Бюджетний відпочинок взимку — де зупинитися в Карпатах, окрім Буковелю

Карпати. Фото: Unsplash

Окрім Буковелю, українці мають багато можливостей для відпочинку на інших курортах у Карпатах. Хоча ціни на них зазвичай зростають взимку, вони залишаються відносно доступними у порівнянні з найпопулярнішим місцем для зимового відпочинку в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де можна недорого відпочити у Карпатах, якщо не їхати в Буковель.

Читайте також:

Драгобрат

Драгобрат є найвищим гірськолижним курортом Українських Карпат. Полонина розташована на висотах 1300-1700 метрів над рівнем моря, на відстані 7 км від селища Ясиня, на стику хвойних лісів і альпійської зони, на відрогах Свидовецького масиву, біля підніжжя гір Стіг (1701 м) і Близниці (1882 м).

Гірський лижний схил у Драгобраті. Фото: big.travel

Для проживання доступні готелі, хостели, бази відпочинку, кемпінги та санаторії. Одним з варіантів є готель "Freerider". Ціни на проживання у двомісному економі залежать від дати заселення:

з 10 грудня до 27 грудня — 2 400 грн;

з 6 січня до 12 березня — 2 700 грн;

з 28 грудня до 5 січня — 5 000 грн.

У всіх номерах є телевізор 32 дюйми, душова кабіна, ліжка, постільна білизна, рушники, столик, вішалки. Мінімальний термін проживання у новорічний період — 4 доби, на Різдво — 2 доби.

Іншим варіантом є проживання у спортивно-туристичному комплексі "ОАЗА". Ціни на проживання у двомісному номері такі:

з 14 грудня до 24 грудня — 3 000 грн;

з 25 грудня до 29 грудня — 3 400 грн;

з 30 грудня до 2 січня — 4 000 грн;

з 3 січня до 30 березня — 3 400 грн.

У вартість проживання включені сніданки.

У Драгобраті розміщено декілька гірськолижних витягів та трас. Вартість підйому залежить від конкретного витягу, наприклад, на комплексі "Вершина Карпат" ціни за 1 підйом такі:

крісельний — 120 грн (1300 м);

бугельний — 70 грн (1000 м);

мультиліфт-"тарілочка" — 30 грн (200 м).

Вартість квитка на підйом на будь-якому витягу протягом дня становить 800 грн.

Біля нижньої станції крісельного витягу є можливість орендувати гірськолижне спорядження (від 50 грн).

Взагалі лижне спорядження можна орендувати за різними цінами залежно від витягу, біля якого розміщення пункт прокату. Ціни варіюються від 50 до 350 грн на день. Вартість лижної школи з інструктором варіюється від 200 до 800 грн на годину.

Яблуниця

Яблуниця розташована на відстані 35 км від міста Яремче, на висоті до 960 м над рівнем моря. Селом проходить автотраса Р-03 (Львів — Івано-Франківськ — Мукачево).

Яблуниця взимку. Фото: villaparliament.com

Яблуниця відома серед прихильників зимового туризму завдяки великій кількості схилів для катання взимку. Тут обладнані траси різної складності, працюють пункти прокату гірськолижного спорядження.

Проживання пропонується в хостелах, готелях, санаторіях, кемпінгах та на базах відпочинку.

Одним з таких є гостинний двір "Бартка". Це будинок на 11 номерів (28 місць). На території є діжка офуро, альтанка та мангал, вихід на оглядовий майданчик.

Ціни на проживання такі:

двомісний номер — від 1 200 грн за ніч;

сімейний чотиримісний — від 1 600 грн за ніч;

стандартний чотиримісний — від 1 800 грн за ніч.

У гостинному дворі можна взяти на прокат лижне спорядження за 200-250 грн.

У Яблуниці діє пункт прокату лижного спорядження "У Тані". Ціни починаються від 100 грн.

Яремче

Яремче — низькогірний курорт, розташований в надзвичайно мальовничій улоговині між горами на березі Пруту. Через місто пролягає дорога до найвищої вершини Українських Карпат — Говерли.

Яремче взимку. Фото: blog.pokupon.ua

Зараз Яремче — найвідоміший туристичний центр Прикарпаття, має понад 40 туристсько-рекреаційних закладів і санаторіїв, більш як 100 об'єктів зеленого туризму. Для курортної терапії використовуються кліматичне лікування, мінеральні ванни тощо. Майже половину території Яремчанської міськради займає Національний природний парк "Карпатський".

У місті працює багато готелів, хостелів та баз відпочинку. Одним з найдоступнішим є котедж "Краса Карпат". Ціни на проживання такі:

2-місний півлюкс — 1 000 грн (01.12-26.12), 1 500 грн (27.12-06.01), 1 000 грн (06.01-31.03);

3-місний півлюкс — 1 300 грн (01.12-26.12), 2 000 грн (27.12-06.01), 1 300 грн (06.01-31.03);

сімейний півлюкс — 1 600 грн (01.12-26.12), 2 500 грн (27.12-06.01), 1 600 грн (06.01-31.03);

студіо — 1 300 грн (01.12-26.12), 2 200 грн (27.12-06.01), 1 400 грн (06.01-31.03);

люкс — 1 500 грн (01.12-26.12), 2 500 грн (27.12-06.01), 1 600 грн (06.01-31.03);

котедж (18-20 осіб) — 16 000 грн (06.01-31.03)

За проживання від 6 діб передбачені знижки.

Існує варіант дорожче у "Романтік SPA Готелі". Це учасний готельний семиповерховий комплекс, який містить:

106 номерів (250 місць);

спа-зону (сауни, басейни, соляна кімната);

ресторан (200 місць) з терасою;

3 конференц-зали.

Ціни на проживання такі:

однокімнатний premium без балкона — від 6 155 грн;

однокімнатний premium з балконом — від 6 955 грн;

двокімнатний люкс без балкона — від 8 955 грн;

двокімнатний люкс з балконом — від 9 755 грн;

апартаменти — від 19 955 грн.

У Яремче працює пункт прокату лижного спорядження. Ціни такі:

комплект лиж (лижі, палки, черевики, шолом) — 250-300 грн;

сноуборд — 300 грн;

санки — 200-250 грн;

окуляри — 100-300 грн;

лижний одяг (куртка і штани) — 300 грн.

Під час прокату укладається договір оренди лиж чи сноуборда та береться в заставу документ чи сума грошей в розмірі 1 500-3 000 грн.

Нагадаємо, 12 грудня розпочався зимовий сезон в Буковелі. Українці мають можливість активно відпочити, взявши в оренду лижне спорядження.

Також ми писали, що українцям в Буковелі доступні різні можливості проживання. Варто враховувати, що в грудні, січні та лютому, коли "високий" сезон, ціни зовсім не демократичні.