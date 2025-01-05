Низький сезон в Буковелі — коли починається та які ціни на скі-паси

Буковель без черг — які ціни на скі-паси у низький сезон
На гірськолижному курорті "Буковель" виділяють три сезони — низький, високий і новорічний. У низький сезон діють найбільш доступні ціни на скі-паси.
Сайт Новини.LIVE розповідає, коли починається низький сезон та які ціни на скі-паси.
Низький сезон в Буковелі та ціни на скі-паси
Низький сезон триває з початку зимового сезону до 18 грудня, а також з 17 березня до завершення сезону. Зокрема, можна виділити деякі його переваги:
- менше відвідувачів, що дозволяє уникнути великих черг на підіймачі;
- знижені тарифи на всі види скі-пасів, включаючи пільгові й VIP.
Ціни на скі-паси в низький сезон такі:
Разові підйоми:
- Оглядовий підйом — 350 грн (250 грн — пільговий, 700 грн — VIP).
- Мультиліфт — 100 грн (70 грн — пільговий, 200 грн — VIP).
Часові абонементи:
- 3 години — 650 грн (450 грн — пільговий, 1 300 грн — VIP).
- Перша половина дня (08:30–13:30) — 800 грн (550 грн — пільговий, 1 600 грн — VIP).
- Друга половина дня (11:30–16:30) — 850 грн (600 грн — пільговий, 1 700 грн — VIP).
- Вечірнє катання (15:00–19:30) — 400 грн (300 грн — пільговий, 800 грн — VIP).
Абонементи на кілька днів:
- 1 день — 1 000 грн (700 грн — пільговий, 2 000 грн — VIP).
- 3 дні — 2 900 грн (2 000 грн — пільговий, 5 800 грн — VIP).
- 5 днів — 4 550 грн (3 200 грн — пільговий, 9 100 грн — VIP).
Низький сезон особливо привабливий для пільгових категорій, які отримують знижку 30%. До них належать:
- діти віком від 6 до 12 років;
- учасники АТО, ліквідатори аварії на ЧАЕС, пенсіонери та люди з інвалідністю за наявності відповідних документів.
Діти до 6 років можуть кататися безплатно за умови супроводу батьків. Однак важливо пам'ятати, що невикористані скі-паси не переносяться на інший день, а кошти за них не повертаються.
Нагадаємо, окрім Буковелю, провести зимовий відпочинок можна й в інших локаціях Карпат. Люди з усієї України мають можливість приїхати туди та активно провести час, катаючись на лижах.
Також ми писали, що на інших курортах у Карпатах українці мають можливість чудово провести відпочинок. У зимовий сезон ціни там зростають, але все одно залишаються доступними у порівнянні з Буковелем.
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