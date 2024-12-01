Новий рік у Буковелі — які ціни на проживання в готелях на свята

У Буковель на Новий рік — які ціни на проживання в готелях
Вже незабаром розпочнеться зимовий сезон в Буковелі. Українці, які бажають провести новорічні свята у Карпатах, вже зараз можуть починати бронювати житло для відпочинку.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштуватиме зупинитися на курорті у період свят.
Скільки коштує проживання в Буковелі на новорічні свята
На офіційному сайті курорту вже пропонують бронювання номерів. Українцям на вибір доступно три готелі:
- Bukovel Hotel;
- Bukovel Apart;
- Bukovel Chalet.
Бронювання відбувається зі знижкою 20% у період з 29 грудня по 5 січня.
Для максимального комфорту у вартість бронювання входить:
- VIP-прохід на витяг — з відсутніми чергами та катаннями без обмежень;
- сніданок з різноманітними стравами;
- SPA.
Кількість номерів обмежена, тому бронювати потрібно заздалегідь.
Bukovel Hotel
Готель містить 365 номерів будь-якого типу: від економкласу до шале. Навколо зручно розташовані ресторани, магазини, аптеки та ярмарок. Також поряд є власний велопрокат, дитячий та спортивний майданчики, тренажерна зала, витяг №2, каса продажу скіпасів та прокат спорядження.
На території курорту працюють два SPA-комплекси.
До послуг готелю входять:
- безплатний паркінг;
- охорона 24/7;
- цілодобова рецепція;
- медичний пункт.
Для тих, хто планує провести корпоративний захід — у готелі є простора та сучасна конференц-зала.
Для двох дорослих ціни на проживання (з 29 грудня по 5 січня) становлять від 39 858 грн до 63 336 грн, залежно від класу номера.
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Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята. Фото: скриншот
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Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята. Фото: скриншот
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Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята. Фото: скриншот
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Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята. Фото: скриншот
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Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята. Фото: скриншот
Bukovel Apart
Готель пропонує просторі номери з кухонною зоною та усім необхідним. На території готелю працює безплатний Wi-Fi, а також є ліфт.
До послуг гостей входять:
- безплатний паркінг;
- охорона 24/7;
- цілодобова рецепція;
- медичний пункт;
- SPA-комплекси: "Оазис" та "4 сезони".
Поряд з готелем є велопрокат, спортивний та дитячий майданчики.
Що важливо, для дітей до 5 років пропонується безплатне проживання, якщо вони сплять разом з батьками. За окрему оплату та домовленість, існує можливість відпочивати разом із домашніми улюбленцями.
Для двох дорослих ціни на проживання (з 29 грудня по 5 січня) становлять від 95 312 грн. Станом на 1 грудня майже всі номери заброньовані.
Bukovel Chalet
Головними перевагами проживання в шале є приватність, підвищена комфортність та додаткові зручності. На першому поверсі знаходиться кухня, велика вітальня з каміном та обіднім столом, сауна з контрастним басейном.
На другому поверсі розташовані великі спальні. У номерах є все необхідне для затишного та комфортного проживання, включаючи відмінну звукоізоляцію.
До послуг гостей додається власний гараж та альтанки.
Для двох дорослих ціна на проживання (з 29 грудня по 5 січня) становить від 257 600 грн. Станом на 1 грудня майже всі номери заброньовані.
Якщо ви шукаєте номери на новорічні свята, то на сайті курорту можна знайти й інші варіанти, в яких не пропонуються сніданки та деякі інші послуги.
Нагадаємо, вартість житла в Україні зросла як у новобудовах, так і у старому житловому фонді. Попри те, що Івано-Франківська область не є найдорожчою за цінами на нерухомість в Україні, пропозиції нерухомості в Буковелі, найбільшому гірськолижному курорті країни, можуть легко конкурувати з нерухомістю в Києві.
Також ми писали, що у Буковелі, гірськолижному курорті Карпат, туристи отримують незабутні спогади. Вигідніше подорожувати влітку та весною, коли сезон "низький", тобто ціни на більшість послуг нижчі, ніж взимку. Вже з другої половини осені ціни на житло, їжу та розваги в Буковелі зростають. Люди в Україні повинні знати, скільки, як мінімум, вони повинні витратити на відвідування місцевого ресторану.
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