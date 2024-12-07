Отдых в Буковеле – на что жалуются туристы и чем довольны

Вечерний Буковель Фото: Bukovel/Facebook

Одной из туристических жемчужин Украины является Буковель. Этот горнолыжный курорт в сердце Карпат привлекает даже иностранных посетителей. Правда, с каждым годом количество недовольных растет. Люди жалуются на засилье строительных объектов, портящих природу, а также на безудержное удорожание всех услуг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что говорили украинцы о Буковеле прошлой зимой и какие отзывы в 2024 году.

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Просмотрев отзывы украинцев в сети Интернет, можно понять, что туристам нравилась современная инфраструктура курорта, качество обслуживания в отелях, большое количество трасс разной сложности и широкий выбор развлечений на любой вкус.

Посетители акцентировали внимание на ухоженности аттракционов и трасс, высоком уровне сервиса, комфорте проживания, впечатляющих пейзажах, вкусном питании, приветливости местных жителей. С негативного — люди жаловались на завышенные цены в ресторанах, стоимость проживания в гостиницах и обычных гостевых домах, удорожание аренды снаряжения.

"В этом году я впервые попал в Буковель зимой за более 20 лет. Как человек, решивший научиться кататься на горных лыжах, скажу: большое счастье иметь в несколькочасовой доступности такой курорт. Высокий уровень организации инфраструктуры, все удобно, приветливый персонал, охрана, инструкторы, великолепные трассы, прекрасные виды и многое другое", — написал один из посетителей.

Что говорили о Буковеле год назад. Фото: скриншот

Что говорили о Буковеле год назад. Фото: скриншот

Что говорили о Буковеле год назад. Фото: скриншот

Что говорили о Буковеле год назад. Фото: скриншот

Что говорили о Буковеле год назад. Фото: скриншот

Что говорили о Буковеле год назад. Фото: скриншот

Что говорили о Буковеле год назад. Фото: скриншот

Что говорили о Буковеле год назад. Фото: скриншот 1/8 ​ 8

Что говорят о Буковеле в 2024 году

Содержание отзывов мало изменилось за год. Однако появилось больше жалоб на цены. По мнению украинцев, скоро в Буковеле придется платить даже за воздух. Чтобы отдохнуть семьей на курорте, приходится копить тысячи гривен, которые тратятся очень быстро (на проживание, питание, сувениры, аттракционы).

Еще одна распространенная жалоба касается засилья строительных проектов. Их стало настолько много, что куда ни посмотри — повсюду видны краны, наполовину возведенные каркасы, люди в защитных шлемах. Это значительно портит виды и превращает горнолыжный курорт в огромный гостиничный комплекс.

"Место моего разочарования. Любителям гор здесь делать нечего. В Карпаты едешь за чистым, свежим воздухом, а по факту впечатление, что находишься на большом строительстве. Цены "космос", — рассказала одна из туристок.

И еще в этом году люди недовольны стоимостью парковочных мест. Более того, для военнослужащих не установили скидки, что также вызвало негативную реакцию некоторых посетителей. Конечно, отзывов о счастливо проведённом времени в Буковеле хватает, но нельзя не отметить усиление хейта.

Отзывы о Буковеле в 2024 году. Фото: скриншот

Отзывы о Буковеле в 2024 году. Фото: скриншот

Отзывы о Буковеле в 2024 году. Фото: скриншот

Отзывы о Буковеле в 2024 году. Фото: скриншот

Отзывы о Буковеле в 2024 году. Фото: скриншот 1/5 ​ 5

Напомним, цены в Буковеле на питание приличные. Нужно запастись немалым кошельком, чтобы заплатить за блюда и напитки в заведениях.

Также мы писали, что важной частью горнолыжного курорта, приносящей хорошие прибыли, являются аттракционы для смелых посетителей. Они представлены в разном ценовом диапазоне и предназначены как для взрослых, так и для детей.