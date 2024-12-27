Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Які ціни на відпочинок в Буковелі, Драгобраті та Славському arrow

Які ціни на відпочинок в Буковелі, Драгобраті та Славському

27 грудня 2024 10:34
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Відпочинок на лижах у Карпатах — які ціни на спорядження та скі-паси у 2024 році
Людина на лижах. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Зимовий курортний сезон у Карпатах зараз у самому розпалі. Люди з усієї України збираються тут, щоб відпочити й провести час максимально активно, зокрема катаючись на лижах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на скі-паси та спорядження у найпопулярніших локаціях для відпочинку.

Читайте також:

Буковель

Найпопулярніший курорт серед українців.

Лыжники на подъемнике в Буковеле
Один з підіймачів в Буковелі. Фото: Bukovel.com

Спорядження для прокату в Буковелі поділено на кілька категорій:

  • категорія A — спорядження найвищої якості;
  • категорія B — висококласне нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності; 
  • категорія C — спорядження з колекцій 3-5 річної давності;
  • категорія D1 — нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності (для дітей зростом до 140 см);
  • категорія D2 — моделі 3-5 річної давності (для дітей зростом до 140 см).

Ціни оренди на день такі:

  • категорія A — 750 грн (високий сезон), 950 грн (новорічний сезон);
  • категорія B — 500 грн (високий сезон), 650 грн (новорічний сезон);
  • категорія C — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);
  • категорія D1 — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);
  • категорія D2 — 250 грн (високий сезон), 300 грн (новорічний сезон).

Вартість підйомів на скі-паси така:

1 підйом оглядовий:

  • Високий сезон — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 грн).
  • Новорічний сезон — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 грн).

1 підйом:

  • Високий сезон — 400 грн (пільговий — 300 грн, VIP — 800 грн).
  • Новорічний сезон — 500 грн (пільговий — 350 грн, VIP — 1 000 грн).

1 підйом мультиліфт:

  • Високий сезон — 150 грн (пільговий — 100 грн, VIP — 300 грн).
  • Новорічний сезон — 200 грн (пільговий — 150 грн, VIP — 400 грн).

На курорті доступні загальний, пільговий і VIP-тариф. Пільговий передбачає знижку 30% для певних категорій осіб, а VIP можуть проходити на загальний підіймач без черги.

Драгобрат

Тут доступно багато гірськолижних підйомів.

Пейзаж Драгобрат
Краєвид Драгобрату. Фото: dragobrat_official/Instagram

Ціни залежать від розташування підіймача:

  • крісельний — 120 грн (1300 м);
  • бугельний — 70 грн (1000 м);
  • мультиліфт-"тарілочка" — 30 грн (200 м).

Квиток, який дозволяє користуватися підйомом протягом дня, коштує 800 грн.

Біля підіймачів розташовані пункти прокату спорядження, а ціни варіюються від 50 до 350 грн на день.

Славське

Прокат спорядження тут коштує від 100 до 150 грн.

Спуск с горы Погар в Славское
Спуск з гори Погар в Славську. Фото: karpaty.love

На гірськолижному курорті "Динамо-Тростян" ціни на підйоми на скі-паси такі:

  • підйом і спуск — 300-350 грн;
  • денний абонемент — 700-850 грн.

Загалом є 11 спускових трас завдовжки від 1 до 2 кілометрів, причому 6 із них відповідають міжнародним стандартам гірськолижних змагань.

У комплексі на горі Погар ціни такі:

  • крісельний підйом — 150 грн (500 грн денний абонемент);
  • бугельний — 15 грн (120 грн денний абонемент).

Біля підніжжя гори працює пункт прокату спорядження.

Вартість підйомів на горі Кремень така:

  • бугельний "Політехнік" — 20 грн;
  • бугельний ФМІ — 15 грн.

Трас на горі є кілька. Їх ширина сягає 200 м, довжина — 1 км.

Нагадаємо, в Буковелі стартував зимовий сезон з 12 грудня. Більшість українців планують зустріти Новий рік саме тут, тому важливо знати ціни на послуги та вартість житла.

Також ми писали, що Буковель не єдиний курорт в Україні. В Карпатах існує багато локацій, де українці мають можливість відпочити та зекономити гроші.

відпочинок Карпати Буковель курорти Лижний спорт ціни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:04 Полонений військовий з КНДР помер — що стало причиною смерті

12:02 Нацасамблея Південної Кореї підтримала імпічмент в.о. президента

11:59 Фірма з ТОП-5 морських перевізників світу повертається до Одеси

11:53 Готували теракт поблизу ТЦК — на Житомирщині спіймали злочинців

11:38 На Сонці виявили чимало спалахів — прогноз магнітних бур

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:32 Зміни для освітян — як зростуть зарплати вчителів у 2025 році

11:29 Елітне житло у Дубаї — НАБУ взялося за одеського експрокурора

Text

11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

11:19 Відео бою Усик — Ф'юрі заблокували після скарги УЄФА

11:07 У Запорізькій області ліквідували трьох капітанів армії Росії

12:04 Полонений військовий з КНДР помер — що стало причиною смерті

12:02 Нацасамблея Південної Кореї підтримала імпічмент в.о. президента

11:59 Фірма з ТОП-5 морських перевізників світу повертається до Одеси

11:53 Готували теракт поблизу ТЦК — на Житомирщині спіймали злочинців

11:38 На Сонці виявили чимало спалахів — прогноз магнітних бур

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:32 Зміни для освітян — як зростуть зарплати вчителів у 2025 році

11:29 Елітне житло у Дубаї — НАБУ взялося за одеського експрокурора

11:19 Відео бою Усик — Ф'юрі заблокували після скарги УЄФА

11:07 У Запорізькій області ліквідували трьох капітанів армії Росії

11:00 Тарифи на проїзд у Львові з 1 січня — що зміниться в оплаті

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

Text

10:15 Ризик прориву окупантів на Дніпропетровщину — чи є загроза

Text

09:50 У ЗСУ заявили, що втрати Росії значно перевищують темпи набору

Text

08:55 Провести вибори у травні технічно нереально — пояснення експерта

Text

08:00 Біженці в Європі та безмежна корупція — ефір Ранок.LIVE

26 грудня 2024
Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку