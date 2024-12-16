Бюджетный отдых зимой — где остановиться в Карпатах, кроме Буковеля

Дешевле, чем в Буковеле — где можно недорого отдохнуть в Карпатах
Кроме Буковеля, у украинцев есть много возможностей для отдыха на других курортах в Карпатах. Хотя цены на них обычно растут зимой, они остаются относительно доступными по сравнению с самым популярным местом для зимнего отдыха в Украине.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, где можно недорого отдохнуть в Карпатах, если не ехать в Буковель.
Драгобрат
Драгобрат является самым высоким горнолыжным курортом Украинских Карпат. Полонина расположена на высотах 1300-1700 метров над уровнем моря, в 7 км от поселка Ясиня, на стыке хвойных лесов и альпийской зоны, на отрогах Свидовецкого массива, у подножия гор Стиг (1701 м) и Близницы (1882 м).
Для проживания доступны гостиницы, хостелы, базы отдыха, кемпинги и санатории. Одним из вариантов является гостиница "Freerider". Цены на проживание в двухместном экономе зависят от даты заселения:
- с 10 декабря по 27 декабря — 2 400 грн;
- с 6 января по 12 марта — 2 700 грн;
- с 28 декабря по 5 января — 5 000 грн.
Во всех номерах есть телевизор 32 дюйма, душевая кабина, кровати, постельное белье, полотенца, столик, вешалки. Минимальный срок проживания в новогодний период — 4 суток, на Рождество — 2 суток.
Другим вариантом есть проживание в спортивно-туристическом комплексе "ОАЗА". Цены на проживание в двухместном номере:
- с 14 декабря по 24 декабря — 3 000 грн;
- с 25 декабря по 29 декабря — 3 400 грн;
- с 30 декабря по 2 января — 4 000 грн;
- с 3 января по 30 марта — 3 400 грн.
В стоимость проживания включены завтраки.
В Драгобрате расположено несколько горнолыжных подъемников и трасс. Стоимость подъема зависит от конкретного подъемника, например, на комплексе "Вершина Карпат" цены за 1 подъем следующие:
- кресельный — 120 грн (1300 м);
- бугельный — 70 грн (1000 м);
- мультилифт-"тарелочка" — 30 грн (200 м).
Стоимость билета на подъем на любом подъемнике в течение дня составляет 800 грн.
У нижней станции кресельного подъемника есть возможность арендовать горнолыжное снаряжение (от 50 грн).
Вообще, лыжное снаряжение можно арендовать по разным ценам в зависимости от подъемника, возле которого расположен пункт проката. Цены варьируются от 50 до 350 грн в день. Стоимость лыжной школы с инструктором варьируется от 200 до 800 грн в час.
Яблуница
Яблуница расположена в 35 км от города Яремче, на высоте до 960 м над уровнем моря. По селу проходит автотрасса Р-03 (Львов — Ивано-Франковск — Мукачево).
Яблуница известна среди поклонников зимнего туризма благодаря большому количеству склонов для катания зимой. Здесь оборудованы трассы разной сложности, работают пункты проката горнолыжного снаряжения.
Проживание предлагается в хостелах, гостиницах, санаториях, кемпингах и базах отдыха.
Одним из таких есть гостеприимный двор "Бартка". Это дом на 11 номеров (28 мест). На территории есть бочка офуро, беседка и мангал, выход на смотровую площадку.
Цены на проживание следующие:
- двухместный номер — от 1 200 грн за ночь;
- семейный четырехместный — от 1 600 грн за ночь;
- стандартный четырехместный — от 1 800 грн за ночь.
В гостеприимном дворе можно взять на прокат лыжное снаряжение за 200-250 грн.
В Яблунице действует пункт проката лыжного снаряжения "У Тани". Цены начинаются с 100 грн.
Яремче
Яремче — низкогорный курорт, расположенный в живописнейшей котловине между горами на берегу Прута. Через город проходит дорога к самой высокой вершине Украинских Карпат — Говерлы.
Сейчас Яремче — самый известный туристический центр Прикарпатья, имеет более 40 туристско-рекреационных заведений и санаториев, более 100 объектов зеленого туризма. Для курортной терапии используются климатическое лечение, минеральные ванны. Около половины территории Яремчанского горсовета занимает Национальный природный парк "Карпатский".
В городе работает много гостиниц, хостелов и баз отдыха. Одним из самых доступных является коттедж "Красота Карпат". Цены на проживание следующие:
- 2-местный полулюкс — 1 000 грн (01.12-26.12), 1 500 грн (27.12-06.01), 1 000 грн (06.01-31.03);
- 3-местный полулюкс — 1 300 грн (01.12-26.12), 2 000 грн (27.12-06.01), 1 300 грн (06.01-31.03);
- семейный полулюкс — 1 600 грн (01.12-26.12), 2 500 грн (27.12-06.01), 1 600 грн (06.01-31.03);
- студио — 1 300 грн (01.12-26.12), 2 200 грн (27.12-06.01), 1 400 грн (06.01-31.03);
- люкс — 1 500 грн (01.12-26.12), 2 500 грн (27.12-06.01), 1 600 грн (06.01-31.03);
- коттедж (18-20 человек) — 16 000 грн (06.01-31.03)
За проживание от 6 суток предумострены скидки.
Существует вариант дороже в "Романтик SPA Отели". Это своевременный гостиничный семиэтажный комплекс, содержащий:
- 106 номеров (250 мест);
- спа-зону (сауны, бассейны, соляная комната);
- ресторан (200 мест) с террасой;
- 3 конференц-зала.
Цены на проживание следующие:
- однокомнатный premium без балкона — от 6 155 грн;
- однокомнатный premium с балконом — от 6 955 грн;
- двухкомнатный люкс без балкона — от 8 955 грн;
- двухкомнатный люкс с балконом — от 9 755 грн;
- апартаменты — от 19 955 грн.
В Яремче работает пункт проката лыжного снаряжения. Цены следующие:
- комплект лыж (лыжи, палки, ботинки, шлем) — 250-300 грн;
- сноуборд — 300 грн;
- санки — 200-250 грн;
- очки — 100-300 грн;
- лыжная одежда (куртка и штаны) — 300 грн.
При прокате заключается договор аренды лыж или сноуборда и берется в залог документ или сумма денег в размере 1 500-3 000 грн.
Напомним, 12 декабря начался зимний сезон в Буковеле. У украинцев есть возможность активно отдохнуть, взяв в аренду лыжное снаряжение.
Также мы писали, что украинцам в Буковеле доступны разные возможности проживания. Следует учитывать, что в декабре, январе и феврале, когда "высокий" сезон, цены совсем не демократичны.
Читайте Новини.LIVE!