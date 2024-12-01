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У Буковель на Новий рік — які ціни на проживання в готелях

1 грудня 2024 16:05
Володимир Мололкін - редактор
Новий рік у Буковелі — які ціни на проживання в готелях на свята
Готель в Буковелі. Фото: bukovel24.com
Володимир Мололкін - редактор

Вже незабаром розпочнеться зимовий сезон в Буковелі. Українці, які бажають провести новорічні свята у Карпатах, вже зараз можуть починати бронювати житло для відпочинку.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштуватиме зупинитися на курорті у період свят.

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Скільки коштує проживання в Буковелі на новорічні свята

На офіційному сайті курорту вже пропонують бронювання номерів. Українцям на вибір доступно три готелі:

  • Bukovel Hotel;
  • Bukovel Apart;
  • Bukovel Chalet.

Бронювання відбувається зі знижкою 20% у період з 29 грудня по 5 січня.

Для максимального комфорту у вартість бронювання входить:

  • VIP-прохід на витяг з відсутніми чергами та катаннями без обмежень;
  • сніданок з різноманітними стравами;
  • SPA.

Кількість номерів обмежена, тому бронювати потрібно заздалегідь.

Bukovel Hotel

Готель містить 365 номерів будь-якого типу: від економкласу до шале. Навколо зручно розташовані ресторани, магазини, аптеки та ярмарок. Також поряд є власний велопрокат, дитячий та спортивний майданчики, тренажерна зала, витяг №2, каса продажу скіпасів та прокат спорядження.

На території курорту працюють два SPA-комплекси.

До послуг готелю входять:

  • безплатний паркінг;
  • охорона 24/7;
  • цілодобова рецепція;
  • медичний пункт.

Для тих, хто планує провести корпоративний захід — у готелі є простора та сучасна конференц-зала.

Для двох дорослих ціни на проживання (з 29 грудня по 5 січня) становлять від 39 858 грн до 63 336 грн, залежно від класу номера.

  • Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята
    Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята. Фото: скриншот
  • Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята
    Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята. Фото: скриншот
  • Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята
    Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята. Фото: скриншот
  • Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята
    Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята. Фото: скриншот
  • Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята
    Ціни на номери в Bukovel Hotel на новорічні свята. Фото: скриншот
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Bukovel Apart

Готель пропонує просторі номери з кухонною зоною та усім необхідним. На території готелю працює безплатний Wi-Fi, а також є ліфт.

До послуг гостей входять:

  • безплатний паркінг;
  • охорона 24/7;
  • цілодобова рецепція;
  • медичний пункт;
  • SPA-комплекси: "Оазис" та "4 сезони".

Поряд з готелем є велопрокат, спортивний та дитячий майданчики.

Що важливо, для дітей до 5 років пропонується безплатне проживання, якщо вони сплять разом з батьками. За окрему оплату та домовленість, існує можливість відпочивати разом із домашніми улюбленцями.

Для двох дорослих ціни на проживання (з 29 грудня по 5 січня) становлять від 95 312 грн. Станом на 1 грудня майже всі номери заброньовані.

Цены на номера в отелях Буковеля
Ціни на номери в Bukovel Apart на новорічні свята. Фото: скриншот

Bukovel Chalet

Головними перевагами проживання в шале є приватність, підвищена комфортність та додаткові зручності. На першому поверсі знаходиться кухня, велика вітальня з каміном та обіднім столом, сауна з контрастним басейном.

На другому поверсі розташовані великі спальні. У номерах є все необхідне для затишного та комфортного проживання, включаючи відмінну звукоізоляцію.

До послуг гостей додається власний гараж та альтанки.

Для двох дорослих ціна на проживання (з 29 грудня по 5 січня) становить від 257 600 грн. Станом на 1 грудня майже всі номери заброньовані.

Цены на номера в отелях Буковеля
Ціни на номери в Bukovel Chalet на новорічні свята. Фото: скриншот

Якщо ви шукаєте номери на новорічні свята, то на сайті курорту можна знайти й інші варіанти, в яких не пропонуються сніданки та деякі інші послуги.

Нагадаємо, вартість житла в Україні зросла як у новобудовах, так і у старому житловому фонді. Попри те, що Івано-Франківська область не є найдорожчою за цінами на нерухомість в Україні, пропозиції нерухомості в Буковелі, найбільшому гірськолижному курорті країни, можуть легко конкурувати з нерухомістю в Києві.

Також ми писали, що у Буковелі, гірськолижному курорті Карпат, туристи отримують незабутні спогади. Вигідніше подорожувати влітку та весною, коли сезон "низький", тобто ціни на більшість послуг нижчі, ніж взимку. Вже з другої половини осені ціни на житло, їжу та розваги в Буковелі зростають. Люди в Україні повинні знати, скільки, як мінімум, вони повинні витратити на відвідування місцевого ресторану.

відпочинок Буковель житло курорти ціни Новий рік 2025

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