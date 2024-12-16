Бюджетный отдых зимой — где остановиться в Карпатах, кроме Буковеля

Карпаты. Фото: Unsplash

Кроме Буковеля, у украинцев есть много возможностей для отдыха на других курортах в Карпатах. Хотя цены на них обычно растут зимой, они остаются относительно доступными по сравнению с самым популярным местом для зимнего отдыха в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где можно недорого отдохнуть в Карпатах, если не ехать в Буковель.

Читайте также:

Драгобрат

Драгобрат является самым высоким горнолыжным курортом Украинских Карпат. Полонина расположена на высотах 1300-1700 метров над уровнем моря, в 7 км от поселка Ясиня, на стыке хвойных лесов и альпийской зоны, на отрогах Свидовецкого массива, у подножия гор Стиг (1701 м) и Близницы (1882 м).

Горный лыжный склон в Драгобрате. Фото: big.travel

Для проживания доступны гостиницы, хостелы, базы отдыха, кемпинги и санатории. Одним из вариантов является гостиница "Freerider". Цены на проживание в двухместном экономе зависят от даты заселения:

с 10 декабря по 27 декабря — 2 400 грн;

с 6 января по 12 марта — 2 700 грн;

с 28 декабря по 5 января — 5 000 грн.

Во всех номерах есть телевизор 32 дюйма, душевая кабина, кровати, постельное белье, полотенца, столик, вешалки. Минимальный срок проживания в новогодний период — 4 суток, на Рождество — 2 суток.

Другим вариантом есть проживание в спортивно-туристическом комплексе "ОАЗА". Цены на проживание в двухместном номере:

с 14 декабря по 24 декабря — 3 000 грн;

с 25 декабря по 29 декабря — 3 400 грн;

с 30 декабря по 2 января — 4 000 грн;

с 3 января по 30 марта — 3 400 грн.

В стоимость проживания включены завтраки.

В Драгобрате расположено несколько горнолыжных подъемников и трасс. Стоимость подъема зависит от конкретного подъемника, например, на комплексе "Вершина Карпат" цены за 1 подъем следующие:

кресельный — 120 грн (1300 м);

бугельный — 70 грн (1000 м);

мультилифт-"тарелочка" — 30 грн (200 м).

Стоимость билета на подъем на любом подъемнике в течение дня составляет 800 грн.

У нижней станции кресельного подъемника есть возможность арендовать горнолыжное снаряжение (от 50 грн).

Вообще, лыжное снаряжение можно арендовать по разным ценам в зависимости от подъемника, возле которого расположен пункт проката. Цены варьируются от 50 до 350 грн в день. Стоимость лыжной школы с инструктором варьируется от 200 до 800 грн в час.

Яблуница

Яблуница расположена в 35 км от города Яремче, на высоте до 960 м над уровнем моря. По селу проходит автотрасса Р-03 (Львов — Ивано-Франковск — Мукачево).

Яблуница зимой. Фото: villaparliament.com

Яблуница известна среди поклонников зимнего туризма благодаря большому количеству склонов для катания зимой. Здесь оборудованы трассы разной сложности, работают пункты проката горнолыжного снаряжения.

Проживание предлагается в хостелах, гостиницах, санаториях, кемпингах и базах отдыха.

Одним из таких есть гостеприимный двор "Бартка". Это дом на 11 номеров (28 мест). На территории есть бочка офуро, беседка и мангал, выход на смотровую площадку.

Цены на проживание следующие:

двухместный номер — от 1 200 грн за ночь;

семейный четырехместный — от 1 600 грн за ночь;

стандартный четырехместный — от 1 800 грн за ночь.

В гостеприимном дворе можно взять на прокат лыжное снаряжение за 200-250 грн.

В Яблунице действует пункт проката лыжного снаряжения "У Тани". Цены начинаются с 100 грн.

Яремче

Яремче — низкогорный курорт, расположенный в живописнейшей котловине между горами на берегу Прута. Через город проходит дорога к самой высокой вершине Украинских Карпат — Говерлы.

Яремче зимой. Фото: blog.pokupon.ua

Сейчас Яремче — самый известный туристический центр Прикарпатья, имеет более 40 туристско-рекреационных заведений и санаториев, более 100 объектов зеленого туризма. Для курортной терапии используются климатическое лечение, минеральные ванны. Около половины территории Яремчанского горсовета занимает Национальный природный парк "Карпатский".

В городе работает много гостиниц, хостелов и баз отдыха. Одним из самых доступных является коттедж "Красота Карпат". Цены на проживание следующие:

2-местный полулюкс — 1 000 грн (01.12-26.12), 1 500 грн (27.12-06.01), 1 000 грн (06.01-31.03);

3-местный полулюкс — 1 300 грн (01.12-26.12), 2 000 грн (27.12-06.01), 1 300 грн (06.01-31.03);

семейный полулюкс — 1 600 грн (01.12-26.12), 2 500 грн (27.12-06.01), 1 600 грн (06.01-31.03);

студио — 1 300 грн (01.12-26.12), 2 200 грн (27.12-06.01), 1 400 грн (06.01-31.03);

люкс — 1 500 грн (01.12-26.12), 2 500 грн (27.12-06.01), 1 600 грн (06.01-31.03);

коттедж (18-20 человек) — 16 000 грн (06.01-31.03)

За проживание от 6 суток предумострены скидки.

Существует вариант дороже в "Романтик SPA Отели". Это своевременный гостиничный семиэтажный комплекс, содержащий:

106 номеров (250 мест);

спа-зону (сауны, бассейны, соляная комната);

ресторан (200 мест) с террасой;

3 конференц-зала.

Цены на проживание следующие:

однокомнатный premium без балкона — от 6 155 грн;

однокомнатный premium с балконом — от 6 955 грн;

двухкомнатный люкс без балкона — от 8 955 грн;

двухкомнатный люкс с балконом — от 9 755 грн;

апартаменты — от 19 955 грн.

В Яремче работает пункт проката лыжного снаряжения. Цены следующие:

комплект лыж (лыжи, палки, ботинки, шлем) — 250-300 грн;

сноуборд — 300 грн;

санки — 200-250 грн;

очки — 100-300 грн;

лыжная одежда (куртка и штаны) — 300 грн.

При прокате заключается договор аренды лыж или сноуборда и берется в залог документ или сумма денег в размере 1 500-3 000 грн.

Напомним, 12 декабря начался зимний сезон в Буковеле. У украинцев есть возможность активно отдохнуть, взяв в аренду лыжное снаряжение.

Также мы писали, что украинцам в Буковеле доступны разные возможности проживания. Следует учитывать, что в декабре, январе и феврале, когда "высокий" сезон, цены совсем не демократичны.