Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Дешевше, ніж в Буковелі — де можна недорого відпочити в Карпатах arrow

Дешевше, ніж в Буковелі — де можна недорого відпочити в Карпатах

16 грудня 2024 14:06
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Бюджетний відпочинок взимку — де зупинитися в Карпатах, окрім Буковелю
Карпати. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Окрім Буковелю, українці мають багато можливостей для відпочинку на інших курортах у Карпатах. Хоча ціни на них зазвичай зростають взимку, вони залишаються відносно доступними у порівнянні з найпопулярнішим місцем для зимового відпочинку в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де можна недорого відпочити у Карпатах, якщо не їхати в Буковель.

Читайте також:

Драгобрат

Драгобрат є найвищим гірськолижним курортом Українських Карпат. Полонина розташована на висотах 1300-1700 метрів над рівнем моря, на відстані 7 км від селища Ясиня, на стику хвойних лісів і альпійської зони, на відрогах Свидовецького масиву, біля підніжжя гір Стіг (1701 м) і Близниці (1882 м).

Горный лыжный склон Драгобрат
Гірський лижний схил у Драгобраті. Фото: big.travel

Для проживання доступні готелі, хостели, бази відпочинку, кемпінги та санаторії. Одним з варіантів є готель "Freerider". Ціни на проживання у двомісному економі залежать від дати заселення:

  • з 10 грудня до 27 грудня — 2 400 грн;
  • з 6 січня до 12 березня — 2 700 грн;
  • з 28 грудня до 5 січня — 5 000 грн.

У всіх номерах є телевізор 32 дюйми, душова кабіна, ліжка, постільна білизна, рушники, столик, вішалки. Мінімальний термін проживання у новорічний період — 4 доби, на Різдво — 2 доби.

Іншим варіантом є проживання у спортивно-туристичному комплексі "ОАЗА". Ціни на проживання у двомісному номері такі:

  • з 14 грудня до 24 грудня — 3 000 грн;
  • з 25 грудня до 29 грудня — 3 400 грн;
  • з 30 грудня до 2 січня — 4 000 грн;
  • з 3 січня до 30 березня — 3 400 грн.

У вартість проживання включені сніданки.

У Драгобраті розміщено декілька гірськолижних витягів та трас. Вартість підйому залежить від конкретного витягу, наприклад, на комплексі "Вершина Карпат" ціни за 1 підйом такі:

  • крісельний — 120 грн (1300 м);
  • бугельний — 70 грн (1000 м);
  • мультиліфт-"тарілочка" — 30 грн (200 м).

Вартість квитка на підйом на будь-якому витягу протягом дня становить 800 грн. 

Біля нижньої станції крісельного витягу є можливість орендувати гірськолижне спорядження (від 50 грн).

Взагалі лижне спорядження можна орендувати за різними цінами залежно від витягу, біля якого розміщення пункт прокату. Ціни варіюються від 50 до 350 грн на день. Вартість лижної школи з інструктором варіюється від 200 до 800 грн на годину.

Яблуниця

Яблуниця розташована на відстані 35 км від міста Яремче, на висоті до 960 м над рівнем моря. Селом проходить автотраса Р-03 (Львів — Івано-Франківськ — Мукачево).

Яблуница зимой
Яблуниця взимку. Фото: villaparliament.com

Яблуниця відома серед прихильників зимового туризму завдяки великій кількості схилів для катання взимку. Тут обладнані траси різної складності, працюють пункти прокату гірськолижного спорядження.

Проживання пропонується в хостелах, готелях, санаторіях, кемпінгах та на базах відпочинку.

Одним з таких є гостинний двір "Бартка". Це будинок на 11 номерів (28 місць). На території є діжка офуро, альтанка та мангал, вихід на оглядовий майданчик.

Ціни на проживання такі:

  • двомісний номер — від 1 200 грн за ніч;
  • сімейний чотиримісний — від 1 600 грн за ніч;
  • стандартний чотиримісний — від 1 800 грн за ніч.

У гостинному дворі можна взяти на прокат лижне спорядження за 200-250 грн.

У Яблуниці діє пункт прокату лижного спорядження "У Тані". Ціни починаються від 100 грн.

Яремче

Яремче — низькогірний курорт, розташований в надзвичайно мальовничій улоговині між горами на березі Пруту. Через місто пролягає дорога до найвищої вершини Українських Карпат — Говерли.

Яремче зимой
Яремче взимку. Фото: blog.pokupon.ua

Зараз Яремче — найвідоміший туристичний центр Прикарпаття, має понад 40 туристсько-рекреаційних закладів і санаторіїв, більш як 100 об'єктів зеленого туризму. Для курортної терапії використовуються кліматичне лікування, мінеральні ванни тощо. Майже половину території Яремчанської міськради займає Національний природний парк "Карпатський".

У місті працює багато готелів, хостелів та баз відпочинку. Одним з найдоступнішим є котедж "Краса Карпат". Ціни на проживання такі:

  • 2-місний півлюкс — 1 000 грн (01.12-26.12), 1 500 грн (27.12-06.01), 1 000 грн (06.01-31.03);
  • 3-місний півлюкс — 1 300 грн (01.12-26.12), 2 000 грн (27.12-06.01), 1 300 грн (06.01-31.03);
  • сімейний півлюкс — 1 600 грн (01.12-26.12), 2 500 грн (27.12-06.01), 1 600 грн (06.01-31.03);
  • студіо — 1 300 грн (01.12-26.12), 2 200 грн (27.12-06.01), 1 400 грн (06.01-31.03);
  • люкс — 1 500 грн (01.12-26.12), 2 500 грн (27.12-06.01), 1 600 грн (06.01-31.03);
  • котедж (18-20 осіб) — 16 000 грн (06.01-31.03)

За проживання від 6 діб передбачені знижки.

Існує варіант дорожче у "Романтік SPA Готелі". Це учасний готельний семиповерховий комплекс, який містить:

  • 106 номерів (250 місць);
  • спа-зону (сауни, басейни, соляна кімната);
  • ресторан (200 місць) з терасою;
  • 3 конференц-зали.

Ціни на проживання такі:

  • однокімнатний premium без балкона — від 6 155 грн;
  • однокімнатний premium з балконом — від 6 955 грн;
  • двокімнатний люкс без балкона — від 8 955 грн;
  • двокімнатний люкс з балконом — від 9 755 грн;
  • апартаменти — від 19 955 грн.

У Яремче працює пункт прокату лижного спорядження. Ціни такі:

  • комплект лиж (лижі, палки, черевики, шолом) — 250-300 грн;
  • сноуборд — 300 грн;
  • санки — 200-250 грн;
  • окуляри — 100-300 грн;
  • лижний одяг (куртка і штани) — 300 грн.

Під час прокату укладається договір оренди лиж чи сноуборда та береться в заставу документ чи сума грошей в розмірі 1 500-3 000 грн.

Нагадаємо, 12 грудня розпочався зимовий сезон в Буковелі. Українці мають можливість активно відпочити, взявши в оренду лижне спорядження.

Також ми писали, що українцям в Буковелі доступні різні можливості проживання. Варто враховувати, що в грудні, січні та лютому, коли "високий" сезон, ціни зовсім не демократичні.

відпочинок Карпати Буковель житло курорти ціни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

17:04 Теракт у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

17:03 Доступний делікатес — скільки коштує найдешевше сало в Україні

16:52 В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити

16:50 Дві ціни за товар — нардепи знайшли спосіб захистити покупців

17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

17:04 Теракт у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

17:03 Доступний делікатес — скільки коштує найдешевше сало в Україні

16:52 В Одесі подорожчала абонплата за воду — скільки будемо платити

16:50 Дві ціни за товар — нардепи знайшли спосіб захистити покупців

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК