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Буковель без очередей — какие цены на ски-пассы в низкий сезон

5 января 2025 12:16
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Низкий сезон в Буковеле — когда начинается и какие цены на ски-пассы
Человек на подъемнике. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

На горнолыжном курорте "Буковель" выделяют три сезона — низкий, высокий и новогодний. В низкий сезон действуют наиболее доступные цены на ски-пассы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда начинается низкий сезон и какие цены на ски-пассы.

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Низкий сезон в Буковеле и цены на ски-пассы

Низкий сезон длится с начала зимнего сезона до 18 декабря, а также с 17 марта до завершения сезона. В частности, можно выделить некоторые его преимущества:

  • меньше посетителей, что позволяет избежать больших очередей на подъемники;
  • сниженные тарифы на все виды ски-пассов, включая льготные и VIP.

Цены на ски-пассы в низкий сезон следующие:

Разовые подъемы:

  • Обзорный подъем — 350 грн (250 грн — льготный, 700 грн — VIP).
  • Мультилифт — 100 грн (70 грн — льготный, 200 грн — VIP).

Часовые абонементы:

  • 3 часа — 650 грн (450 грн — льготный, 1 300 грн — VIP).
  • Первая половина дня (08:30–13:30) — 800 грн (550 грн — льготный, 1 600 грн — VIP).
  • Вторая половина дня (11:30–16:30) — 850 грн (600 грн — льготный, 1 700 грн — VIP).
  • Вечернее катание (15:00–19:30) — 400 грн (300 грн — льготный, 800 грн — VIP).

Абонементы на несколько дней:

  • 1 день — 1 000 грн (700 грн — льготный, 2 000 грн — VIP).
  • 3 дня — 2 900 грн (2 000 грн — льготный, 5 800 грн — VIP).
  • 5 дней — 4 550 грн (3 200 грн — льготный, 9 100 грн — VIP).

Низкий сезон особенно привлекателен для льготных категорий, которые получают скидку 30%. К ним относятся:

  • дети в возрасте от 6 до 12 лет;
  • участники АТО, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, пенсионеры и люди с инвалидностью при наличии соответствующих документов.

Дети до 6 лет могут кататься бесплатно при условии сопровождения родителей. Однако важно помнить, что неиспользованные ски-пассы не переносятся на другой день, а средства за них не возвращаются.

Напомним, кроме Буковеля, провести зимний отдых можно и в других локациях Карпат. Люди со всей Украины имеют возможность приехать туда и активно провести время, катаясь на лыжах.

Также мы писали, что на других курортах в Карпатах украинцы имеют возможность прекрасно провести отдых. В зимний сезон цены там растут, но все равно остаются доступными по сравнению с Буковелем.

отдых отпуск Буковель зима курорты цены

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