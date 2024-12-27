Відпочинок на лижах у Карпатах — які ціни на спорядження та скі-паси у 2024 році

Які ціни на відпочинок в Буковелі, Драгобраті та Славському
Зимовий курортний сезон у Карпатах зараз у самому розпалі. Люди з усієї України збираються тут, щоб відпочити й провести час максимально активно, зокрема катаючись на лижах.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на скі-паси та спорядження у найпопулярніших локаціях для відпочинку.
Буковель
Найпопулярніший курорт серед українців.
Спорядження для прокату в Буковелі поділено на кілька категорій:
- категорія A — спорядження найвищої якості;
- категорія B — висококласне нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності;
- категорія C — спорядження з колекцій 3-5 річної давності;
- категорія D1 — нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності (для дітей зростом до 140 см);
- категорія D2 — моделі 3-5 річної давності (для дітей зростом до 140 см).
Ціни оренди на день такі:
- категорія A — 750 грн (високий сезон), 950 грн (новорічний сезон);
- категорія B — 500 грн (високий сезон), 650 грн (новорічний сезон);
- категорія C — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);
- категорія D1 — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);
- категорія D2 — 250 грн (високий сезон), 300 грн (новорічний сезон).
Вартість підйомів на скі-паси така:
1 підйом оглядовий:
- Високий сезон — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 грн).
- Новорічний сезон — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 грн).
1 підйом:
- Високий сезон — 400 грн (пільговий — 300 грн, VIP — 800 грн).
- Новорічний сезон — 500 грн (пільговий — 350 грн, VIP — 1 000 грн).
1 підйом мультиліфт:
- Високий сезон — 150 грн (пільговий — 100 грн, VIP — 300 грн).
- Новорічний сезон — 200 грн (пільговий — 150 грн, VIP — 400 грн).
На курорті доступні загальний, пільговий і VIP-тариф. Пільговий передбачає знижку 30% для певних категорій осіб, а VIP можуть проходити на загальний підіймач без черги.
Драгобрат
Тут доступно багато гірськолижних підйомів.
Ціни залежать від розташування підіймача:
- крісельний — 120 грн (1300 м);
- бугельний — 70 грн (1000 м);
- мультиліфт-"тарілочка" — 30 грн (200 м).
Квиток, який дозволяє користуватися підйомом протягом дня, коштує 800 грн.
Біля підіймачів розташовані пункти прокату спорядження, а ціни варіюються від 50 до 350 грн на день.
Славське
Прокат спорядження тут коштує від 100 до 150 грн.
На гірськолижному курорті "Динамо-Тростян" ціни на підйоми на скі-паси такі:
- підйом і спуск — 300-350 грн;
- денний абонемент — 700-850 грн.
Загалом є 11 спускових трас завдовжки від 1 до 2 кілометрів, причому 6 із них відповідають міжнародним стандартам гірськолижних змагань.
У комплексі на горі Погар ціни такі:
- крісельний підйом — 150 грн (500 грн денний абонемент);
- бугельний — 15 грн (120 грн денний абонемент).
Біля підніжжя гори працює пункт прокату спорядження.
Вартість підйомів на горі Кремень така:
- бугельний "Політехнік" — 20 грн;
- бугельний ФМІ — 15 грн.
Трас на горі є кілька. Їх ширина сягає 200 м, довжина — 1 км.
Нагадаємо, в Буковелі стартував зимовий сезон з 12 грудня. Більшість українців планують зустріти Новий рік саме тут, тому важливо знати ціни на послуги та вартість житла.
Також ми писали, що Буковель не єдиний курорт в Україні. В Карпатах існує багато локацій, де українці мають можливість відпочити та зекономити гроші.
Читайте Новини.LIVE!