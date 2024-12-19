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Де можна покататися на лижах в Україні — ціни у 2024 році

19 грудня 2024 10:48
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Гірськолижний сезон в Україні — скільки коштує покататися на лижах в Карпатах
Чоловік на лижах. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні офіційно стартував гірськолижний сезон. Курорти в Карпатах пропонують відвідувачам різноманітні траси, які підійдуть як професіоналам, так і початківцям.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує покататися на лижах в Україні.

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Буковель

Спорядження для прокату в Буковелі поділено на кілька категорій:

  • категорія А — спорядження найвищої якості;
  • категорія B — висококласне нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності; 
  • категорія C — спорядження з колекцій 3-5 річної давності;
  • категорія D1 — нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності (для дітей зростом до 140 см);
  • категорія D2 — моделі 3-5 річної давності (для дітей зростом до 140 см).

Ціни оренди на день такі:

  • категорія А — 750 грн (високий сезон), 950 грн (новорічний сезон);
  • категорія B — 500 грн (високий сезон), 650 грн (новорічний сезон);
  • категорія C — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);
  • категорія D1 — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);
  • категорія D2 — 250 грн (високий сезон), 300 грн (новорічний сезон).

Драгобрат

Драгобрат має багато гірськолижних підйомів та витягів. Ціна підйому залежить від розташування, наприклад, на комплексі "Вершина Карпат" один підйом коштує стільки:

  • крісельний — 120 грн (1300 м);
  • бугельний — 70 грн (1000 м);
  • мультиліфт-"тарілочка" — 30 грн (200 м).

Вартість квитка на підйом на будь-якому витягу протягом дня становить 800 грн. 

Залежно від витягу, біля якого розташований пункт прокату, можна орендувати лижне спорядження за різними цінами. Це може коштувати від 50 до 350 грн на день. Витрати на лижну школу з інструктором коливаються від 200 до 800 грн на годину.

Плай

У Сколівському районі курорт "Плай" розпочав роботу ще 30 листопада.

Ціни на лижне спорядження такі:

  • дорослий комплект — 280 грн у суботу та неділю, 250 грн з понеділка по п'ятницю;
  • дитячий комплект — 170 грн у суботу та неділю, 150 грн з понеділка по п'ятницю.

Вартість підйомів на скі-пасах:

  • 1 підйом (крісло) — 110 грн з понеділка по п'ятницю, 130 грн у суботу та неділю, та у новорічний сезон, який триває з 29 грудня до 14 січня;
  • 1 підйом (бугель) — 90 грн з понеділка по п'ятницю, 100 грн у суботу та неділю, та у новорічний сезон.

Красія

Цей курорт має найдовшу трасу в Україні, довжина якої становить 3,5 км.

Прокат знаходиться одразу біля підіймача. Ціни на оренду комплекту з лиж, черевиків та палиць такі:

  • категорія А — 450 грн;
  • категорія B — 400 грн;
  • категорія D (дитяче спорядження) — 250 грн.

Винники

Курорт Emily Resort, що знаходиться за 20 хвилин їзди від Львова, пропонує 3 траси та сучасні підіймачі.

Ціни на комплект лижника такі:

  • дорослий — 600 грн;
  • дитячий — 450 грн.

Також на території комплексу працює лижна школа. Вартість занять з інструктором така:

  • 1 година, 1 особа — 1000 грн (1200 грн у вихідні та святкові дні);
  • 1 година, 2 особи — 1500 грн (1800 грн);
  • 1 година, 3 особи — 2000 грн (2400 грн);
  • 2 години, 1 особа — 1600 грн (2000 грн);
  • 2 години, 2 особи — 2400 грн (3000 грн);
  • 2 години, 3 особи — 3200 грн (4000 грн);
  • 3 години, 1 особа — 2000 грн (2400 грн);
  • 3 години, 2 особи — 2700 грн (3200 грн);
  • 3 години, 3 особи — 3400 грн (4200 грн).

Поляна

Невеликий курорт "Полян-скі" у селі Поляна відкрив сезон ще 1 грудня. Траси на ньому призначені в основному для дітей та початківців.

Ціни на прокат у низький сезон, який триває з 01 грудня до 20 грудня включно та з 20 січня до 10 березня включно, такі:

  • 2 години — 250 грн;
  • 4 години — 300 грн;
  • 1 день (9:00-18:00) — 400 грн.

Ціни на прокат у високий сезон, який триває з 21 грудня до 19 січня включно, такі:

  • 2 години — 300 грн;
  • 4 години — 350 грн;
  • 1 день (9:00-18:00) — 450 грн.

Комплект включає лижі з черевиками та палицями.

Нагадаємо, у Буковелі розпочався зимовий сезон з 12 грудня. Відповідно до сезону та типу абонемента, відвідувачам представили поточні ціни на скі-паси.

Також ми писали, що Буковель є найпопулярнішим зимовим курортом серед українців. Ті, хто любить активний відпочинок, мають можливість покататися на лижах та сноубордах.

відпочинок Україна Буковель зима Лижний спорт ціни

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