Відпочинок у Буковелі 2025 – які ціни на проживання у грудні

Відпочинок в Буковелі. Фото: Bukovel/Facebook

12 грудня розпочнеться зимовий сезон 2024/2025 на найпопулярнішому гірськолижному курорті України. Відвідувачам доступні різні можливості для проживання в Буковелі, але варто розуміти, що в грудні, січні та лютому ціни в готелях "кусаються". Необхідно запастися товстим гаманцем, аби оплатити відпочинок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує проживання в Буковелі.

Читайте також:

Ціни на проживання в Буковелі

Туристи можуть забронювати готельні номери, користуючись функціоналом офіційного сайту гірськолижного курорту. У багатьох місцях встановили знижки, тому саме час скористатися вигідною пропозицією, аби пізніше не переплатити за номер. Вартість проживання починається від 1 380 грн за двомісний номер зі сніданком (готель "Князів Двір").

Інші бюджетні варіанти включають:

1 480 грн — стандартний номер у готелі Milana;

1 500 грн — двомісний номер у готелі Villa VLAD & SPA;

1 800 грн — стандартний номер без сніданку в готелі Imperial Hotel;

1 850 грн — двомісний економ у готелі Milli & Jon.

Бюджетні готелі в Буковелі. Фото: скриншот

Вистачає також дорогих пропозицій. В деяких гостьових будинках і готелях вартість проживання на добу становить 12 000 грн і більше. Наприклад, така ціна за номер у Residence Chalet. В самому центрі курорту розташовується шале "Тетяна", де двомісний номер обійдеться відвідувачам у 13 000 грн (без харчування). Інші дорогі варіанти включають:

13 982 грн — номер у Bukovel Chalet;

14 500 грн — номер у шале Winter Story;

15 000 грн — двомісний номер у Villa Shale MarSo;

16 200 грн — номер у шале "Анемона".

Дорогі готелі в Буковелі. Фото: скриншот

Затяті туристи знають, що забронювати готельний номер або кімнату в гостьовому домі можна на спеціалізованому порталі Booking. Там доступно набагато більше варіантів у різних цінових категоріях. Плюс є змога прочитати відгуки клієнтів і дізнатися реальні думки відвідувачів щодо обслуговування, розташування, сервісу тощо.

Нагадаємо, думки українців щодо Буковелю можуть відрізнятися. Хтось захоплюється краєвидами та атракціонами, а для когось відпочивати на гірськолижному курорті надто дорого. Плюс не всім подобається засилля будівельних майданчиків.

Також ми писали, що українці можуть придбати нерухомість в Буковелі. Враховуючи регіон, ціни нікого не здивують. Об’єкти конкурують з квартирами в Києві за вартістю.