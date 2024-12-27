Відпочинок на лижах у Карпатах — які ціни на спорядження та скі-паси у 2024 році

Людина на лижах. Фото: Unsplash

Зимовий курортний сезон у Карпатах зараз у самому розпалі. Люди з усієї України збираються тут, щоб відпочити й провести час максимально активно, зокрема катаючись на лижах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на скі-паси та спорядження у найпопулярніших локаціях для відпочинку.

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Буковель

Найпопулярніший курорт серед українців.

Один з підіймачів в Буковелі. Фото: Bukovel.com

Спорядження для прокату в Буковелі поділено на кілька категорій:

категорія A — спорядження найвищої якості;

категорія B — висококласне нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності;

категорія C — спорядження з колекцій 3-5 річної давності;

категорія D1 — нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності (для дітей зростом до 140 см);

категорія D2 — моделі 3-5 річної давності (для дітей зростом до 140 см).

Ціни оренди на день такі:

категорія A — 750 грн (високий сезон), 950 грн (новорічний сезон);

категорія B — 500 грн (високий сезон), 650 грн (новорічний сезон);

категорія C — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);

категорія D1 — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);

категорія D2 — 250 грн (високий сезон), 300 грн (новорічний сезон).

Вартість підйомів на скі-паси така:

1 підйом оглядовий:

Високий сезон — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 грн).

Новорічний сезон — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 грн).

1 підйом:

Високий сезон — 400 грн (пільговий — 300 грн, VIP — 800 грн).

Новорічний сезон — 500 грн (пільговий — 350 грн, VIP — 1 000 грн).

1 підйом мультиліфт:

Високий сезон — 150 грн (пільговий — 100 грн, VIP — 300 грн).

Новорічний сезон — 200 грн (пільговий — 150 грн, VIP — 400 грн).

На курорті доступні загальний, пільговий і VIP-тариф. Пільговий передбачає знижку 30% для певних категорій осіб, а VIP можуть проходити на загальний підіймач без черги.

Драгобрат

Тут доступно багато гірськолижних підйомів.

Краєвид Драгобрату. Фото: dragobrat_official/Instagram

Ціни залежать від розташування підіймача:

крісельний — 120 грн (1300 м);

бугельний — 70 грн (1000 м);

мультиліфт-"тарілочка" — 30 грн (200 м).

Квиток, який дозволяє користуватися підйомом протягом дня, коштує 800 грн.

Біля підіймачів розташовані пункти прокату спорядження, а ціни варіюються від 50 до 350 грн на день.

Славське

Прокат спорядження тут коштує від 100 до 150 грн.

Спуск з гори Погар в Славську. Фото: karpaty.love

На гірськолижному курорті "Динамо-Тростян" ціни на підйоми на скі-паси такі:

підйом і спуск — 300-350 грн;

денний абонемент — 700-850 грн.

Загалом є 11 спускових трас завдовжки від 1 до 2 кілометрів, причому 6 із них відповідають міжнародним стандартам гірськолижних змагань.

У комплексі на горі Погар ціни такі:

крісельний підйом — 150 грн (500 грн денний абонемент);

бугельний — 15 грн (120 грн денний абонемент).

Біля підніжжя гори працює пункт прокату спорядження.

Вартість підйомів на горі Кремень така:

бугельний "Політехнік" — 20 грн;

бугельний ФМІ — 15 грн.

Трас на горі є кілька. Їх ширина сягає 200 м, довжина — 1 км.

Нагадаємо, в Буковелі стартував зимовий сезон з 12 грудня. Більшість українців планують зустріти Новий рік саме тут, тому важливо знати ціни на послуги та вартість житла.

Також ми писали, що Буковель не єдиний курорт в Україні. В Карпатах існує багато локацій, де українці мають можливість відпочити та зекономити гроші.