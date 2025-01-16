Відвідуваність Буковелю взимку зросла – чому українці їздять на курорт

Розваги в Буковелі. Фото: bukovel.com

Українці частіше відвідували курорти, зокрема Буковель, і туристичні зимові локації, порівняно з попереднім сезоном. Відновлення довоєнних показників не відбулося, але наближення до колишніх цифр відчутне. Протягом зимових свят західні області України прийняли на 30-40% більше гостей.

Про це розповів голова правління Асоціації готелів і власників садиб Яремчанщини Андрій Дзвінчук виданню "Інтерфакс-Україна".

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Яка відвідуваність курортів

Минулого року навіть за умови чудової сніжної погоди людей на курортах було менше. Пожвавлення туристичного потоку пов’язують з кількома факторами: перший — стало більше пропозицій в регіоні, другий — загальні настрої громадян покращилися.

"У новорічний період ми наблизилися до цифр, які були до повномасштабного вторгнення, а в деяких готелях навіть перевищили їх. Завантаження готелів у Буковелі сягнуло позначки 77-84%, залежно від готелю, і зросло на 11-13% порівняно з минулим роком", — розповіла СЕО Ribas Hotels Management Юлія Косенко.

Цьогоріч на ринку з’явилися нові великі готелі з кількістю номерів 200-300 і розвиненою, сучасною інфраструктурою. Це також плинуло на вибір місця відпочинку українців у різдвяно-новорічні свята. Туристи більше часу проводили в Буковелі — термін проживання збільшився до 4,3 ночей порівняно з показником 3,2 ночі в новорічний період.

Ще один позитивний тренд — пожвавився інтерес до святкування у ресторанах. Люди бронювали столики і зали заздалегідь, аби перейти в 1 січня з компанією друзів/родичів/колег. Завантаженість посадкових місць при готелях становила 73%.

Звісно, наприкінці 2024 року виросли ціни на послуги. Українцям довелося заплатити на 10-20% більше, ніж минулої зими. На формування вартості вплинула інфляції, поява нових податків, дорожчання собівартості. Плюс букінг повернув комісію для українських клієнтів (до 18%). Середній тариф у готелях Ribas Hotels змінився на 18% у бік підвищення і досяг рівня 11 000 грн за добу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Буковелі змінилися ціни після завершення різдвяно-новорічних свят. Деякі готелі знизили вартість проживання, зате підвищили прайс у ресторанах. Ski-паси також подешевшали і коштують від 1 190 до 3 400 грн. Ще на початку січня електронний абонемент обходився відвідувачам курорту в 1 550-4 400 грн.

Також ми писали, що українці можуть інвестувати в комерційну нерухомість, яка приноситиме непогані гроші, адже розташована в Буковелі. Ціни на готелі варіюються, тож можна обрати як бюджетний варіант, так і преміумпропозицію.