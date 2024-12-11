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Буковель готов к новому сезону — сколько стоит отдых

11 декабря 2024 19:29
Елизавета Супивская - редактор
Отдых в Буковеле 2025 – какие цены на проживание в декабре
Отдых в Буковеле. Фото: Bukovel/Facebook
Елизавета Супивская - редактор

12 декабря начнется зимний сезон 2024/2025 на популярном горнолыжном курорте Украины. Посетителям доступны различные возможности проживания в Буковеле, но стоит понимать, что в декабре, январе и феврале цены в отелях "кусаются". Необходимо запастись толстым кошельком, чтобы оплатить отдых.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит проживание в Буковеле.

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Цены на проживание в Буковеле

Туристы могут забронировать отельные номера, пользуясь функционалом официального сайта горнолыжного курорта. Во многих местах установили скидки, поэтому впору воспользоваться выгодным предложением, чтобы позже не переплатить за номер. Стоимость проживания начинается от 1 380 грн за двухместный номер с завтраком (гостиница "Князев Двор").

Другие бюджетные варианты включают:

  • 1 480 грн — стандартный номер в отеле Milana;
  • 1 500 грн — двухместный номер в отеле Villa VLAD & SPA;
  • 1 800 грн — стандартный номер без завтрака в отеле Imperial Hotel;
  • 1 850 грн — двухместный эконом в отеле Milli & Jon.

 

Буковель готов к новому сезону — сколько стоит отдых - фото 1
Бюджетные отели в Буковеле. Фото: скриншот

Достаточно также дорогих предложений. В некоторых гостевых домах и гостиницах стоимость проживания в сутки составляет 12 000 грн и больше. Например, такая цена за номер в Residence Chalet. В самом центре курорта располагается шале "Татьяна", где двухместный номер обойдется посетителям в 13 000 грн (без питания). Другие дорогие варианты включают:

  • 13 982 грн — номер в Bukovel Chalet;
  • 14 500 грн — номер в шале "Winter Story";
  • 15 000 грн — двухместный номер в Villa Shale MarSo;
  • 16 200 грн — номер в шале "Анемона".

 

Буковель готов к новому сезону — сколько стоит отдых - фото 2
Дорогие отели в Буковеле. Фото: скриншот

Упорные туристы знают, что забронировать гостиничный номер или комнату в гостевом доме можно на специализированном портале Booking. Там доступно гораздо больше вариантов в разных ценовых категориях. Плюс есть возможность прочитать отзывы клиентов и узнать реальные мнения посетителей по поводу обслуживания, расположения, сервиса и т.д.

Напомним, мнения украинцев по поводу Буковеля могут отличаться. Кто-то поражается видам и аттракционам, а для кого-то отдыхать на горнолыжном курорте слишком дорого. Плюс не всем нравится засилье строительных площадок.

Также мы писали, что украинцы могут купить недвижимость в Буковеле. Учитывая регион, цены никого не удивят. Объекты конкурируют с квартирами Киева по стоимости.

туристы отдых Буковель курорты цены

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