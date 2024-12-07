Відпочинок у Буковелі – на що скаржаться туристи і чим задоволені

Вечірній Буковель. Фото: Bukovel/Facebook

Однією з туристичних перлин України є Буковель. Цей гірськолижний курорт у серці Карпат приваблює відвідувачів навіть з-за кордону. Щоправда, з кожним роком кількість незадоволених зростає. Люди скаржаться на засилля будівничих об’єктів, які псують природу, а також на нестримне дорожчання всіх послуг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що казали українці про Буковель минулої зими та які відгуки у 2024 році.

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Реакція на Буковель у минулому сезоні

Проглянувши відгуки українців у мережі Інтернет, можна зрозуміти, що туристам подобалася сучасна інфраструктура курорту, якість обслуговування в готелях, велика кількість трас різної складності та загалом широкий вибір розваг на будь-який смак.

Відвідувачі акцентували увагу на доглянутості атракціонів і трас, високому рівні сервісу, комфорті проживання, вражаючих краєвидах, смачному частуванні, привітності місцевих мешканців тощо. З негативного — люди скаржилися на завищені ціни в ресторанах, вартість проживання у готелях і звичайних гостьових будинках, подорожчання оренди спорядження.

"Цього року я вперше потрапив у Буковель зимою за понад 20 років. Як людина, яка вирішила навчитися кататись на гірських лижах, скажу: велике щастя мати в кількагодинній доступності такий курорт. Високий рівень організації інфраструктури, все зручно, привітний персонал, охорона, інструктори, чудові траси, краєвиди надзвичайні та багато іншого", — написав один із відвідувачів.

Що говорили про Буковель рік тому. Фото: скриншот

Що говорили про Буковель рік тому. Фото: скриншот

Що говорили про Буковель рік тому. Фото: скриншот

Що говорили про Буковель рік тому. Фото: скриншот

Що говорили про Буковель рік тому. Фото: скриншот

Що говорили про Буковель рік тому. Фото: скриншот

Що говорили про Буковель рік тому. Фото: скриншот

Що говорили про Буковель рік тому. Фото: скриншот 1 / 8

Що кажуть про Буковель у 2024 році

Зміст відгуків мало змінився за рік. Проте побільшало скарг на ціни. На думку українців, скоро в Буковелі доведеться платити навіть за повітря. Аби відпочити сім’єю на курорті, доводиться накопичувати тисячі гривень, які витрачаються дуже швидко (на проживання, харчування, сувеніри, атракціони).

Ще одна поширена скарга стосується засилля будівельних проєктів. Їх стало настільки багато, що куди не поглянь — всюди видно крани, наполовину зведені каркаси, людей у захисних шоломах. Це значно псує краєвиди і перетворює гірськолижний курорт на величезний готельний комплекс.

"Місце мого розчарування. Любителям гір тут робити немає чого. В Карпати їдеш за чистим, свіжим повітрям, а по факту враження, що знаходишся на великому будівництві. Ціни "космос", — розповіла одна з туристок.

І ще цьогоріч люди незадоволені вартістю місць для паркування транспортних засобів. Більше того, для військовослужбовців не встановили знижок, що також викликало негативну реакцію деяких відвідувачів. Звісно, відгуків про щасливо проведений час у Буковелі вистачає, але не можна не відмітити посилення хейту.

Відгуки про Буковель у 2024 році. Фото: скриншот

Відгуки про Буковель у 2024 році. Фото: скриншот

Відгуки про Буковель у 2024 році. Фото: скриншот

Відгуки про Буковель у 2024 році. Фото: скриншот

Відгуки про Буковель у 2024 році. Фото: скриншот 1 / 5

Нагадаємо, ціни в Буковелі на харчування пристойні. Потрібно запастися чималим гаманцем, аби мати змогу заплатити за страви і напої в закладах.

Також ми писали, що важливою частиною гірськолижного курорту, яка приносить хороші прибутки, є атракціони для сміливих відвідувачів. Вони представлені в різному ціновому діапазоні і призначені як для дорослих, так і для дітей.