культурного/архітектурного збагачення. Бухти зі смарагдовою водою нікого не залишать байдужими, як і готелі європейського рівня. Відвідати Майорку можна за 540 фунтів стерлінгів (28 000 грн).
- Мальта
Ще один острів у Середземному морі, невелика держава-архіпелаг, в яку з’їжджаються відпочивальники за теплою атмосферою, незабутніми враженнями від унікальних культурних пам’яток, насолодою від чистої природи та активними розвагами. Мальта неабияк підходить для пляжного відпочинку, екскурсій та дозвілля, з чим допомагає м’який середземноморський клімат. Вартість семиденної путівки обійдеться у 425 фунтів стерлінгів (22 000 грн) і більше.
Нагадаємо, у 2025 році Буковель відвідало більше туристів, ніж минулого зимового сезону. Заклади зафіксували збільшення кількості відвідувачів, а деякі готелі взагалі не мали відбою від клієнтів. Порівняно з 2023-м, західні області України прийняли на 30-40% більше туристів.
Також ми писали, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин особисто відвідав новостворений курорт Вонсан-Кальма, аби проінспектувати туристичну інфраструктуру. Його відкриття тимчасово відклали, але це не заважає обговорювати в мережі розташування курорту поблизу ракетного полігону.
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