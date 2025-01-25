Бюджетные курорты по системе "все включено" – что выбрать в 2025 году

Отдых на пляже. Фото: Pexels

Туристы привыкли, что обслуживание в отелях по системе "все включено" автоматически означает большие расходы на проживание. Тем не менее, можно найти бюджетные варианты в Европе и не только, которые позволяют отдохнуть со многими удобствами не за "все деньги мира".

Специалисты сайта Travel Supermarket проанализировали ценовые предложения в разных странах и нашли недорогие туристические направления в 2025 году.

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Где отдохнуть по системе "все включено"

В расчете наилучшего соотношения цены к качеству обслуживания эксперты брали во внимание стоимость путевок на 7 дней в летний период. Важно уточнить, что сервис предоставляет информацию о расходах с учетом вылета из Лондона. Украинцы могут еще больше сэкономить, выбрав трансфер поблизости. Например, из Польши или других соседних государств.

Даламан, Турция

Популярный курорт расположен на юго-западе Турции, в провинции Мугла. Он привлекает гостей со всего мира живописными пляжами, кристально чистым морем и невероятными видами на горы. Из развлечений доступны рафтинг, яхтинг, экскурсии на лодках, посещение античных городов и т.д. Семидневные путевки стоят от 400 фунтов стерлингов, то есть от 21 000 грн. Довольно бюджетно как для системы "все включено".

Отдых в Даламане, Турция. Фото: Tripadvisor

Майорка, Испания

Остров входит в состав Балеарского архипелага в Средиземном море. Пляжи Плайя-де-Муро, Кала-Мескида, Са-Калобра и т.д. поражают чистотой песка, а старые улочки столицы Пальмы с арабскими банями, королевским дворцом Альмудайна и собором Ла-Сеу способны удовлетворить тягу к культурному/архитектурному обогащению. Бухты с изумрудной водой никого не оставят равнодушными, как и отели европейского уровня. Посетить Майорку можно за 540 фунтов стерлингов (28 000 грн).

Отдых на Майорке, Испания. Фото: Tripadvisor

Мальта

Еще один остров в Средиземном море, небольшое государство-архипелаг, в которое съезжаются отдыхающие за теплой атмосферой, незабываемыми впечатлениями от уникальных культурных достопримечательностей, наслаждением от чистой природы и активными развлечениями. Мальта отлично подходит для пляжного отдыха, экскурсий и досуга, с чем помогает мягкий средиземноморский климат. Стоимость семидневной путевки обойдется в 425 фунтов стерлингов (22 000 грн) и более.

Отдых на острове Мальта. Фото: Tripadvisor

Напомним, в 2025 году Буковель посетило больше туристов, чем в прошлом зимнем сезоне. Заведения зафиксировали увеличение количества посетителей, а некоторые отели вообще не имели отбоя от клиентов. По сравнению с 2023-м, западные области Украины приняли на 30-40% больше туристов.

Также мы писали, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын лично посетил новосозданный курорт Вонсан-Кальма, чтобы проинспектировать туристическую инфраструктуру. Его открытие временно отложили, но это не мешает обсуждать в сети расположение курорта вблизи ракетного полигона.