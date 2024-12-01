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В Буковель на Новый год — какие цены на проживание в отелях

1 декабря 2024 16:05
Владимир Мололкин - редактор
Новый год в Буковеле — какие цены на проживание в отелях на праздники
Отель в Буковеле. Фото: bukovel24.com
Владимир Мололкин - редактор

Вскоре начнется зимний сезон в Буковеле. Украинцы, желающие провести новогодние праздники в Карпатах, уже сейчас могут бронировать жилье для отдыха.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, во сколько обойдется остановиться на курорте в период праздников.

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На официальном сайте курорта уже предлагают бронирование номеров. Украинцам на выбор доступно три гостиницы:

  • Bukovel Hotel;
  • Bukovel Apart;
  • Буковель Chalet.

Бронирование проходит со скидкой 20% в период с 29 декабря по 5 января.

Для максимального комфорта в стоимость бронирования входит:

  • VIP-проход на подъемник — с отсутствующими очередями и катаниями без ограничений;
  • завтрак с разнообразными блюдами;
  • SPA.

Количество номеров ограничено, поэтому бронировать нужно заранее.

Bukovel Hotel

Отель включает в себя 365 номеров любого типа: от эконом-класса до шале. Вокруг удобно расположены рестораны, магазины, аптеки и ярмарки. Также рядом есть собственный велопрокат, детская и спортивная площадки, тренажерный зал, подъемник №2, касса продажи скипасов и прокат снаряжения.

На территории курорта работают два SPA-комплекса.

В услуги отеля входят:

  • бесплатный паркинг;
  • охрана 24/7;
  • круглосуточная рецепция;
  • медицинский пункт.

Для тех, кто планирует провести корпоративное мероприятие — в отеле есть просторный и современный конференц-зал.

Для двух взрослых цены на проживание (с 29 декабря по 5 января) составляют от 39 858 грн до 63 336 грн, в зависимости от класса номера.

  • Цены на номера в Bukovel Hotel на новогодние праздники
    Цены на номера в Bukovel Hotel на новогодние праздники. Фото: скриншот
  • Цены на номера в Bukovel Hotel на новогодние праздники
    Цены на номера в Bukovel Hotel на новогодние праздники. Фото: скриншот
  • Цены на номера в Bukovel Hotel на новогодние праздники
    Цены на номера в Bukovel Hotel на новогодние праздники. Фото: скриншот
  • Цены на номера в Bukovel Hotel на новогодние праздники
    Цены на номера в Bukovel Hotel на новогодние праздники. Фото: скриншот
  • Цены на номера в Bukovel Hotel на новогодние праздники
    Цены на номера в Bukovel Hotel на новогодние праздники. Фото: скриншот
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Bukovel Apart

Отель предлагает просторные номера с кухонной зоной и всем необходимым. На территории отеля работает бесплатный Wi-Fi, а также лифт.

К услугам гостей:

  • бесплатный паркинг;
  • охрана 24/7;
  • круглосуточная рецепция;
  • медицинский пункт;
  • SPA-комплексы: "Оазис" и "4 сезона".

Рядом с отелем есть велопрокат, спортивная и детская площадки.

Что немаловажно, для детей до 5 лет предлагается бесплатное проживание, если они спят вместе с родителями. За отдельную оплату и договоренность существует возможность отдыхать вместе с домашними питомцами.

Для двух взрослых цены на проживание (с 29 декабря по 5 января) составляют от 95 312 грн. По состоянию на 1 декабря почти все номера забронированы.

Цены на номера в отелях Буковеля
Цены на номера в Bukovel Apart на новогодние праздники. Фото: скриншот

Bukovel Chalet

Главными преимуществами проживания в шале являются приватность, повышенная комфортность и дополнительные удобства. На первом этаже находится кухня, большая гостиная с камином и обеденным столом, сауна с контрастным бассейном.

На втором этаже расположены большие спальни. В номерах есть все необходимое для комфортного и уютного проживания, включая отличную звукоизоляцию.

К услугам гостей включены собственный гараж и беседки.

Для двух взрослых цена проживания (с 29 декабря по 5 января) составляет от 257 600 грн. По состоянию на 1 декабря почти все номера забронированы.

Цены на номера в отелях Буковеля
Цены на номера в Bukovel Chalet на новогодние праздники. Фото: скриншот

Если вы ищете номера на новогодние праздники, то на сайте курорта можно найти другие варианты, в которых не предлагаются завтраки и некоторые другие услуги.

Напомним, стоимость жилья в Украине выросла как в новостройках, так и в старом жилом фонде. Несмотря на то, что Ивано-Франковская область не самая дорогая по ценам на недвижимость в Украине, предложения недвижимости в Буковеле, крупнейшем горнолыжном курорте страны, могут легко конкурировать с недвижимостью в Киеве.

Также мы писали, что в Буковеле, горнолыжном курорте Карпат, туристы получают незабываемые воспоминания. Выгоднее путешествовать летом и весной, когда сезон "низок", то есть цены на большинство услуг ниже зимних. Уже со второй половины осени цены на жилье, продовольствие и развлечения в Буковеле растут. Люди в Украине должны знать, какой минимум они должны потратить на посещение местного ресторана.

отдых Буковель жилье курорты цены Новый год 2025

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17:03 В Ленинградской области бобры устроили блэкаут для россиян

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