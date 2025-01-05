Низький сезон в Буковелі — коли починається та які ціни на скі-паси

Людина на підіймачі. Фото: Unsplash

На гірськолижному курорті "Буковель" виділяють три сезони — низький, високий і новорічний. У низький сезон діють найбільш доступні ціни на скі-паси.

Сайт Новини.LIVE розповідає, коли починається низький сезон та які ціни на скі-паси.

Читайте також:

Низький сезон в Буковелі та ціни на скі-паси

Низький сезон триває з початку зимового сезону до 18 грудня, а також з 17 березня до завершення сезону. Зокрема, можна виділити деякі його переваги:

менше відвідувачів, що дозволяє уникнути великих черг на підіймачі;

знижені тарифи на всі види скі-пасів, включаючи пільгові й VIP.

Ціни на скі-паси в низький сезон такі:

Разові підйоми:

Оглядовий підйом — 350 грн (250 грн — пільговий, 700 грн — VIP).

Мультиліфт — 100 грн (70 грн — пільговий, 200 грн — VIP).

Часові абонементи:

3 години — 650 грн (450 грн — пільговий, 1 300 грн — VIP).

Перша половина дня (08:30–13:30) — 800 грн (550 грн — пільговий, 1 600 грн — VIP).

Друга половина дня (11:30–16:30) — 850 грн (600 грн — пільговий, 1 700 грн — VIP).

Вечірнє катання (15:00–19:30) — 400 грн (300 грн — пільговий, 800 грн — VIP).

Абонементи на кілька днів:

1 день — 1 000 грн (700 грн — пільговий, 2 000 грн — VIP).

3 дні — 2 900 грн (2 000 грн — пільговий, 5 800 грн — VIP).

5 днів — 4 550 грн (3 200 грн — пільговий, 9 100 грн — VIP).

Низький сезон особливо привабливий для пільгових категорій, які отримують знижку 30%. До них належать:

діти віком від 6 до 12 років;

учасники АТО, ліквідатори аварії на ЧАЕС, пенсіонери та люди з інвалідністю за наявності відповідних документів.

Діти до 6 років можуть кататися безплатно за умови супроводу батьків. Однак важливо пам'ятати, що невикористані скі-паси не переносяться на інший день, а кошти за них не повертаються.

Нагадаємо, окрім Буковелю, провести зимовий відпочинок можна й в інших локаціях Карпат. Люди з усієї України мають можливість приїхати туди та активно провести час, катаючись на лижах.

Також ми писали, що на інших курортах у Карпатах українці мають можливість чудово провести відпочинок. У зимовий сезон ціни там зростають, але все одно залишаються доступними у порівнянні з Буковелем.