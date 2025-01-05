Низкий сезон в Буковеле — когда начинается и какие цены на ски-пассы

Буковель без очередей — какие цены на ски-пассы в низкий сезон
На горнолыжном курорте "Буковель" выделяют три сезона — низкий, высокий и новогодний. В низкий сезон действуют наиболее доступные цены на ски-пассы.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда начинается низкий сезон и какие цены на ски-пассы.
Низкий сезон в Буковеле и цены на ски-пассы
Низкий сезон длится с начала зимнего сезона до 18 декабря, а также с 17 марта до завершения сезона. В частности, можно выделить некоторые его преимущества:
- меньше посетителей, что позволяет избежать больших очередей на подъемники;
- сниженные тарифы на все виды ски-пассов, включая льготные и VIP.
Цены на ски-пассы в низкий сезон следующие:
Разовые подъемы:
- Обзорный подъем — 350 грн (250 грн — льготный, 700 грн — VIP).
- Мультилифт — 100 грн (70 грн — льготный, 200 грн — VIP).
Часовые абонементы:
- 3 часа — 650 грн (450 грн — льготный, 1 300 грн — VIP).
- Первая половина дня (08:30–13:30) — 800 грн (550 грн — льготный, 1 600 грн — VIP).
- Вторая половина дня (11:30–16:30) — 850 грн (600 грн — льготный, 1 700 грн — VIP).
- Вечернее катание (15:00–19:30) — 400 грн (300 грн — льготный, 800 грн — VIP).
Абонементы на несколько дней:
- 1 день — 1 000 грн (700 грн — льготный, 2 000 грн — VIP).
- 3 дня — 2 900 грн (2 000 грн — льготный, 5 800 грн — VIP).
- 5 дней — 4 550 грн (3 200 грн — льготный, 9 100 грн — VIP).
Низкий сезон особенно привлекателен для льготных категорий, которые получают скидку 30%. К ним относятся:
- дети в возрасте от 6 до 12 лет;
- участники АТО, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, пенсионеры и люди с инвалидностью при наличии соответствующих документов.
Дети до 6 лет могут кататься бесплатно при условии сопровождения родителей. Однако важно помнить, что неиспользованные ски-пассы не переносятся на другой день, а средства за них не возвращаются.
Напомним, кроме Буковеля, провести зимний отдых можно и в других локациях Карпат. Люди со всей Украины имеют возможность приехать туда и активно провести время, катаясь на лыжах.
Также мы писали, что на других курортах в Карпатах украинцы имеют возможность прекрасно провести отдых. В зимний сезон цены там растут, но все равно остаются доступными по сравнению с Буковелем.
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